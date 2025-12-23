¿Cuál es el mejor panettone de chocolate de supermercado?
El ganador de la Copa del Mundo de Panettone en 2024, Tonatiuh Cortés, cata a ciegas nueve ejemplares del dulce italiano y dicta sentencia
Por mucho que los defensores de las tradiciones 100% españolas pongan el grito en el cielo, el panettone vuelve a nuestras casas por Navidad tanto como el turrón, el roscón, la lotería y el chiquirritín. Es inútil resistirse: el dulce italiano ha venido para quedarse, está en todos los supermercados y en no pocas pastelerías y panaderías, y forma parte del paisaje alimentario de las fiestas, nos guste o no.
Hace cinco años pedimos al panadero Tonatiuh Cortés que catara a ciegas unos cuantos panettones clásicos de supermercado. En 2024, el dueño de Suca’l confirmó ser un experto en la materia al ganar la Copa del Mundo de Panettone, después de llevarse el premio al mejor de España en 2019. Ahora vuelve a El Comidista para enfrentarse a nueve marcas de la variedad con chocolate de esta especialidad. Si quieres conocer su veredicto, mira el vídeo de arriba.
Marcas probadas en la cata
- Eroski
- Loison
- El Corte Inglés
- Augusta
- Favorina (Lidl)
- Gran Ducale
- Bonifanti
- Hacendado (Mercadona)
- Bauli
