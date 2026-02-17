Lentejas con patatas y limón: la receta libanesa que aligera las legumbres

Lentejas con patatas y limón: la receta libanesa tan completa como ligera | EL COMIDISTA

El ‘adas bil hamod’ no se diferencia demasiado de las lentejas españolas de siempre, pero las acelgas y el punto cítrico ponen un extra de frescura que se agradece

Las sopas y potajes de lentejas no son un género exclusivo de la cocina española, sino que se practican en muchos otros países del Mediterráneo. De la zuppa di lenticchie italiana al shorbat adas árabe, pasando por las fakés griegas o la mercimek çorbasi turca, esta prodigiosa legumbre, que combina bien con toda clase de caldos, verduras y aderezos, reconforta de Algeciras a Estambul.

Del otro extremo del mare nostrum viene el adas bil hamod, una sopa libanesa de lentejas con patatas sin ingredientes extraños a la tradición española, pero que incluye excitantes novedades. La más importante es el uso de zumo de limón, que da frescura y ligereza al plato (tampoco tan extraña: hemos tomado toda la vida las lentejas con un chorrito de vinagre). Otra es la presencia de acelgas y cilantro como elementos verdes; si no te gustan, no sufras: los puedes reemplazar con espinacas y perejil, o simplemente no usarlos. Para ver cómo se prepara, mira el vídeo de arriba.

Ingredientes Para 4-6 personas 400 g de lentejas

250 g de patatas (una grande o dos pequeñas)

250 g de acelgas

2 cebollas grandes

2 dientes de ajo

2 limones

2 cucharaditas rasas de comino en polvo

30 g de cilantro o perejil fresco picado

Aceite de oliva

Sal Instrucciones 1. Poner las lentejas en una cazuela a fuego medio alto con dos litros de agua. Cuando hierva, bajar el fuego a suave y dejar que se hagan una media hora. 2. Mientras, picar fina la cebolla y ponerla a rehogar en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva a fuego medio. Dejar que se dore bien, moviéndola de vez en cuando para que no se queme. 3. Mientras, pelar y picar las patatas en daditos pequeños. Añadirlas a las lentejas cuando éstas ya lleven unos 20 minutos, y cocer 15 minutos removiendo de vez en cuando para que las patatas suelten almidón y engorden el caldo. 4. Picar por separado las pencas y las hojas de las acelgas. Añadir las pencas a las lentejas y seguir cocinándolas a fuego suave. 5. Picar fino los ajos y exprimir los limones. 6. Añadir la cebolla a la cazuela, y en la misma sartén, dorar los ajos con un chorro de aceite un minuto a fuego medio. 7. Añadir el comino, darle una vuelta un minuto y mojar con unas dos terceras partes del zumo de limón. 8. Sumar a las lentejas la mezcla de la sartén, las hojas de las acelgas y el cilantro o perejil picado. Remover, cocinar un minuto, tapar y apagar el fuego. 9. Dejar reposar cinco minutos, probar y añadir más sal y zumo de limón al gusto. 10. Servir con un chorrito de aceite de oliva por encima.

