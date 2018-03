Emilio Álvarez de Icaza, el ciudadano que terminó estrechando la mano de los políticos tradicionales

El tablero para las elecciones presidenciales en México se ajusta a una horas de que comience la campaña electoral. El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) Emilio Álvarez de Icaza ha anunciado este lunes que sumará a su grupo de ciudadanos, organizados en la iniciativa Ahora, a la coalición Por México Al Frente y que apoyará al panista Ricardo Anaya en sus aspiraciones a la presidencia de México. Como resultado de esta alianza Álvarez de Icaza será candidato, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda), al Senado por la vía plurinominal.

Hace poco más de un año Álvarez de Icaza anunció la creación de la plataforma ciudadana Ahora y aseguró que se presentaría como candidato independiente a la presidencia. En octubre de 2017, declinó en sus aspiraciones por considerar que el esquema para obtener una candidatura independiente en México continuaba sosteniendo al sistema de partidos políticos y que se trataba de una nueva herramienta para satisfacer los intereses personales de algunos políticos. “Las candidaturas independientes a la presidencia ya no tienen sentido”, dijo entonces a este diario.

“Desde su autonomía e independencia, Ahora formará parte de un frente legislativo, bajo la figura de candidaturas externas y ciudadanas”, ha dicho el defensor de derechos humanos este lunes al presentarse al lado de Anaya en esta nueva alianza. Su plataforma ha conseguido a través de los tres partidos que forman la coalición —PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— cinco candidaturas para la Cámara de Diputados y tres al Senado. Álvarez de Icaza ha insistido en que los ocho candidatos serán ciudadanos respaldados por los partidos políticos. Este figura ya se utilizaba en las elecciones en México antes de que las candidaturas independientes fuesen una realidad tras la reforma política de 2014. Algunos mexicanos pedían a los partidos políticos el registro como candidatos sin afiliarse a sus formaciones políticas, pero donde existían coincidencias ideológicas.

La alianza de Ahora da un respiro a Anaya que se mantiene con esfuerzo como el segundo favorito a ocupar la residencia de Los Pinos, tras el opositor Andrés Manuel López Obrador. “La incorporación de Ahora a nuestra coalición representa en todos sus términos la ciudadanización del Frente, representa en los hechos la materialización de la participación y del reconocimiento de la sociedad civil para la formación de un gobierno de coalición”, ha dicho Anaya al presentarse con la camiseta de Ahora al lado de Álvarez de Icaza. La iniciativa suma a unos 100.000 seguidores, según datos de la misma organización.

El exsecretario de la CIDH renunció en 2016 a su cargo tras cuatro años en la sede del organismo en Washington para continuar su trabajo en México de cara a la presidenciales de este año. Desde su regreso a México aseguró que se uniría a iniciativas que terminen con el sistema de privilegios y corrupción que hay en México. “No seré funcional al PRI”, dijo entonces. Álvarez de Icaza ha reconocido que aunque la organización tuvo contacto con Alfonso Romo, el empresario que ha impulsado la campaña de López Obrador, el aspirante presidencial no habló con ellos. “Con Andrés Manuel no tuvimos acercamiento pero porque no quiso, y hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna de su parte ni de su partido”, dijo a la revista Forbes la semana pasada.