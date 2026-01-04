Ocho series de calidad que pasaron desapercibidas en 2025

Seleccionamos un puñado de ficciones que no han encontrado su lugar en las listas de final de año, pese a que merezcan la pena

Las listas son finitas. Es lo mejor y lo peor de hacer ránkings de las mejores series, películas, libros o música. Pero en el caso de la televisión, la oferta global de plataformas y canales es tan salvaje (como se puede consultar día a día en nuestro calendario de estrenos), que siempre se queda mucho por el camino. Por si todavía tienes tiempo para incluir un nombre a la lista, estas son las recomendaciones no tan populares como Adolescencia, pero con mucha calidad.

Muerte por un rayo

02:18 Tráiler en inglés de 'Muerte por un rayo' Michael Shannon, en el primer episodio de 'Muerte por un rayo'.

Desde John Adams no había una serie presidencial tan estupenda e interesante como esta. Pero esta producción, sobre el comandante en jefe de EE UU más breve de la historia, habla de muchas más cosas. Si el personaje de Michael Shannon sirve para retratar el lado más idealista de la política (que tanto hace falta hoy), el de quien lo tiroteó, con un siempre divertido y patético Matthew Macfadyen (Succession), se utiliza para narrar las peores obsesiones del poder, los peligros de la marginalidad y lo inesperado de un magnicidio. Entre ellos, todo un juego de politiqueo corrupto a lo House of Cards con algunos de los mejores secundarios del cine y la televisión: Shea Whigham, Nick Offerman, Bradley Whitford, Betty Gilpin… Una serie en la que no sobra ni un minuto de sus episodios.

¿Dónde verla? Los cuatro episodios, escritos por Mike Makowsky y producidos por D.B. Weiss y Dan Benioff (creadores de Juego de tronos), están en Netflix.

Furia

Tráiler de la serie 'Furia' Candela Peña y Ana Torrent, en una imagen de 'Furia'.

Varias mujeres al borde del ataque de nervios son las protagonistas de esta comedia creada y dirigida por Félix Sabroso. Los cinco primeros episodios (de ocho) se centran cada uno en una mujer para retratar cómo sus vidas y sus circunstantes las llevan hasta decisiones extremas. La infidelidad, la exclusión social o el engaño las llevan al borde del precipicio y a la venganza más impulsiva. Sus historias se irán entrecruzando hasta mostrar las relaciones que hay entre estas mujeres. Los inteligentes y divertidos guiones de esta salvaje sátira están trasladados a la pantalla con un elenco de primera que incluye a Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza, Pilar Castro, Alberto San Juan, Claudia Salas y Ana Torrent.

¿Dónde verla? Los ocho capítulos de media hora están en HBO Max, y ya está renovada para una segunda temporada.

Dying for Sex

Tráiler en inglés de la serie 'Dying for Sex' Michelle Williams y Jenny Slate, en 'Dying for sex'.

El rostro y la mirada de Michelle Williams transmiten como nunca en esta comedia dramática basada en hechos reales en la que el diagnóstico de cáncer terminal que recibe una mujer la empuja a dejar a su marido y lanzarse a explorar su sexualidad durante el tiempo que le quede. En este camino estará acompañada por su mejor amiga, interpretada por Jenny Slate. Humor y tragedia se entrelazan en esta historia divertida hasta la carcajada y emocionante hasta la lágrima. Las interpretaciones de las dos protagonistas son de premio, y saber que Molly Kochan existió le da un punto extra de emoción al resultado.

¿Dónde verla? La miniserie de ocho episodios de media hora se encuentra en Disney+.

Mr. Scorsese

01:07 Tráiler de 'Mr. Scorsese' Martin Scorsese y la montadora Thelma Schoonmaker.

Repasar las películas de Martin Scorsese es revivir algunas de las grandes obras maestras del cine. Al ponerlas todas en contexto, se construye una historia lógica casi narrativa en la que el espectador se dará cuenta de que el maestro del cine de mafiosos no es solo gánsteres y violencia. Con entrevistas a sus colaboradores cercanos, sin tapar algunos momentos más incómodos (como sus complicadas relaciones con las mujeres, con sus hijas y con las drogas), con buenas explicaciones cinematográficas (de la mano de la editora Thelma Schoonmaker o Spike Lee) y con sorpresas y giros raros de lograr un este tipo de obras, la biografía de Mr. Scorsese es uno de estos documentales que consigue enganchar tanto como la propia obra del cineasta responsable de Uno de los nuestros, Casino, Jo qué noche y El lobo de Wall Street. Tiene una cosa mala: que el espectador querrá volver a ver toda su filmografía.

