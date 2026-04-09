Alcachofas guisadas con patatas, la receta romana que no falla | EL COMIDISTA

La capital de Italia nos regala una de las maneras más deliciosas de cocinar la verdura, y nosotros le añadimos un poco de patata para que el guiso cunda

Lo mejor de la cocina es que, por mucho que hayas preparado un ingrediente de mil maneras diferentes, siempre descubres otra que te entusiasma. En El Comidista le hemos dado bien fuerte a la alcachofa y os las hemos servido con jamón, con ajo y perejil, con huevos estrellados, a la judía, al microondas, marinadas, en forma de flor, en crema, y de tropecientas formas más, pero hay una receta fantástica que nunca habíamos probado, y que viene de la capital de Italia.

Si nos hablan de “alcachofas a la romana”, probablemente pensaremos en la verdura rebozada y frita, como los calamares. Sin embargo, en esta preparación nuestra inflorescencia favorita se guisa en cazuela, acompañada de ingredientes que se llevan fenomenal con ella: el ajo, el perejil, la menta y el aceite de oliva. Además de ser muy sencilla, esta fórmula tiene otra gran ventaja: puedes incorporar patatas al plato para hacerlo más completo… y prometemos que quedan casi más deliciosas que las propias alcachofas. Si quieres ver cómo se hacen, mira el vídeo de arriba.

Ingredientes Para 4 personas Unas 12 alcachofas

2 patatas grandes

4 dientes de ajo

Unas 6 ramitas de perejil

2 ramitas de menta o hierbabuena

Aceite de oliva virgen extra

Sal Instrucciones 1. Poner en una cazuela baja grande aceite de oliva abundante (unos 100 ml) a fuego muy suave para que se vaya calentando. 2. Quitar las hojas exteriores de una alcachofa hasta que aparezca color amarillo en la base. Quitar el extremo del tallo y pelar el resto (ver vídeo). Cortar la punta de la alcachofa, quitarle los pelillos interiores con una cucharilla, ponerla en la cazuela y untarla de aceite para evitar que se oxiden demasiado. Repetir el proceso con todas las demás. Consejo Si te obsesiona que las alcachofas no se oscurezcan, puedes ir poniéndolas en agua con limón, y después secarlas y ponerlas en la cazuela todas juntas. 3. Aplastar ligeramente los dientes de ajo con el lado de un cuchillo y pelarlos. 4. Picar el perejil y las hojas de menta. 5. Pelar las patatas y cortarlas en trozos pequeños (ver vídeo). 6. Poner las alcachofas boca abajo y subir el fuego a medio. Cuando se haya dorado ligeramente, moverla para que se dore un poco por todas partes. 7. Añadir el ajo, la menta, ⅔ partes del perejil y las patatas, y salar. Dejar un par de minutos meneando la cazuela de vez en cuando. 8. Mojar con unos 200 ml de agua y cubrir con papel de horno mojado, pegándolo lo máximo posible a las alcachofas. Tapar la cazuela y cocer a fuego suave unos 10 a 15 minutos. 9. Destapar y comprobar que las alcachofas y las patatas estén hechas. Si no, dejarlas un par de minutos más destapadas. 10. Añadir el perejil restante, cocinar un minuto más, corregir de sal y servir.

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