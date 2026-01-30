Premios Grammy 2026: cuándo son, predicciones y dónde seguir la ceremonia

La noche más importante de la música global se celebrará este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En plena temporada de premios del cine y la televisión, los Grammy se hacen presentes con el reconocimiento a la industria sonora en 95 categorías que abarcan desde artistas consolidados hasta aquellos que están nominados por primera vez. Desde el metal al clásico, de la poesía hablada al teatro musical, y de grabaciones de audiolibros a reconocimientos de arreglos a capela, este domingo artistas de todo el mundo se darán cita en California.

La lista completa de nominados ya fue anunciada el pasado noviembre por grandes artistas como Chappell Roan, Doechii, Karol G, Mumford & Sons, Sabrina Carpenter y Sam Smith, entre otros. Kendrick Lamar lidera las nominaciones con 9 candidaturas, seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con 7 cada uno. Kendrick Lamar, con nueve candidaturas, así como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de mezcla Serban Ghenea, con seis nominaciones, están entre los nombres más destacados.

¿Cuándo y dónde son los Grammy?

Los Premios Grammy de 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La gala de premiación comienza a las 5.00 p.m., hora del Pacífico (las ocho de la tarde en el Este de Estados Unidos). En México, la ceremonia podrá verse desde las 7.00 p.m, hora centro, y, en España a partir de las 2.00 a.m., hora peninsular.

¿Dónde ver los Grammy desde casa?

La ceremonia principal —la mayor parte de los premios se entregan horas antes; en la gala se dan apenas una decena— se transmitirá en vivo por la cadena CBS y estará disponible en streaming en Paramount+. En México, la transmisión también se podrá sintonizar en HBO Max, donde comienzan con la cobertura de la alfombra roja a las 6.00 p.m.

EL PAÍS publicará la lista de ganadores en tiempo real y contará con la información de la corresponsal en Los Ángeles, María Porcel.

¿Cuáles son los favoritos o las principales predicciones para los Grammy de 2026?

Para conocer los favoritos y principales predicciones para los Grammy hay varias fuentes: reportes especializados y mercados de predicción y apuestas. En términos generales, el tema Golden de HUNTR/X se postula como favorito para ganar el premio a canción del año, mientras que DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, es el favorito a mejor álbum del año y también a mejor álbum de música urbana. Mientras tanto, luther, de Kendrick Lamar y SZA, parte como principal apuesta para llevarse grabación del año. Lamar también es favorito para mejor álbum de rap por GNX.

Aunque para la prensa especializada Lady Gaga también forma parte de las favoritas para categorías principales, no es la favorita en las apuestas, que sí la apoyan para ganar mejor álbum vocal de pop por Mayhem. Olivia Dean es el nombre que más resuena en la categoría de artista revelación.

¿Quiénes eligen a los ganadores de los Grammy?

Los ganadores de los Grammy son elegidos por los miles de votantes de la Academia de Grabación. Primero, los miembros y discográficas presentan sus postulaciones, que son revisadas para asegurar su elegibilidad y que están en la categoría correcta. Luego, los votantes participan en una primera ronda para elegir a los nominados finales en cada categoría, votando solo en sus áreas de experiencia.

Después, en la ronda final, que tiene lugar entre mediados de diciembre y principios de enero, los miembros votan para determinar a los ganadores, nuevamente en sus campos de especialidad. Los resultados son contabilizados por una firma independiente, y los ganadores son anunciados en la ceremonia oficial.

¿Qué trabajos son elegibles para los Grammy de 2026?

Los trabajos que entran en el período de elegibilidad para los Grammy 2026 son aquellos publicados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Esta es la razón por la que The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, o LUX, de Rosalía, no han sido tenidos en consideración para las nominaciones de esta edición.

¿Quién presenta los Grammy de 2026?

La ceremonia de los Grammy de 2026 será presentada por el comediante y presentador Trevor Noah, quien ha sido el anfitrión durante seis años consecutivos, desde 2021. Este será su último año como presentador de los premios, marcando el fin de su etapa al frente de la gala.

¿Qué artistas actuarán en los Grammy 2026?

Ya se conocen los nombres de muchos de los artistas que subirán al escenario de los Grammy de 2026. La Academia ha anunciado que Lady Gaga, Lauryn Hill, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Leon Thomas, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Katseye, Lola Young, Slash, The Marias, Sombr, Addison Rae y Alex Warren se subirán al escenario. Entre los presentadores, Karol G, Chappell Roan, Charli XCX, Nikki Glaser, Queen Latifah, Marcello Hernández o la flamante ganadora del Globo de Oro Teyana Taylor. En la página web oficial se irá conociendo el lineup definitivo en los próximos días.