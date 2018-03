May asegura que Reino Unido será “próspero y brillante” tras el Brexit

Theresa May ha escogido este jueves, día en que comienza la cuenta atrás de un año justo hacia el Brexit, para protagonizar una gira por los cuatro territorios autonómicos que conforman Reino Unido con un mensaje de optimismo y unidad. La salida de la UE se traducirá “en un país diferente” que “recuperará el control de nuestras leyes, de nuestras fronteras y de nuestro dinero”, declaró la primera ministra británica en el arranque de una campaña oficiosa que quiere presentar la visión de “un futuro económico próspero y brillante”.

Muy diferente es la perspectiva de uno de sus antecesores en Downing Street, el laborista Tony Blair, inmerso en su propia cruzada para proclamar que el desengarce británico de Europa no es inevitable. “Todavía no es demasiado tarde para frenar el Brexit, y veo más posible hacerlo ahora que hace unos meses”, ha subrayado el ex primer ministro coincidiendo con la maratoniana visita de May a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Todo en un solo día para buscar el simbolismo de la unidad del país, “independientemente de que votaran Brexit o Remain (permanecer en la UE)”.

Cuando Blair subraya que hoy es más posible que nunca trastocar la hoja de ruta del Gobierno se está refiriendo a la potestad del Parlamento británico de escudriñar y votar el acuerdo final del Brexit. El pasado noviembre, May tuvo que hacer esa concesión para evitar la revuelta de un grupo de sus propios diputados conservadores, de filiación europea o cuanto menos defensores de permanecer en el mercado común y la unión aduanera. “El Parlamento y sus miembros deben votar de acuerdo con su conciencia”, manifestó el exlíder del Labour, en un recordatorio de que la Cámara de los Lores y la de los Comunes tendrán la última palabra sobre el acuerdo final que se fragüe con Bruselas.

Dos semanas antes de las vacaciones de Pascua, Bruselas y Londres anunciaron un acuerdo sobre el periodo de transición que seguirá a la salida oficial de Reino Unido de la UE, arrancará un día después del 29 de marzo de 2019 y se prolongará hasta diciembre de 2020. Los negociadores por ambas partes cerraron un pacto sobre puntos tan sensibles como el mercado único, al que los británicos tendrán acceso durante los 21 meses de la transición, aunque durante ese periodo ya no participarán en la toma de decisiones de la UE. Sin embargo, están por cerrar todavía las cuestiones esenciales del tipo de relación comercial bilateral que se impondrá a largo plazo o el modo en que se busca evitar el regreso de una frontera dura entre la República Irlanda e Irlanda del Norte.