Donald Trump viaja a California para hacerse una foto con su muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza este martes en California, un estado que perdió por más de cuatro millones de votos. No se va a reunir con ningún líder político. No consta que vaya a hacer ninguna aparición con público. Trump viene a ver su muro y a un pequeño grupo de donantes. Trump es el primer presidente desde Eisenhower que no visita California en su primer año en el cargo. Desde todos los puntos de vista, pasará 24 horas en territorio hostil, más aún después de que su Gobierno haya llevado a California a los tribunales por proteger a los inmigrantes.