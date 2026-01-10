Armando Esquivel, el profesor de lengua que se hizo viral cocinando patatas de 100 formas diferentes: “La papa me cambió la vida”

Armando Esquivel en el campo de patatas donde grabó el último video de su serie '100 formas de hacer papas'. Francisco Medina

Cuando, a finales de 2022, Armando Esquivel se mudó a España junto a su pareja desde su Argentina natal, no pensó que ese viaje acabaría siendo mucho más que un cambio de país y que daría el pistoletazo de salida a una nueva carrera como creador de contenido culinario en redes sociales. Y todo comenzó con una patata. O más bien, con unas patatas fritas, porque esa fue la primera receta del centenar que Armando se propuso cocinar en un reto al que bautizó con el prosaico nombre de 100 formas de hacer papas.

Ha tardado dos años y medio en completarlo, pero lo ha conseguido. El pasado mes de diciembre culminó su serie de recetas y lo celebró cocinando su ingrediente estrella “de la forma más pura”, es decir, hervido, en mitad de un campo de patatas. A lo largo de estos años, ha cosechado millones de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok con un contenido creativo y bastante adictivo en torno a un alimento humilde, pero extremadamente versátil y querido por todo el mundo. “En todo este tiempo, no me crucé a una sola persona que me haya dicho que no le gustan las papas”, asegura.

Es cierto que pocos ingredientes hay tan universales como la patata, lo cual ha sido una ventaja para Armando, que ha elaborado recetas de medio planeta. “La papa está en muchas culturas gastronómicas y me escribieron de todos lados, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por Corea”. Que la gente le pidiera hacer recetas de sus países le resultó tremendamente útil, sobre todo cuando las ideas amenazaban con escasear. “Cuando empecé, me hice una lista de 50 recetas, porque me dije: ‘si hay 50, hay 100’”. Al principio, hacía platos sencillos o que había preparado muchas veces en su vida, como las patatas al horno o el puré, pero luego fue arriesgando más y aceptando las sugerencias que le iba haciendo la gente a través de sus cuentas en redes sociales. El requisito era que la patata fuera el ingrediente principal, “que no fueran recetas de algo con papas, sino que fueran las protagonistas”, explica.

Armando destaca la versatilidad de la patata como otra de las grandes bazas a su favor para llegar a esas 100 elaboraciones. “Puede ser una guarnición, un aperitivo o un plato principal; se puede comer fría o caliente, en recetas saladas o dulces. Tiene mucha variedad de texturas, es un ingrediente superaccesible, saciante y, bueno, está muy rica”.

La elección del número 100, confiesa, fue un poco inconsciente, pero tenía que llamar la atención con algo. “Quería exprimir al máximo un ingrediente y ver todo lo que se podía hacer con él. Lo del 100 fue por una cuestión de impacto”. Además de por la evidente atracción que nos generan los retos y los números grandes y redondos, parecía una estrategia inteligente para un creador al que nadie conocía cuando empezó, una motivación para quedarse a ver sus videos, aun sin saber quién era la persona que había detrás.

Antes de dedicar todo su tiempo a las redes, Armando era profesor de lengua y literatura y solo cocinaba por hobby. “Mi hermano es cocinero, pero me llevó un día a trabajar con él y eso fue lo que duré, un día. Dije: ‘mejor me quedo en la cocina de mi casa y estudio otra cosa’. Me pareció muy duro”. Las paradojas de la vida hicieron que, al final, se acabara dedicando a la cocina, aunque de una forma que, en aquel momento, ni se hubiera imaginado. Su aprendizaje culinario es, sobre todo, autodidacta. “Tengo 33 años y soy de una generación criada con YouTube. Así fue como empezó mi formación gastronómica”. La parte audiovisual le venía de antes. Cuando terminó la secundaria, hizo un curso de fotografía y cine en su ciudad, Bahía Blanca, donde aprendió a manejar una cámara y a editar videos. “Mientras estudiaba para profesor, hice fotografía de eventos, de cumpleaños, de casamientos, cosas así. Así que cuando empecé a hacer mis videos, tuve algo de ventaja, porque esta parte más técnica ya la conocía”.

Él y su pareja decidieron venirse a vivir a España y eligieron Sevilla. “No queríamos ir una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona, ni tampoco a una ciudad muy chica, porque teníamos que buscar trabajo. Nos hablaron muy bien de los andaluces, que eran muy carismáticos, así que terminamos eligiendo Sevilla. Y la verdad es que la ciudad me encantó”.

Armando Esquivel en su cocina de Sevilla, durante el tiempo que residió en la ciudad andaluza.

