Trump y Putin acuerdan derrotar al ISIS en Siria

Trump y Putin durante la foto de familia de la cumbre de la APEC en Da Nang, Vietnam, este sábado. J. Silva Reuters / Vídeo: Atlas

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron este sábado su decisión de derrotar al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria, en una declaración conjunta adoptada durante la cumbre de la APEC en Da Nang (Vietnam) y de la que informó en Moscú el servicio de portavoz del Kremlin.

Los mandatarios, señala la declaración, "expresaron su satisfacción por los esfuerzos exitosos de EE UU y Rusia para evitar más eficazmente incidentes peligrosos entre militares estadounidenses y rusos, que han permitido elevar considerablemente las bajas del ISIS en los campos de batalla en los últimos meses". Putin y Trump recalcaron que "estos esfuerzos continuarán hasta la derrota definitiva del ISIS".

Al mismo tiempo, los presidentes coincidieron en que "el conflicto en Siria no tiene solución militar" y reiteraron que "el arreglo político definitivo al conflicto debe ser hallado en el marco del proceso de Ginebra, de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU".

Confirmaron su respaldo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria y llamaron a "todas las partes sirias a participar activamente en el proceso político de Ginebra y a apoyar los esfuerzos que apunten a garantizar su éxito".

"Los presidentes abordaron la necesidad de disminuir los sufrimientos humanos en Siria e hicieron un llamamiento a todos los países miembros de la ONU a aumentar su aportación para satisfacer las necesidades humanitarias durante los próximos meses", concluye la declaración conjunta, publicada en la página web del Kremlin. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo a medios rusos que la declaración, consensuada este sábado por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, fue aprobada por los dos presidentes en un breve encuentro durante la cumbre de la APEC.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que su acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, salvará muchas vidas en Siria, un país asolado por la guerra. "Hemos llegado muy rápido a un acuerdo. Va a salvar un número tremendo de vidas", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el 'Air Force One', de camino entre Da Nang, Vietnam, sede de la cumbre del Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC), y la capital, Hanoi.

"Hemos hablado intermitentemente durante esa mesa redonda. Parece que tenemos una sensación muy buena con el otro y una buena relación a pesar de que no nos conocemos bien", ha añadido Trump. En concreto, el mandatario estadounidense ha revelado que mantuvo "dos o tres" conversaciones cortas con Putin.

Putin niega la injerencia rusa en las presidenciales de EE UU

Además, Trump ha subrayado que Putin ha insistido en que no intervino en las elecciones presidenciales que llevaron al propio Trump a la Casa Blanca y ha destacado la importancia de tener una buena relación con Rusia. "De hecho sería estupendo (...) porque podría ayudarnos bastante con Corea del Norte. Tenemos un gran problema con Corea del Norte y China nos está ayudando", ha asegurado. "Si Rusia nos ayudara junto a China, el problema desaparecería mucho más rápido", ha argumentado.

"Me he pronunciado muchas veces sobre esta cuestión. Considero que todo lo que está relacionado con el así llamado dossier ruso en EE UU es la manifestación de las continuas luchas internas" en ese país, dijo Putin a los periodistas, según difundieron los medios rusos. El mandatario ruso calificó de "desvaríos" las informaciones acerca de supuestos contactos mantenidos en 2016 entre algunos de sus familiares y uno de los exasesores de la campaña de Trump. "No sé nada de esto, absolutamente nada", aseguró Putin, quien consideró "charlatanería vacía" las acusaciones de la investigación en EE UU que relacionan a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, con Rusia.

En cuanto al presidente chino, Xi Jinping, Trump ha dicho que es "un buen hombre" que "quiere hacer lo correcto", pero le ha instado a incrementar la presión sobre Corea del Norte.