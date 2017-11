Drama en la meca culinaria estadounidense, en dos actos

El mundo de la alta cocina en Nueva York, la que cuesta más de 200 dólares el cubierto, no se lo cree. Los editores de la guía Michelin acaban de quitar al exclusivo restaurante del chef Jean-George Vongerichten una de sus tres estrellas. Ello significa que la ciudad de los rascacielos tiene ahora cinco locales reconocidos con la máxima categoría y ve además como el cetro de la capital con los mejores restaurantes pasa a San Francisco, con siete en la lista.

El restaurante Jean-Georges está situado a la entrada de la torre Trump International, en la concurrida plaza Columbus Circle. Está considerado como uno de los mejores lugares para comer al estilo francés. Los platos los construye con ingredientes asiáticos. Tenía el máximo honor desde 2006, el año en el que Michelin empezó a hacer una guía específica para EE UU. Pero en esta ocasión sus inspectores secretos no quedaron tan impresionados.

Hasta una decena de visitas hicieron en año y medio antes de privarle de una estrella. Empezaron detectando pequeños problemas en la ejecución del menú y en el servicio que se fueron acumulando. “La decisión fue muy difícil”, admite el director de la guía, Michael Ellis. “Esperamos que puedan recuperar la tercera estrella cuanto antes”, señalan desde la publicación.

Los que siguen en lo más alto son Chef´s Table at Brooklyn Face (que acaba de mudarse a Manhattan), Eleven Madison Park (considerado como el mejor del mundo), Le Bernardin, Masa y Per Se. El grupo de las dos estrellas lo integran ahora once restaurantes, también gracias al ascenso de Ginza Onodera. Es uno de los siete en la guía 2018 que recibió nuevas estrellas tras el examen.

A estos se suman los 56 restaurantes con una estrella, lo que convierte a Nueva York en la ciudad con mayor número en esta categoría frente a los 41 de San Francisco, los 19 de Chicago o los 11 de Washington. El problema es que la competitiva industria culinaria neoyorquina lleva siete años sin sumar nuevos integrantes en lo más alto, mientras que en la Bahía elevaron a cinco.

La nueva clasificación de Michelin sirve, de paso, para mostrar como se consolidan tendencias vistas durante los últimos años por las calles. Cuatro de las nuevas estrellas son para japoneses. El 20% de la selección se ubica en el país asiático. Se les suma un coreano, Cote. Ningún restaurante de los que recibió nuevas estrellas tiene como chef a una mujer. Y de los 72 de la lista, en solo seis lleva la cocina una mujer.

Actualmente hay un centenar de restaurantes en todo el mundo considerados excepcionales por la guía Michelin. Las dos estrellas reconocen la excelencia de sus platos mientras que una estrella alaba la alta calidad del menú. Es una práctica común de los editores de la publicación comunicar a los restauradores dónde están sus fallos, para que los corrijan a tiempo.