Para entonces, Armando ya había hecho algunos videos de recetas en formato largo en YouTube, pero fue mientras esperaba los papeles de la residencia que encontró el hueco para empezar a hacer contenidos cortos. “Cuando publiqué el primer vídeo de 100 formas de hacer papas en TikTok tenía, no sé, ¿10 seguidores? Lo subí una tarde y, a la mañana siguiente, el video llevaba un millón de reproducciones”. Ahora, en TikTok, a Armando le siguen casi cinco millones de personas y roza los tres millones en Instagram. Ese éxito inicial le obligó a ir aprendiendo de las redes sobre la marcha, gestionando la exposición y cuidando más los videos que subía. “Llega un momento en el que relativizas los números, pero es importante tener los pies sobre la tierra y no perder de vista que te están mirando millones de personas. Cuando lo piensas, asusta un poco”.

En torno a la receta 80, se aprecia un cambio de escenario en la cocina de los vídeos de Armando. En octubre de 2024, él y su pareja regresaron a Argentina y, con honestidad, reconoce que lo hizo porque las marcas que le escribían eran de su país natal y la distancia complicaba las cosas para trabajar. “Era la oportunidad para tratar de asentarme como creador de contenido gastronómico y, para que eso sucediera, tenía que estar allí”.

El auge de las series de contenido gastronómico en redes sociales

Armando no ha sido el primero en iniciar una serie de videos en torno a un único ingrediente, sino que se ha sumado a una tendencia en auge en redes sociales desde hace unos años. En el ámbito gastronómico, quizá la más conocida sea All Things Butter, del chef británico Thomas Straker, que en 2022 comenzó una serie en la que enseñaba a hacer mantequilla de distintos sabores, unos videos de lo más apetitosos, que impulsaron la tendencia del #ButterTok. Para Straker, este éxito en redes ha desembocado en la creación de su propia marca de mantequilla, una línea de cuchillos de cocina, la apertura de varios restaurantes y la publicación de un libro (que incluye recetas de mantequilla, pero no solo).

Para Armando, Straker fue una clara inspiración, y él mismo lo ha sido para otros creadores, que han iniciado series como 100 formas de hacer huevos o 100 formas de hacer avena, reconociendo con humor haber “plagiado” su idea. Sobre el éxito del contenido episódico en redes sociales, Armando no está seguro de a qué atribuírselo, pero apunta a la curiosidad innata del ser humano, a la intriga que, en su caso, puede generar el hecho de que alguien te diga que va a cocinar algo de 100 formas diferentes y ver si lo consigue. “Es un gancho. Quieres ver qué recetas va a hacer, si se va a tener que inventar cualquier cosa por el camino, y luego hay mucho storytelling”.

Además, hace referencia al evidente éxito que las series tienen en las plataformas y a cómo, de alguna manera, esa forma de consumir contenido también se ha trasladado a las redes sociales. “A mí me escribe mucha gente que me descubre por algún vídeo de las papas, entra a mi cuenta y se pone a ver todos los demás. Se hace una especie de maratón de recetas de papas, que encima son mucho más cortos que un capítulo de una serie, así que capaz que en una hora te la viste entera”.

En términos “marketinianos”, generar una serie de contenido suele brindar más opciones de alcanzar a tu audiencia potencial, ya que no hay que jugárselo todo a un único video, sino que es más bien un trabajo sostenido en el tiempo. Además, es bien sabido que contar una historia o sentir que formamos parte de una, suele ser una baza ganadora en redes sociales y que puede generar una suerte de “lealtad” hacia el perfil de un creador. Sin embargo, el contenido episódico también presenta sus desafíos, entre ellos la capacidad para mantener un mismo estilo a lo largo del tiempo y, sobre todo, el compromiso de publicar capítulos con una frecuencia lo suficientemente regular para que la gente no se desenganche.

Las patatas dan para tanto, que Armando está convencido de que podría continuar la serie si quisiera, pero prefiere no traicionar el espíritu original y plantarse en el centenar. “Ya sabes lo que dicen: las secuelas nunca son buenas”. Tiene claro que le apetece hacer cosas nuevas, pero no quiere perder del todo su relación con la patata, porque, explica, haciendo esta serie ha aprendido mucho sobre este alimento y quiere aprovecharlo. “Aprendí sobre variedades, técnicas de cocina, entré en contacto con productores de papas y gente que trabaja el campo... No me molesta en absoluto, y de hecho lo celebro, que mi nombre quedé ligado a la papa. Me ha cambiado la vida”.

Aún no tiene claro en qué formato continuará su relación con este ingrediente, pero una opción podría ser un libro de recetas, “que es lo que me pide todo el mundo”, confiesa.