Así se hace el rape en pepitoria
El plato se populariza mucho en el siglo XIX, según Néstor Luján, por la preferencia que tenía Isabel II por esta preparación
Ingredientes
Para cuatro personas
Para la infusión de ave y azafrán
- 0,5 gramos de azafrán
- 500 ml de caldo de ave
Para la pepitoria
- 100 gramos de pan
- 1 huevo duro
- 100 g de almendras
- 100 g de cebolla
- 30 g de ajo
- 75 g de aceite de oliva
- La infusión de ave y azafrán
- Sal
Para las chips de ajo
- 50 g de ajo
- Aceite de girasol
Para el acabado y presentación
- Cuatro trozos de rape
- Aceite de oliva
- Sal
- Salsa pepitoria
- Dados de pan frito
- Chips de ajo
- Almendras fritas
Instrucciones
1. La infusión de ave y azafrán
Tostar el azafrán envuelto en aluminio a 125 grados durante 3 minutos. Poner el azafrán tostado en el caldo frío y dejar reposar 24 horas. Colar.
2. La pepitoria
En una olla tostar las almendras en el aceite sin que se quemen, reservar la mitad para el acabado y presentación. En ese mismo aceite, freír el pan en dados hasta que esté dorado. Reservar y dejar la mitad para el acabado y presentación. En el mismo aceite, sofreír la cebolla y el ajo cortados finamente hasta que estén dorados. Añadir la infusión de ave y azafrán y poner a punto de sal. Cocinar durante 20 minutos. Añadir el huevo duro, la mitad de las almendras y el pan y triturar. Colar y reservar.
3. Las chips de ajo
Laminar el ajo e introducir en el aceite. Freír desde frío hasta que al ajo tome color. Retirar sobre un papel de cocina y reservar.
4. Acabado y presentación
Marcar en una sartén el rape y dorarlo dos minutos por cada lado hasta que esté hecho. Salar. Disponer en la vajilla y salsear con la pepitoria caliente, acompañar con las guarniciones.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Los riesgos laborales de tres de cada diez empleadas de hogar siguen pendientes de evaluar pese a la obligatoriedad
Concepción Arenal: la muñeca de Manuela Carmena
Milei busca derribar los muros ambientales que limitan el extractivismo en Argentina
Júlia Calvet, una joven promesa del plantel catalán de Vox para relevar a Ortega Smith
Lo más visto
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”