Macron también culpa a Moscú del envenenamiento en Londres del espía ruso

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado este jueves su "solidaridad" a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, por el "intento de asesinato" del espía ruso Sergei Skripal y de su hija y ha coincidido en las sospechas sobre Rusia. "No hay otra explicación posible", ha dicho. May ha informado personalmente a Macron de "los avances de las investigaciones y de las medidas anunciadas la víspera", entre ellas la expulsión de 23 diplomáticos en Reino Unido, por el uso de un agente químico contra Skripal el 4 de marzo en Salisbury. El Gobierno británico ha informado de que invertirá 57 millones de euros en un nuevo Centro de Defensa de Armas Químicas.

El Elíseo ha explicado en un comunicado que Francia ha sido informada de los "indicios" que apuntan a Rusia como responsable y "comparte la valoración de Reino Unido de que no hay otra explicación posible". Ambos líderes han condenado el uso de armas químicas y han reclamado el "pleno respeto" de las convenciones internacionales, lo que pasa también por "luchar contra la impunidad" de quienes recurran a armamento prohibido. Reino Unido y Francia han acordado mantener su "cooperación" en el seno de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la ONU y la OTAN, así como en la UE.

En este sentido, han coincidido en "la importancia de la unidad europea y transatlántica para responder a este acontecimiento", si bien por el momento ningún bloque ha anunciado medidas concretas contra Moscú tras las acusaciones directas de Londres. En declaraciones posteriores a los periodistas, Macron ha confirmado que "en los próximos días" revelará las medidas por este caso y ha recalcado, como hiciese el Elíseo en su nota, que "todo lleva a creer que la responsabilidad es de Rusia", según medios locales.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha asegurado a BBC, por su parte, que la Policía podría actuar contra millonarios rusos asentados en Reino Unido que deben su fortuna a sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, en represalia por el ataque a Skripal y su hija. Johnson ha dicho además que la Agencia Nacional del Crimen y la Unidad de Delitos Económicos están investigando a una amplia serie de personas, aunque no ha querido dar identidades por motivos legales.

Su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, prometió este jueves una pronta respuesta a la expulsión de los 23 diplomáticos rusos. "La respuesta será muy pronto, se lo aseguro", dijo el canciller ruso al contestar una pregunta de la prensa en los pasillos del foro "Rusia, un país de oportunidades". Explicó que antes de hacer públicas las medidas de represalia Moscú informará de ellas a Londres. "Entenderéis que, como personas corteses que somos, primero informaremos de la respuesta a nuestros colegas británicos", agregó. El medio ruso RT ha informado de que esas medidas sería la expulsión de diplomáticos británicos.

Lavrov ha manifestado además este jueves que espera la pronta recuperación de Skripal para que ofrezca su versión y que detrás de su envenenamiento podría estar el intento de complicar la celebración del Mundial de fútbol, que se celebra el próximo verano en la capital rusa.

Moscú, a través de la portavoz de Exteriores, María Zajárova, ha vuelto a hacer un llamamiento a Londres a "presentar todos los materiales existentes relativos al incidente que, según ellos, está vinculado al uso de armas químicas en territorio de Gran Bretaña". En rueda de prensa, señaló que Londres se ha negado a proporcionar a Moscú información sobre el caso, así como muestras de "la sustancia química hallada en la escena del crimen". "Hemos remitido al Foreign Office a través de la Embajada rusa en Gran Bretaña varias notas diplomáticas con el fin de iniciar un diálogo activo con Londres, pero solo recibimos como respuesta notas formales sin sentido", afirmó.