Manchester City - Real Madrid en directo | Sufren los blancos de inicio

Vinicius conduce el balón ante la presión de Bernardo Silva en el encuentro de ida.

El Madrid visita el Etihad por quinta temporada consecutiva para hacer bueno el 3-0 de la ida y sellar el billete a los cuartos de final

El Real Madrid visita el Etihad Stadium de Manchester por quinta temporada consecutiva. La misión es clara: hacer bueno el 3-0 de la ida, triplete antológico de Fede Valverde, y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para ello, Arbeloa ha dejado en el banquillo a Kylian Mbappé, ausente por lesión en el encuentro del Santiago Bernabéu. Guardiola, por su parte, ha realizado cuatro cambios respecto al once de la semana pasada. Con la modificación, el City está sometiendo al Madrid en los primeros minutos del encuentro.