¿Dónde verla? Los cinco episodios se pueden ver en Apple TV.

Big Boys

Tráiler en inglés de la tercera temporada de 'Big Boys' Dylan Llewellyn, en la tercera temporada de 'Big Boys'.

Las tres temporadas de esta comedia dramática son sobresalientes, y además tiene uno de los mejores finales de 2025. Jack y Danny son dos chicos que se conocen en la Universidad. Jack está en duelo por la muerte de su padre, es muy tímido y todavía no ha salido del armario del todo. Danny es heterosexual, popular, extrovertido y lleva en silencio sus problemas de salud mental. Su amistad les hará más fuertes y les ayudará a salir adelante en los momentos más duros. La serie, basada en la historia real de su creador, Jack Rooke, es una celebración de la amistad regada con toques de humor bestia y con buena carga de emoción. Una maravilla.

¿Dónde verla? Filmin tiene disponibles sus tres temporadas, un total de 18 episodios de media hora cada uno.

La suerte

01:16 Tráiler de la serie 'La suerte' Óscar Jaenada, en la serie de Disney+ 'La suerte'.

Paco Plaza y Pablo Guerrero son los creadores y directores de esta comedia con un tono muy peculiar que va tomando forma poco a poco según avanza. La historia tiene como telón de fondo el mundo de la tauromaquia, todo un misterio para muchos espectadores. Un estudiante de oposiciones (Ricardo Gómez) se convertirá de forma inesperada en el chófer particular de un famoso torero (Óscar Jaenada) y de su cuadrilla. El choque entre mundos opuestos y la extrañeza que provoca con la fuente de un humor fino que se apoya en un grupo de secundarios robaplanos de gran nivel.

¿Dónde verla? En Disney+ están sus seis episodios.

The Walking Dead: Daryl Dixon 3

01:57 Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', situada en España Norman Reedus, en la costa gallega en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

No será la mejor serie del año, pero la temporada de Daryl Dixon en España ha tenido algo cautivador y particular que ha vuelto a colocar la franquicia zombi en su mejor versión tras unos años de capa caída. Su viaje alrededor de la península, entre pueblos gallegos, el desierto aragonés y Barcelona no se ha limitado a retratar un país de postal o lleno de los habituales tópicos (al fin y al cabo, el 98% del equipo es español), sino que se ha sumergido en toda nuestra cultura, utilizándola y explotándola para crear una imaginería propia que casa con Curro Jiménez o con Mad Max. Buñuel, ETA, un tren llevado por muertos vivientes, herederos de la monarquía española o ciudades destruidas de la Guerra Civil, todo tiene cabida en una temporada épica para Daryl y su moto. Encontrar esta nueva mirada no es fácil para un personaje que lleva 15 años rodando.

¿Dónde verla? Los siete episodios de esta tercera temporada se han emitido en la plataforma AMC+, también disponible en Amazon Prime Video bajo otra suscripción. Aunque hay conexiones lógicas, no hace falta verse las dos anteriores, situadas en Francia.

Son of the Century (Mussolini: Il figlio del secolo)

02:05 Tráiler en versión original de 'Mussolini: Son of the Century' Luca Marinelli, como Benito Mussolini, en 'Mussolini: Son of the Century'.

Las mejores series y películas históricas son las que hablan de nuestro presente, y esta grandiosa biografía de Mussolini, dirigida por el siempre extravagante Joe Wright en los Cinecittà, es una buena muestra. La historia del populismo, el auge del fascismo y un personaje soberbiamente capturado por Luca Marinelli son solo la excusa para hablar de Trump y de los complicados tiempos políticos que vivimos. Como dice el protagonista en la serie que adapta el libro de Antonio Scurati: Make Italy Great Again.

¿Dónde verla? Sus ocho episodios pueden verse en SkyShowtime.