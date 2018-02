Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto bancario. El dinero permaneció en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Díaz Gilligan, alto cargo del Ejecutivo argentino que preside Mauricio Macri, figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista. Sin embargo, el mandatario indica que los fondos no eran suyos.

ampliar foto Documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde se menciona la relación entre el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, con la sociedad Line Action Ltd, que figura como titular de una cuenta en el banco andorrano. EL PAÍS

La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense.

La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action. El cien por cien de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.

“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014”, recoge un acta confidencial de la BPA.

Díaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indica el subsecretario de Mauricio Macri en conversación telefónica.

El dirigente explica así porqué salió de la empresa en 2014: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.

Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires. “Creí que había cesado en julio de 2014”, justifica. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil de Reino Unido.

El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Y niega que supiera que el cien por cien de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyos dueños son un misterio.

La Banca Privada d’Andorra (BPA) advirtió del perfil político de Díaz Gilligan en diciembre de 2014. Y solicitó a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron después de que el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina se desvinculara de su empresa británica. “Hemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad”, requirió la BPA.

La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el banco. Díaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera División.

Sapag, el gobernador de los cinco millones de dólares

Por otra parte, la Banca privada d’Andorra (BPA) se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de la provincia argentina de Neuquén (233.000 habitantes) Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

ampliar foto Documento confidencial de la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde se rechaza la apertura de las cuentas vinculadas al exgobernador y al exministro de Energía de Neuquén, Jorge Sapag y Guillermo Coco, respectivamente. EL PAÍS

El mandatario, que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, planeó ingresar en este banco cinco millones de dólares (cuatro millones de euros). Y distribuir los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA.

Como beneficiario de una de estas cuentas, Sapag quiso incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

El banco calificó a Sapag de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.

La BPA rechazó a Sapag y Coco como clientes al sospechar que su dinero procedía de sobornos. “Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”, recogió el banco en un informe interno fechado el 6 de agosto de 2008.

Sapag preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares (819.700 euros) desde “una empresa off shore”. “Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el político a la BPA, según esta entidad.

“Coimas del petróleo de los Kirchner”

La institución financiera zanjó así el expediente de Sapag y Coco: “Coimas [sobornos] del petróleo de los Kirchner. Rechazada”.

ampliar foto De izquierda a derecha: los expresidentes de Argentina Néstor y Cristina Fernández Kirchner y el exgobernador de Neuquén Jorge Sapag, en 2007. Presidencia de la Nación Argentina

Este periódico ha intentado sin éxito hablar con Sapag y Coco. Un portavoz del primero asegura que el exgobernador de Neuquén "nunca abrió ni intentó abrir una cuenta en Andorra ni en ningún lugar del mundo. Ni por sí, ni por terceros"

Sapag y Coco desembarcaron en la entidad financiera del pequeño país pirenaico por consejo de su abogado y especialista en “estructuras jurídicas”, según el banco.

Andorra eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.

Milazzo, del paraíso fiscal a los negocios en Perú Documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA) que vinculan al exsubsecretario de Empleo de Buenos Aires Nicolás Carlos Milazzo con una empresa que figura como titular de una cuenta en este banco. EL PAÍS El exsubsecretario de Empleo de Buenos Aires Nicolás Carlos Milazzo manejó desde abril de 2009 una cuenta en Andorra, un pequeño país entre España y Francia regido hasta el pasado año por el secreto bancario. Milazzo figuró en la sociedad Fosgert SA, que aparece como titular de un depósito en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación interna de esta entidad a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Fosgert y Nicolás Milazzo, todos clientes de BPA, quienes trabajan en conjunto en dos proyectos vinculados al área de energía y equipamiento de la flota de autobuses de Perú”, recogió el banco en un acta confidencial fechada el 24 de abril de 2009. El documento asegura que el expolítico pretendía cobrar a través del banco “comisiones que se generen por los trabajos realizados”. La BPA aseguró que la sociedad de Milazzo estuvo vinculada a otro cliente del banco, una mercantil dedicada al comercio de gas en Perú “y a la obtención de un crédito de 50 millones”. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Nicolás Carlos Milazzo.

