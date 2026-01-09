26 series internacionales a las que seguir la pista en 2026

El regreso de ‘Euphoria’, ‘One Piece’ y ‘Ted Lasso’ se suman a los estrenos de precuelas de ‘Juego de tronos’ y ‘Una rubia muy legal’ y la secuela de ‘El cuento de la criada’

[Esta pieza es una versión de uno de los envíos de la newsletter semanal de Televisión de EL PAÍS, que sale todos los jueves. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace].

¿Qué series internacionales veremos este año? Es imposible abarcar todo lo que vendrá, incluso es imposible saberlo porque muchas ni están confirmadas ni anunciadas. Esta es solo una selección de 26 títulos para acompañar el número del año nuevo, todas internacionales y con una mezcla de novedades y los regresos más esperados. Han quedado fuera también muchos estrenos no anglosajones porque la información sobre ellos es limitada.

Más información Consulta todas las fechas de estreno, en nuestro calendario de series

The Pitt. Una de las series revelación de 2025 no nos hace esperar y ya tiene lista su segunda temporada. Su argumento vuelve a seguir un día en un turno de Urgencias de un hospital, en este caso, el 4 de julio, día de la fiesta nacional de EE UU. (9 de enero, en HBO Max).

El infiltrado. Tom Hiddleston y Olivia Colman recuperan sus personajes nueve años después para la segunda temporada de este thriller de espías. Jonathan Pine ahora tiene una misión en Colombia que involucra a un peligroso traficante de armas y su seductora socia que le llevará a infiltrarse en el grupo. (11 de enero, en Amazon Prime Video).

El caballero de los Siete Reinos. El joven ingenuo, pero valiente caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg vagan por Poniente. En su camino les aguardan poderosos enemigos y peligrosas hazañas. Comedia derivada de Juego de tronos con seis capítulos de media hora cada uno. (19 de enero, en HBO Max).

The Beauty. Evan Peters y Rebecca Hall interpretan a dos agentes del FBI en la nueva serie creada por Ryan Murphy. Una investigación les llevará a descubrir que una enfermedad de transmisión sexual transforma a personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras. (22 de enero, en Netflix).

Yerin Ha y Luke Thompson, en la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'. LIAM DANIEL/NETFLIX

Los Bridgerton. La cuarta temporada de la serie producida por Shonda Rhimes tendrá a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) como protagonista. El hermano más bohemio se enamorará de una mujer enmascarada que conoce en un baile. Yerin Ha se incorpora al reparto para interpretar a Sophie Beckett. (29 de enero la primera parte y el 26 de febrero, la segunda, en Netflix).

Ponies. Dos secretarias de la embajada de Estados Unidos en el Moscú de 1977 cambian sus vidas cuando sus maridos mueren en circunstancias misteriosas. Entonces, se convierten en agentes de la CIA que tratarán de descubrir una conspiración en la Guerra Fría y el misterio que las dejó viudas. (30 de enero, en SkyShowtime).

Más que rivales. El último gran fenómeno televisivo estadounidense de 2025 cuenta la historia de dos estrellas del hockey sobre hielo rivales en el juego que se enamoran, lo que complicará sus carreras deportivas. Muy buenas críticas y gran acogida del público por sus escenas subidas de tono. (5 de febrero, en Movistar Plus+).

How to Get to Heaven from Belfast. La creadora de Derry Girls y parte de su elenco están en este thriller cómico de ocho episodios, una historia sobre la amistad y qué ocurre cuando la vida no va como esperabas. Tres amigas de la escuela, ahora en la treintena, investigan la muerte de una cuarta amiga, lo que les lleva a una odisea por Irlanda y más allá tratando de juntar piezas del pasado. (En febrero, en Netflix).

El joven Sherlock. Guy Ritchie dirige y produce esta reimaginación de los orígenes del detective creado por Conan Doyle. Sherlock Holmes es un joven sin filtro que se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad y que se verá en medio de una conspiración internacional. (4 de marzo, en Amazon Prime Video).

Hero Fiennes Tiffin, en 'El joven Sherlock'. Daniel Smith/Prime

One Piece. La serie de acción real basada en el manga de Eiichiro Oda regresa con su segunda temporada, que se centrará en la Saga de Arabasta, en la que Luffy y el resto de la tripulación viajan hasta la Grand Line. Allí conocen a una princesa que quiere salvar su reino de una organización criminal. (10 de marzo, en Netflix).

Scarpetta. Nicole Kidman pone rostro a la doctora Kay Scarpetta, la médica forense creada por Patricia Cornwell. Está decidida a desenmascarar a un asesino en serie y demostrar que el caso que la impulsó en su carrera hace 28 años no fue su perdición. Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Bobby Cannavale y Ariana DeBose completan el reparto. (11 de marzo, en Amazon Prime Video).

Rooster. Steve Carell protagoniza la comedia de 10 episodios ambientada en un campus universitario y centrada en la complicada relación entre un autor y su hija. (En marzo, en HBO Max).

