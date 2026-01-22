Caldo valiente, la receta serrana para entrar en calor en invierno

Caldo valiente, la mejor receta para entrar en calor en invierno | EL COMIDISTA

El caldillo con el que se ponían las pilas en las sierras de Albacete y Jaén es un caso raro de uso del picante en la gastronomía tradicional española. Su efecto tonificante sigue siendo el mismo

“En los años cuarenta y cincuenta, el caldo valiente se hacía para los muleros, los gañanes, los pastores y todos los que estábamos alrededor”, contaba Moni, una maravillosa señora de Benatae (Jaén), mientras lo cocinaba en un vídeo de YouTube. “Si le pones dos guindillas, más picoso está. Al tomarlo te salen los colores de la gente serrana, ¡y te da una energía para trabajar!”.

Por desgracia, el vídeo ya no está en la plataforma –o al menos nosotros no lo hemos encontrado–, pero no se nos ocurre una descripción mejor del espíritu y los efectos de este caldillo típico de Albacete y las sierras jienenses. Este raro ejemplo de comida picante española se prepara normalmente para acompañar las migas de harina, y su poder estimulante sigue hoy tan vigente como en la posguerra. Nuestra receta sigue casi al dedillo la de Moni, con el único añadido de la cebolla para subir medio tono el sabor y el triturado final para darle cuerpo. Si no te vienes arriba tomándolo, estás muerto. Mira cómo se prepara en el vídeo de arriba.

Ingredientes Para 2-4 personas 1 tomate maduro

1 patata pequeña

1 guindilla seca grande o dos pequeñas

2 dientes de ajo

½ cebolla

2 hojas de laurel

1 cucharada de pimentón dulce ahumado

1 cucharadita de comino (opcional)

50 ml de aceite de oliva

Sal Instrucciones 1. Cortar la cebolla por la mitad y el tomate en cuatro trozos. Pelar la patata y cortarla en rodajas. 2. Calentar el aceite de oliva en una cazuela a fuego medio. 3. Añadimos los ajos sin pelar, la cebolla, el laurel, el tomate y el comino si se usa. Rehogar un par de minutos. 4. Sumar la patata y rehogar tres o cuatro minutos más. 5. Bajar el fuego y añadir el pimentón. Remover un minuto para que no se queme. 6. Añadir 1,2 litros de agua y la guindilla, cortada en dos trozos si es grande. Salar y subir el fuego. 7. Cuando hierva, tapar y dejar que se cocine a fuego suave unos 45 minutos. Consejo Puedes hacerlo en olla rápida y reducir el tiempo a 20 minutos. 8. Sacar del caldo las pieles del tomate y de los dientes de ajo y el laurel. Triturar y servir bien caliente. Consejo También se puede quitar la guindilla para que el caldo no pique tanto.

