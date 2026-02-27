Un viernes de sol en casi todo el país, con Canarias en alerta por viento, calima y mala mar

España encara otro viernes de tiempo tranquilo en la mayor parte del territorio. Sol, cielos poco nubosos y ambiente estable serán la tónica general, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La excepción está en Canarias, donde el viento y el estado del mar han activado avisos en las siete islas. Hay aviso naranja —riesgo importante— por fenómenos costeros en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. La agencia prevé rachas muy fuertes con probabilidad de superar los 90 kilómetros por hora. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pide precaución “con la caída de ramas, árboles y objetos. También será recomendable no acercarse a primera línea de costa”.

Además, las siete islas están en aviso amarillo por calima en altura, más significativa en medianías y cumbres, que empeora la calidad del aire. La entidad no descarta lluvias de barro en el norte de las islas montañosas. Se esperan intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas, que tenderán a remitir con el paso de las horas. Del Campo advierte de que el episodio de calima y de vientos intensos con temporal marítimo será “destacable durante este viernes y el sábado”.

En la Península y Baleares, el día será en general apacible, aunque no completamente estable. “En la península, un frente dejará lluvias en Galicia y en las comunidades cantábricas que también podrían llegar al noroeste de Castilla y León”, explica Del Campo. La Aemet estima que esas lluvias podrán extenderse de forma débil a otras zonas del noroeste, acompañadas de brumas y nieblas en la vertiente atlántica.

En el resto, dominarán los cielos poco nubosos, aunque con nubosidad baja matinal y bancos de niebla en puntos de la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares. En Mallorca, las nieblas podrán ser localmente densas y más persistentes.

Las temperaturas también marcan diferencias. El portavoz de la Aemet señala una “bajada notable de las temperaturas en el oeste peninsular y sin cambios en el resto”, por lo que todavía serán altas para la época en el centro, este y tercio sur. En cambio, subirán ligeramente en la vertiente mediterránea. Las mínimas apenas cambiarán. En Canarias, la agencia prevé un ascenso generalizado, más acusado en las máximas y que podría ser notable en la vertiente sur de las islas centrales. Habrá heladas débiles en las cumbres de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica.

El viento soplará flojo y variable en el interior, y con más intensidad en las costas. De madrugada, el levante dejará rachas muy fuertes en el Estrecho. A lo largo del día, predominará primero la componente sur y después tenderá a imponerse la norte, con cierzo y tramontana moderados. En los litorales del norte soplará del noroeste; en el Estrecho y Alborán, de levante; en el resto del sur mediterráneo, del nordeste, y en buena parte del Mediterráneo, del sudeste.

Sábado: más frío y lluvias dispersas

“El sábado seguirá la calima y los vientos muy fuertes en Canarias con precipitaciones en las islas más montañosas”, detalla Del Campo. En la Península, el frente del viernes continuará su avance, aunque debilitándose, y dejará lluvias en el Cantábrico y en el este del territorio.

En general serán precipitaciones débiles y dispersas, pero en las montañas de Andalucía y del sureste de Castilla-La Mancha podrían ir acompañadas de alguna tormenta. En el resto habrá intervalos nubosos y presencia de calima en la mitad sur peninsular.

Las temperaturas bajarán notablemente en el centro y en el este. “Ya amaneceremos con algunas heladas en el norte. León, por ejemplo, podría quedarse con una temperatura mínima de 2 grados bajo cero”, precisa el portavoz.

Domingo: tiempo estable, pero con heladas

“El domingo tendremos un tiempo más estable”, resume Del Campo. La jornada comenzará con heladas en buena parte del interior de la mitad norte y cielos poco nubosos en general. Habrá más nubes en el Mediterráneo, con algunas lluvias débiles en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. También podrá llover en el entorno del Estrecho y en Ceuta y Melilla. Es probable que continúe la calima en la mitad sur peninsular y también en Canarias, donde seguirán las lluvias en el norte de las islas más montañosas y los vientos intensos en zonas expuestas al alisio.

Las temperaturas diurnas subirán en la Península, especialmente en el tercio norte. Se superarán los 20 grados en puntos del Cantábrico y también en zonas del valle del Guadalquivir.

La próxima semana: más inestabilidad

De cara al lunes, el portavoz señala que “se espera una inestabilización de la atmósfera por la posible formación de una dana que se situaría al suroeste de la península”. No obstante, matiza: “Recordemos que el hecho de que llegue una dana a nuestro territorio no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy intensas o torrenciales. En esta ocasión no van a ser de tan gran intensidad”.

Las precipitaciones se extenderán por el oeste y el centro del territorio, con los mayores acumulados en Galicia y posibles tormentas en Andalucía occidental. También podrá llover de forma débil en puntos del área mediterránea. Las temperaturas nocturnas subirán de forma notable en la mitad norte y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña.