Trump apunta a una reunión con Putin próximamante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que tiene previsto reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y que el encuentro tendrá lugar "en un futuro no demasiado distante". Según ha comentado este martes, Trump se verá con el mandatario, reelegido el pasado domingo con más del 75% de los votos, para hablar de la carrera armamentística internacional.

"He hablado por teléfono con el presidente Putin y le he felicitado por su victoria [electoral]. Probablemente nos reuniremos en un futuro no demasiado distante para hablar sobre las armas", dijo Trump a la prensa al comienzo de su reunión con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la Casa Blanca. El líder estadounidense recordó que una de las primeras declaraciones que hizo Putin tras su victoria electoral el domingo fue la de que "estar en una carrera armamentística no es algo muy bueno".

"También tenemos que hablar sobre Ucrania, Siria y Corea del Norte, así que creo que probablemente veré al presidente Putin en un futuro no muy lejano", agregó el mandatario sin dar detalles de dónde se produciría esa reunión.

Por su parte, el Kremlin ha confirmado los contactos en un comunicado emitido este martes: "Se destacó la importancia de una coordinación conjunta de los esfuerzos para limitar una carrera armamentistica, en la conversación telefónica entre los dos mandatarios".

"Los líderes se pronunciaron a favor del desarrollo de una cooperación práctica en diferentes esferas, lo que incluye la necesidad de garantizar la estabilidad estratégica y la lucha contra el terrorismo internacional", señala el comunicado.

Trump y Putin también intercambiaron opiniones sobre cooperación económica y mostraron interés en la activación de intercambios comerciales, según indicó el Kremlin. "En general, la conversación tuvo un carácter constructivo y estuvo dedicada a superar los problemas que se han acumulado en las relaciones ruso-estadounidenses", apunta la nota de Moscú.

Los líderes no abordaron, sin embargo, el envenenamiento del espía ruso Serguéi Skripal, un caso que ha provocado fuertes tensiones entre Moscú y las potencias occidentales, según ha indicado la presidencia rusa a la agencia Interfax.