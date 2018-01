El demoledor libro sobre la Casa Blanca de Trump se adaptará a la televisión

Donald Trump lo llama un “libro falso”, no son pocos los que acusan a Michael Wolff de exagerar su retrato de la Casa Blanca, pero la sombra de su demoledor libro sobre la presidencia del republicano no deja de crecer. La compañía Endeavor Content ha adquirido los derechos de cine y televisión de Fire and Fury (Fuego y Furia) por al menos un millón de dólares y prevé adaptar el libro a una serie de televisión, según la publicación Hollywood Reporter, en la que Wolff es columnista.

El libro convulsionó el inicio de año en Estados Unidos y se ha convertido en un éxito inmediato, con más de un millón de ejemplares vendidos. El periodista Wolff, que tuvo un acceso privilegiado al entorno de Trump en sus primeros meses en la Casa Blanca, dibuja al republicano como un presidente caótico, incompetente y que se guía por instintos.

La furibunda reacción de Trump ha sido la mejor estrategia publicitaria para Wolff. El mandatario ha esgrimido que está repleto de “mentiras, distorsiones y fuentes que no existen”. Sus abogados han amenazado con llevar al autor a los tribunales por difamación y trataron de impedir su publicación, pero, tras la amenaza, la editorial la adelantó al 5 de enero. Los primeros ejemplares se agotaron rápidamente y en librerías de Washington hubo colas y frenesí para adquirirlos. Los derechos del libro se han vendido en 32 países.

El más damnificado por la polémica ha sido Steve Bannon, el exestratega jefe de la Casa Blanca y arquetipo de la derecha más disruptiva. En declaraciones citadas en el libro, Bannon critica con dureza a la familia de Trump. Tras publicarse un extracto de esas declaraciones, Trump rompió lazos con el exasesor y le acusó de “perder la cabeza”. A los pocos días, Bannon dimitió como presidente de Breitbart News, la atalaya radical desde la que defendía su nacionalismo populista, y se disculpó por sus palabras.

Es conocida la pasión de los estadounidenses por las series televisivas sobre las infinitas intrigas políticas de Washington. Son un ejemplo El Ala Oeste u House of Cards. Tras las elecciones de 2008, HBO adaptó a una película el libro Game Change (Cambio de Juego), de los periodistas Mark Halperin y John Heilemann, sobre la campaña del candidato perdedor, el republicano John McCain. De hecho, HBO estaba preparando una secuela de ambos periodistas sobre los comicios de 2016 y la victoria de Trump, pero la canceló después de que Halperin fuera acusado de abusos sexuales a múltiples mujeres.