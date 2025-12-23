Ir al contenido
_
_
_
_
Gastronomía: recetas, restaurantes y bebidasEl Comidista
El comidista
Dulces de Navidad

¿Cuál es el mejor panettone de chocolate de supermercado?

El ganador de la Copa del Mundo de Panettone en 2024, Tonatiuh Cortés, cata a ciegas nueve ejemplares del dulce italiano y dicta sentencia

Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Por mucho que los defensores de las tradiciones 100% españolas pongan el grito en el cielo, el panettone vuelve a nuestras casas por Navidad tanto como el turrón, el roscón, la lotería y el chiquirritín. Es inútil resistirse: el dulce italiano ha venido para quedarse, está en todos los supermercados y en no pocas pastelerías y panaderías, y forma parte del paisaje alimentario de las fiestas, nos guste o no.

Hace cinco años pedimos al panadero Tonatiuh Cortés que catara a ciegas unos cuantos panettones clásicos de supermercado. En 2024, el dueño de Suca’l confirmó ser un experto en la materia al ganar la Copa del Mundo de Panettone, después de llevarse el premio al mejor de España en 2019. Ahora vuelve a El Comidista para enfrentarse a nueve marcas de la variedad con chocolate de esta especialidad. Si quieres conocer su veredicto, mira el vídeo de arriba.

Marcas probadas en la cata

  • Eroski
  • Loison
  • El Corte Inglés
  • Augusta
  • Favorina (Lidl)
  • Gran Ducale
  • Bonifanti
  • Hacendado (Mercadona)
  • Bauli

Sigue a El Comidista en Youtube.

Sobre la firma

Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Director de El Comidista, web gastronómica en la que publica artículos, recetas y vídeos desde 2010. Ha trabajado como periodista en EL PAÍS, Ya.com o ADN y colaborado en programas de radio como 'Hoy por hoy' (Cadena Ser), 'Las tardes de RNE' y 'Gente despierta'. En televisión presentó programas como El Comidista TV (laSexta) o Banana split (La 2).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

¿Hay algún turrón de sabores raros que no sea un engendro?

Mikel López Iturriaga

¿Cuáles son los mejores polvorones del supermercado?

Mikel López Iturriaga

Archivado En

_

newsletter

Recibe el boletín de El Comidista
Apúntate

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_