Manchester City - Real Madrid en directo | Sufren los blancos de inicio
El Madrid visita el Etihad por quinta temporada consecutiva para hacer bueno el 3-0 de la ida y sellar el billete a los cuartos de final
El Real Madrid visita el Etihad Stadium de Manchester por quinta temporada consecutiva. La misión es clara: hacer bueno el 3-0 de la ida, triplete antológico de Fede Valverde, y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para ello, Arbeloa ha dejado en el banquillo a Kylian Mbappé, ausente por lesión en el encuentro del Santiago Bernabéu. Guardiola, por su parte, ha realizado cuatro cambios respecto al once de la semana pasada. Con la modificación, el City está sometiendo al Madrid en los primeros minutos del encuentro.
Otra parada de Courtois
Se metió en el área Rodri, sorprendiendo a toda la defensa y su dispara en el área pequeña al primer palo lo despejó a córner Courtois. Empieza a asediar el City.
Primera parada de Courtois
Disparo de Cherki desde la frontal que despeja el meta belga. La primera del partido para el City también en este inicio frenético.
¡La que acaba de tener Valverde!
Pase de Vinicius a la espalda de la defensa que deja solo a Valverde ante la salida de Donnarumma y el uruguayo define fatal a las manos del meta italiano.
¡Comienza el partido en el Etihad!
Pone el balón en juego el Manchester City.
El central alemán, que secó al noruego en la ida, sigue liderando la defensa del Real Madrid tras mejorar la salud de su rodilla
El equipo blanco, al que nunca le han remontado en Europa un 3-0, llega a Mánchester con Mbappé para enfrentarse en la vuelta de octavos a un City que se sabe capaz de crear muchas ocasiones
Así llegan ambos equipos al partido
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¡Sale también el once de Guardiola!
Cuatro cambios de Guardiola en el once. Entran los laterales Nunes y Ait-Nouri; en el centro del campo y arriba aparecen Reijnders y Cherki.
XI: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, Reijnders; Cherki, Doku, Haaland.
Y el Madrid se agarra a su última Champions
El City cree en la remontada
¡Ya sale el once de Arbeloa!
Mbappé es suplente, al igual que Bellingham, y Fran García sustituye al lesionado Mendy en el lateral derecho.
XI: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde, Güler; Brahim y Vinicius.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Manchester City - Real Madrid!
El Real Madrid visita esta noche el Etihad Stadium de Mánchester por quinta temporada consecutiva. Para estar en cuartos el equipo de Arbeloa tiene que hacer bueno el 3-0 de la ida donde brilló Fede Valverde con un triplete. Para ello, el Madrid sí que dispone esta noche de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ausentes por lesión en el encuentro del Santiago Bernabéu.
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