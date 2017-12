La Eurocámara avisa de que quedan asuntos por resolver en el Brexit

Futuras parejas. El acuerdo esbozado garantiza que podrán quedarse en Reino Unido, con los mismos derechos, las parejas estables de ciudadanos europeos o británicos (sea cual sea su nacionalidad), aunque aún no estén en el país, y sus futuros hijos. Pero no extiende el derecho a futuras parejas. Así, si una española con derechos plenos en Reino Unido se casa con un rumano tras el Brexit, este no tendrá protección especial.

Procedimientos gratuitos. Los trámites administrativos para garantizar los derechos deben ser gratuitos.

Tribunal europeo. Las decisiones de esta institución deben ser vinculantes para los ciudadanos afectados por el Brexit.

Libre circulación. Los británicos que se queden en el resto de la UE podrán circular libremente por todo el club.

Irlanda. Garantías legales de que no habrá frontera física.