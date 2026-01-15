De Texas para el mundo: el Museo del Grammy rinde homenaje a Selena Quintanilla

Esta es la primera vez que la familia accede a que los objetos de la cantante salgan de su natal Corpus Christi

El Museo del Grammy de Los Ángeles ha inaugurado este jueves Selena: From Texas to the World, una muestra que por primera vez lleva fuera de Corpus Christi los objetos personales de la reina del Tex-Mex.

La exhibición, curada por su hermana Suzette Quintanilla, incluye artículos como uno de los micrófonos de la cantante —que aún conserva las marcas de su labial—, algunos de los instrumentos que tocaban Los Dinos, así como el premio Grammy que ganó en 1994 y el reconocimiento póstumo que le otorgó la Academia de la Grabación en 2021. Como parte del recorrido, el artista latino Mister Toledo realizó un mural en la entrada del museo dedicado a distintas presentaciones icónicas, incluyendo el famoso concierto del Astrodome de Houston.

La exposición también destaca el gusto de Selena por la moda, con los diseños que bocetaba en su adolescencia, o el atuendo y las arracadas doradas que portó en la portada del álbum Amor Prohibido. “Más allá de su éxito en las listas de popularidad, Selena fue una pionera de la moda cuyo estilo distintivo —desde bustiers brillantes y atuendos escénicos icónicos hasta su característico labial rojo— continúa influyendo en la cultura pop y la moda urbana hasta hoy. Su carisma, determinación y orgullo por su herencia mexicano-estadounidense la convirtieron en un símbolo de empoderamiento para mujeres jóvenes y comunidades latinas en todo el mundo”, señaló el Museo del Grammy en un comunicado.

Sala de la muestra titulada 'Selena From Texas to the World' este miércoles, en el Museo del Grammy. Mónica Rubalcava (EFE) En esta exposición se presentan atuendos, premios y recuerdos íntimos de Selena. Mónica Rubalcava (EFE) Vestido e instrumentos pertenecientes a Selena Quintanilla en el Museo del Grammy. Mónica Rubalcava (EFE) Mister Toledo, Suzette Quintanilla y Chris Pérez frente al mural inaugural de la exposición 'Selena From Texas to the World'. Mónica Rubalcava (EFE)

Entre las piezas más emblemáticas figura el vestido blanco de Lillie Rubin que usó al ganar su Grammy. Según las anécdotas, Selena eligió el atuendo durante una visita a un centro comercial en Texas, un momento que más tarde fue recreado en la película de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez, con algunas diferencias creativas para demostrar el repentino ascenso a la fama de la joven hispana.

Recientemente, la familia se enfrentó a la pérdida de Abraham Quintanilla, el estricto pero amoroso padre que impulsó la carrera de sus hijos, lo que le dio un nuevo significado a los recuerdos en exhibición. “Todo significa algo para mí. Cuando Selena falleció, todo adquirió un significado diferente. Acabo de perder a mi padre, así que cada pequeña cosa que tengo o que antes no notaba, ahora me llama la atención”, contó a EFE Suzette Quintanilla.

Selena: From Texas to the World estará abierta al público hasta el 16 de marzo de 2026. El museo abre de domingo a lunes y de miércoles a viernes, de 11.00 a 17.00 horas; los sábados, de 10.00 a 18.00 horas, y permanece cerrado los martes.