The Boys. La quinta y última temporada comenzará en un mundo sujeto a los caprichos de Patriota, con Hughie, Leche Materna y Frenchie encarcelados y Annie luchando por organizar la resistencia contra los Supers. Carnicero reaparecerá dispuesto a utilizar un virus que acabará con los Supers. (8 de abril, en Amazon Prime Video).

Margo tiene problemas de dinero. Michelle Pfeiffer y Elle Fanning encabezan el reparto de esta dramedia familiar escrita por David E. Kelley. La historia sigue a una joven que ha abandonado sus estudios universitarios para ser escritora. Hija de una excamarera y un exluchador profesional, ahora deberá salir adelante con un bebé y un montón de facturas pendientes. (15 de abril, en Apple TV).

Una imagen de 'Los testamentos'. Disney+

Los testamentos. La secuela de El cuento de la criada, escrita por Margaret Atwood en 2019, se sitúa 15 años después de la historia original. La serie recupera el personaje de Tía Lydia que interpreta Ann Dowd para seguir a una nueva generación de jóvenes mujeres en el régimen teocrático totalitario de la República de Gilead. (En abril, en Disney+).

Euphoria. Cuatro años después de la segunda temporada, por fin llegará la tercera. La trama dará un importante salto temporal para reencontrar a los personajes en una edad que se corresponde con la de sus actores. No se conoce mucho sobre el argumento, pero sí que Zendaya volverá a ser la protagonista y que Rosalía está en el reparto. (En abril, en HBO Max).

Love Story. La nueva antología de Ryan Murphy dedicada a trágicas historias de amor tiene previsto su estreno en febrero en FX en Estados Unidos para contar la relación entre John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette, interpretados por Paul Kelly y Sarah Pidgeon, y con Naomi Watts como Jackie Kennedy. (En Disney+, sin fecha).

La casa del dragón. La tercera temporada de la precuela de Juego de tronos está prevista para el verano y llega con la promesa de varios grandes enfrentamientos entre los dos bandos que luchan por el trono, con la batalla del Gaznate como el primer gran hito que se espera para los nuevos episodios. (En verano, en HBO Max).

La casa de los espíritus. La novela de Isabel Allende se convierte en una serie chilena de ocho episodios. Esta saga familiar, centrada en los Trueba, recorre pasiones, secretos y luchas internas mientras la sociedad y la política del país va cambiando. Alfonso Herrera interpreta a Esteban Trueba y Nicole Wallace, a Clara del Valle. (En Amazon Prime Video, sin fecha).

Jamie Bell y Richard Gadd, en 'Half Man'. HBO

Half Man. La primera serie de Richard Gadd tras Mi reno de peluche es un drama de seis episodios que sigue a dos amigos. Cuando se reencuentran en una boda, se desata una explosión de violencia que hará que revivamos sus vidas y su relación a lo largo de 40 años desde que se conocieron como adolescentes hasta su ruptura como adultos. (En HBO Max, sin fecha).

Elle. Precuela de la comedia romántica Una rubia muy legal que se centrará en la adolescencia de Elle Wood en los años noventa antes de convertirse en estudiante de Derecho en Harvard. Lexi Minetree interpreta el papel que hizo en el cine Reese Witherspoon. (En Amazon Prime Video, sin fecha).

DTF St. Louis. Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini son los protagonistas de esta comedia negra de siete episodios que sigue un triángulo amoroso entre tres adultos que navegan entre decepciones y ansiedades y que terminará en una muerte prematura. La historia se basa en un artículo del New Yorker titulado “El juicio por asesinato de mi dentista: adulterio, identidades falsas y sedación letal”. (En HBO Max, sin fecha).

Spider Noir. Nicolas Cage ya puso voz al personaje en la película de animación Spider-Man: Un nuevo universo. Ahora le interpreta en esta serie de carne y hueso sobre el universo noir de Marvel. Su protagonista es un detective privado del Nueva York de los años treinta que se mueve por los bajos fondos mientras lucha contra el mal. (En Amazon Prime Video, sin fecha).

Ted Lasso. Se espera que en algún momento de 2026 regrese la comedia protagonizada por Jason Sudeikis. El popular entrenador estará ahora al frente de un equipo de fútbol femenino y la acción tendrá lugar en Estados Unidos. Vuelven Sudeikis y gran parte del reparto original, como Hannah Waddingham, Brett Goldstein y Jeremy Swift. (En Apple TV, sin fecha).

Blade Runner: 2099. Pocos detalles se conocen sobre esta serie de 10 episodios cuya acción se situará 50 años después de Blade Runner 2049. Michelle Yeoh será la protagonista, una replicante que se enfrenta al final de su vida en Los Ángeles y que estará acompañada por una humana interpretada por Hunter Schafer. (En Amazon Prime Video, sin fecha).

Dutton Ranch. Para este año se espera la continuación de Yellowstone que seguirá a Beth Dutton y Rip Wheeler mientras tratan de preservar el legado familiar y hacen frente a los habituales peligros y rivales del rancho. Se incorporarán nuevos personajes como los que interpretarán Annette Bening y Ed Harris. (En SkyShowtime, sin fecha).