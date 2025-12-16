El ejército estadounidense contra la barba: por qué su prohibición puede resultar discriminatoria

La pseudofoliculitis, una afección común en la piel masculina y que afecta más a los hombres negros, se agrava por el afeitado constante. Pero la norma “stop barbudos” de Pete Hegseth en el ejército estadounidense la ignora

En la era del streaming, las series ya no solo entretienen: dictan conversaciones, moldean estéticas y, a veces, adelantan titulares. Por ejemplo, Boots (Netflix, 2025). La serie sigue a dos jóvenes que se están entrenando en un centro de reclutas de la Infantería de Marina estadounidense en la década de los noventa. Pero lo que podría parecer un relato nostálgico sobre disciplina y fraternidad militar, se convierte —con un detalle casi imperceptible— en una radiografía de los dilemas actuales sobre identidad, cuerpo y poder. En el primer capítulo, un cadete afroamericano se enfrenta a un problema cutáneo en el cumplimiento de la norma: sufre pseudofoliculitis, una irritación en la piel por culpa del afeitado. Su superior, también racializado, le ofrece polvos de talco en un gesto de camaradería.

La serie se estrenó unos días después de que el secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, prohibiera a las tropas llevar barba. “La era de la apariencia no profesional ha terminado”, declaró a finales del pasado septiembre en un discurso frente a decenas de altos mandos en una base militar en el estado de Virginia. Allí, dio una larga charla en la que afirmó que la “laxitud” que había llevado a las Fuerzas Armadas a ser “un grupo woke lleno de gordos y paganos nórdicos” se había acabado. Hegseth prometió el regreso de la “estética guerrera”, y con ello se referiría a una disciplina visible: cuerpo en forma, rostro afeitado y presencia que proyecte, según el estereotipo, fuerza y preparación para el combate.

Estas normas van mucho más allá de la disciplina castrense. Quienes tengan excepciones médicas disponen de un año para “resolver su condición” o, de lo contrario, serán dados de baja. La pseudofoliculitis es una afección crónica provocada por el afeitado frecuente. Ocurre cuando el pelo, especialmente el rizado, crece hacia dentro, causando inflamación y cicatrices si se agrava: según la Academia Española de Dermatología y Venereología, puede llegar a desfigurar la piel del rostro. Es una enfermedad muy común en la piel masculina pero no afecta a todas por igual: de acuerdo con el Colegio Americano de Osteopatía y Dermatología, hasta el 60% de los hombres negros la padecen, frente a un 20% de hombres blancos.

De modo que, si se exige el afeitado diario sin excepciones que ordena Hegseth, la medida afectará de manera desproporcionada a los soldados afroamericanos. Estudios indican que entre el 45% y el 83% de ellos han sufrido pseudofoliculitis en entornos con políticas de afeitado apurado. En números, esto podría significar decenas de miles de bajas en un ejército donde más de 224.000 soldados en activo (un 17% del total) son afroamericanos, según datos del Pentágono de 2023.

Las reglas del afeitado en las Fuerzas Armadas han cambiado con los años. Hasta la década de los sesenta estaban prohibidas las barbas, sin embargo, con la Guerra de Vietnam (1955 - 1975) aparecieron las primeras —y numerosas— excepciones médicas con el aumento de soldados afroamericanos enlistados. En los ochenta regresó el afeitado obligatorio con permisos limitados y, para el final de siglo XX, se amplió el margen debido a que la barba ayudaba a los soldados en Afganistán a mezclarse en el territorio. En los años siguientes se flexibilizaron los permisos por motivos religiosos y médicos, hasta la presente legislatura.

La paradoja es que, mientras la Secretaría de Defensa exige rostros afeitados en nombre de la disciplina, en las élites políticas estadounidenses presumen de barbas meticulosamente perfiladas: el vicepresidente J. D. Vance, Donald Trump Jr. o el secretario de Comercio, Howard Lutnick, lucen un estilo que solo se consigue con el barbero de confianza.

Las tendencias capilares, como la moda, son cíclicas. The New York Times habla del “quinto gran movimiento de la barba”: un fenómeno que, según el historiador Christopher Oldstone-Moore, surge en momentos de agitación cultural. “El resurgimiento del vello facial parece estar intrínsecamente ligado al debate actual sobre la masculinidad y la manosfera. Al fin y al cabo, pocas cosas evocan mejor la virilidad que la barba, expresión visual de la testosterona”, reflexiona la periodista Vanessa Friedman. Quién iba a decirle a los hipsters de hace unos años que sus frondosos semblantes serían tan polémicos tan poco después.