Álvaro Arbeloa, tras eliminar al City sin Mbappé ni Bellingham: “Este es el camino, esté quien esté en el campo”

En Mánchester era verano este martes. Verano de Mánchester, a casi 20 grados. De repente, el cielo se abrió, apareció el sol y el pueblo se quitó el abrigo. Entre la masa del City, sin embargo, no se sentía una gran fe en la remontada y el club, consciente de ello, martilleó a través de sus redes con goles del pasado para disparar el ánimo. Pero el castillo de ilusiones locales se terminó de derrumbar a los 20 minutos con el penalti de Vinicius y la roja a Bernardo Silva. Las últimas cuatro eliminaciones de Champions del conjunto citizen de Pep Guardiola han ocurrido contra el Madrid (2022, 2024, 2025 y 2026). “Una lástima no haberlo vivido once contra once, incluso con el gol. Es lo que nos queda”, analizó en Movistar el técnico catalán, vestido con una camiseta de domingo de payés,

La noche dejó a Guardiola en la cuneta y a Álvaro Arbeloa, fortalecido cuando más amenazas había sobre el Madrid. “Si algo tenemos que sacar de esta eliminatoria y los últimos partidos”, enfatizó el entrenador blanco, “es que este es el camino, esté quien esté en el campo, para ganar cualquier partido. Cuando no estamos al 100% como bloque, cualquiera nos puede derrotar. Hoy hay que pelear y luchar para vencer a cualquiera”, afirmó cuando fue preguntado por la situación que se abre a partir de ahora por los jugadores de alto estatus que se encuentran a punto de regresar de las lesiones y cómo este equipo más solidario se puede adaptar a esa realidad. Kylian Mbappé ya disputó en el Etihad los últimos 25 minutos (“le he visto rápido, creo que ha tenido muy buenas sensaciones”, indicó el preparador) y la vuelta de Jude Bellingham, que viajó a Mánchester para estar junto al grupo, no queda tan lejana.

“Los jugadores han dado la vuelta a esta situación. Muy poca gente hubiera dicho que ganaríamos los dos partidos [contra el City]. Yo no creo que haya hecho nada diferente [en las últimas dos semanas] a lo que he hecho en estos dos meses [en el cargo]. Los jugadores han entendido que para ganar hay que ser solidarios. Pero al siguiente tropiezo, seguro que vuelven algunas dudas desde fuera”, afirmó.

Pendientes de Courtois para el derbi

El cruce pudo quedar cerrado virtualmente en la ida desde el punto de penalti y allí regresó a los 22 minutos después de la descarga inicial del City y, por supuesto, de las paradas de Thibaut Courtois, incluso con las molestias que le retiraron al descanso. La larga deliberación del VAR eliminó a Bernardo Silva por sacar el codo bajo palos y colocó seis días más tarde a Vinicius frente a Donnarumma. Güler agarró la pelota para aislar de la presión al brasileño, hasta que al final todo quedó en otro mano a mano entre el brasileño y el italiano, que se la había adivinado en el Bernabéu. “En la ida dije que era para Fede [Valverde], pero no quiso. Fallé y hoy le he dicho que lo tirase otra vez, pero me ha dado toda la confianza como un capitán debe hacer y he ayudado al equipo a seguir con la victoria”, contó Vini.

Desde la pena máxima que erró el extremo hace justo un año en la vuelta de los octavos de Champions contra el Atlético (no tiró después en la tanda decisiva porque fue sustituido), había lanzado siete penaltis y había fallado cuatro. El último, en la ida contra Donnarumma. Un saldo muy poco alentador. En el banquillo andaba Mbappé, el primer tirador tras quedar claro que la mejor habilidad del siete no son los penaltis. Donnarumma había detenido los dos últimos: el de Vini y otro al Leeds en la Premier. En toda su carrera, entre sus equipos y la selección, acumulaba un saldo de un 24% de paradas en esta suerte: 26 de los 107 que le habían tirado hasta este martes. De él colgaba prácticamente el último hilo de esperanzas del City y, en esta ocasión, Vinicius lo mandó a la derecha y él se la lanzó a su izquierda. Fin.

Como para Vinicius, la historia también fue cíclica con Andriy Lunin, el héroe de la agonía de los cuartos de 2024 en el Etihad y que tras el descanso volvió a escena por una sobrecarga en el abductor derecho de Courtois, según informó el club. “Él quería seguir, pero no era necesario correr riesgos”, apuntó Arbeloa. La incógnita es si podrá llegar al duelo con el Atlético este domingo. “Ahora vienen los buenos partidos y, cuando juega el Madrid en esta competición, todo cambia. Estamos preparados para lo que venga”, cerró Vini.