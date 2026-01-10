Tres grandes vinos de la agridulce cosecha de 2025

El dicho de que nunca llueve a gusto de todos vale el doble para quienes se dedican a la agricultura. A la gente del vino le preocupa cada vez más cuándo y cómo llueve. La cosecha de 2025 marcó un cambio de ciclo en el Mediterráneo tras tres años de sequía que no solo provocó la caída de la producción, sino que llegó a amenazar la supervivencia de las plantas.

Las lluvias hicieron acto de presencia al terminar la vendimia 2024, en algunos casos de forma desmedida, y fueron también generosas durante la primavera siguiente en la mayor parte de la Península, generando buenas reservas de agua en el suelo.

Pero la humedad también tiene su cruz. Favorece el desarrollo de hongos como el mildiu, que ese año tuvo una gran incidencia en zonas tan distantes como Bierzo, Jerez o Rioja. Algunas propiedades importantes de esta última región que trabajan en ecológico han reconocido pérdidas superiores al 50%. Rioja sufrió además algunos episodios importantes de granizo, mientras que la ola de calor de agosto fue la puntilla. En medio de una crisis de ventas que afecta sobre todo a los tintos, nadie quería una cosecha abundante, pero tampoco esta debacle.

La mayor disfunción de la cosecha 2025 fue el estrés hídrico acumulado en la España verde. Los mapas elaborados por las estaciones meteorológicas mostraban en agosto la imagen de un mundo al revés: el Mediterráneo y los valles del Ebro, Duero y Tajo bien hidratados, representados en verdes y azules, frente a Galicia y la cornisa cantábrica en situación crítica, marcadas en amarillo y rojo.

Ese desequilibrio fue el polvorín que desató los incendios del verano pasado en Galicia, afectando especialmente a Monterrei y Valdeorras y, de forma colateral, a Ribeiro y Ribeira Sacra. En esta última zona, Fernando González Riveiro, de la bodega Algueira (Doade, Lugo), ve con preocupación el aumento de las noches cálidas, que aceleran la maduración de la uva y que compara con “estar 24 horas con el horno encendido”. Su estrategia ha sido plantar en orientaciones frescas y con menos exposición solar.

A sus vecinos de la lluviosa Rías Baixas, en cambio, les ha beneficiado el calentamiento. “Al adelantarse la vendimia, cosechamos uvas más sanas y nos ahorramos los problemas de botrytis [podredumbre de la uva], falta de maduración y lluvias en vendimia”, explica Eulogio Pomares, de Bodegas Zárate (Ribadumia, Pontevedra).

La diversidad geográfica y climática de España da para infinidad de matices y muchas vendimias diferentes, incluso dentro de la misma región. En plena ola de calor de agosto, uno de los quebraderos de cabeza de Gonzalo Iturriaga, director técnico del grupo Tempos Vega Sicilia, fueron las viñas de suelos de canto rodado de Toro con las que se elabora Pintia, donde la piedra del suelo multiplica la sensación de calor.

Harán falta aún unos años para poder probar este y otros vinos envejecidos de 2025. Lo que sí se puede beber desde hace unas semanas es la avanzadilla de vinos jóvenes de la cosecha; elaboraciones sencillas, cargadas de fruta y fáciles de beber, como los tres tintos de maceración carbónica elaborados con racimos enteros y destacados en “La bodega”. De precios asequibles, acompañan bien la vuelta a la rutina tras los fastos navideños con una cocina más sencilla, aperitivos modestos y tardes de series y fútbol. Aunque muy pocos reparen en ello en el momento del descorche, tras esos cuatro números de la añada impresos en la etiqueta se esconden multitud de historias. Tres grandes vinos de esta añada.

PRADA MACERACIÓN

Prada a Tope Toda una institución en Bierzo, este vino con más de 30 vendimias a sus espaldas es uno de los productos icónicos de Prada a Tope. Desde la puesta en marcha de la nueva clasificación de la DO, se etiqueta como Vino de Villa de Canedo, lo que no solo limita el origen de uva sino también los rendimientos. Lleva, además, sello ecológico. La frescura y los toques especiados de la mencía, aquí en su versión más primaria y juvenil, con frutillos negros y toques terrosos, son sinónimo de alegría y disfrute.

·DO: Bierzo

·Tipo: Tinto, 13%

·Precio: 8,90 euros



31 NOVIEMBRE

Más que vinos El 31 de noviembre es una fecha que no existe en el calendario, pero sirve para llamar la atención sobre la salida temprana al mercado de este tinto ecológico que nace en la comarca toledana de la Mesa de Ocaña y que se elabora como antaño: con pisado tradicional antes del descube y utilizando solo el “corazón” o parte central del prensado. Es muy sabroso, con abundante fruta negra y toques de regaliz, y un paladar amable y persistente que se beneficia de la menor carga tánica de la garnacha.



·DO: VT Castilla

·Tipo: Tinto, 12,5%

·Cepas: 70% garnacha, 30% tempranillo

·Precio: 9,50 euros



PRIMERO