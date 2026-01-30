El meme de un delfín o cómo Zara Larsson revivió su carrera

Una imagen generada con IA ha colocado de nuevo ‘Symphony’ y ‘Lush Life’ en las listas de las canciones más escuchadas años después de su lanzamiento. La cantante sueca inspiró su último disco en esa tendencia, y ahora está nominada por primera vez a un Grammy

A finales de 2024 un meme protagonizado por delfines al ritmo de Symphony, la canción de 2017 de Zara Larsson (Suecia, 28 años), empezó a circular en Tiktok y rápidamente se viralizó. Se trataba de imágenes generadas con inteligencia artificial de este animal saltando fuera del agua, con un arcoíris o un atardecer de fondo. Sobre ellas, los usuarios escribían situaciones personales difíciles, pero lo abordaban con humor e ironía y con frases como “me equivoqué de carrera” o “ya se me acabó el sueldo del mes (cobré ayer)”. Larsson finalmente decidió unirse a la tendencia y eso generó tanto furor que sus canciones volvieron a las listas de los temas más escuchados, casi 10 años después de su lanzamiento. La tendencia siguió durante todo 2025, y vertebró su último disco, lanzando el pasado mes de septiembre. Este 1 de febrero, la cantante acudirá a la ceremonia de los Grammy nominada por primera vez; aspira al premio a mejor grabación de pop dance por Midnight Sun.

Al poco tiempo de iniciarse la tendencia, la cantante aprovechó la popularidad de este meme y en sus conciertos comenzó a proyectar la imagen viral mientras cantaba Symphony. En septiembre de 2025 sorprendió a sus seguidores con Midnight Sun, disco en el que utilizó la estética del fenómeno viral: diseños vibrantes y psicodélicos, parecidos a los de la marca estadounidense Lisa Frank, que era muy popular en los años noventa y principios de los 2000. “Por alguna razón, no sé quién lo inició, pero mis amigos me empezaron a escribir enviándome los memes y preguntándome: ‘¿Por qué se está haciendo tan viral?’. Y me acuerdo de que me metí a verlos y tenían 4.000 y luego 5.000 Me gusta, así hasta llegar a un millón. Se estaba haciendo cada vez más grande”, explicó en el podcast Zach Sang Show, cuando fue a promocionar su disco después de publicarlo.

Ella cree que se hizo muy viral por tratarse de un meme con una tema muy positivo y feliz, mientras que el mensaje era oscuro: “La canción es tan explosiva, divertida y hermosa que era una dicotomía muy irónica con el texto. Ponían cosas como ‘soy un alcohólico”. Y confesaba: “Si mi sello discográfico me hubiera dicho: ‘Tenemos una idea’, yo hubiera reaccionado como: ‘No lo puedo creer, no saben nada’. Es algo que no puedes planear”, contó en el podcast. Aunque muchos ya conocían Symphony, no sabían mucho de la artista y otros, escucharon la canción por primera vez con este meme.

Para su último álbum ella buscaba transmitir una vibra de “verano eterno”, un lugar para “escaparse” y “vivir siempre ahí”. “Esa tendencia me influenció mucho. Creo que era un mecanismo de defensa para afrontar situaciones y reírse de ellas. Pienso que mucha gente se unió porque no tenías que enseñar tu cara ni contar una historia muy larga, era solo como ‘agh, estoy pasando por este momento difícil’, y se siente bien compartir eso y reírte de ello. Es una parte de mi filosofía: aunque pases por algo muy difícil y estés deprimido, no queda más que tomarlo con humor”, explicó en el programa.

En octubre del año pasado comenzó su gira por Europa y Estados Unidos y nuevamente rompió las redes sociales por incluir en su show canciones como Lush Life. La canción, publicada en 2015, la acompañaba de un baile que los usuarios pronto comenzaron a imitar en Tiktok. Larsson se percató de que sus seguidores se habían aprendido la coreografía y en sus conciertos sube a algún espectador para bailar juntos. También aprovecha el momento para interactuar y hacerles un grafiti con un delfín en sus camisetas. La gira continúa hasta finales de 2026, y la etiqueta #lushlife ya tiene más de 200.000 publicaciones en la plataforma.

Desde que empezó el meme, la cantante sueca no ha bajado el top 10 de la lista de Spotify de las canciones más reproducidas. Lush Life llegó a posicionarse en el top 4 con millones de reproducciones diarias. La canción optimista y Symphony están cerca de los 2.000 millones de reproducciones y ahora Larsson ha conseguido su primera nominación a un Grammy. En la 68ª edición de los premios compite con artistas como Selena Gomez, Lady Gaga, Tate McRae y PinkPantheress, con quien comparte otro hit en el top global: Stateside.

Zara Larsson ha utilizado la nostalgia y el humor de las redes sociales como la estrategia principal para volver a las listas de éxitos. No es coincidencia que sus canciones de 2015 y 2017 hayan resurgido, a finales de 2025 ya comenzaba la tendencia del 2016. Un fenómeno entre los millennials y la generación Z que busca recuperar todas aquellas características de hace una década: el filtro del perro en Snapchat, las frases motivacionales en Tumblr, la música electrónica, los skinny jeans, la duck face, el maquillaje maximalista... por tratarse de la época en la que todo era más casual, espontáneo y orgánico.