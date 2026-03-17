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Fútbol
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1ª parte
En directo

Manchester City - Real Madrid en directo | Sufren los blancos de inicio

El Madrid visita el Etihad por quinta temporada consecutiva para hacer bueno el 3-0 de la ida y sellar el billete a los cuartos de final

Vinicius conduce el balón ante la presión de Bernardo Silva en el encuentro de ida.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
J. M. BenítezDaniel Arribas
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El Real Madrid visita el Etihad Stadium de Manchester por quinta temporada consecutiva. La misión es clara: hacer bueno el 3-0 de la ida, triplete antológico de Fede Valverde, y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para ello, Arbeloa ha dejado en el banquillo a Kylian Mbappé, ausente por lesión en el encuentro del Santiago Bernabéu. Guardiola, por su parte, ha realizado cuatro cambios respecto al once de la semana pasada. Con la modificación, el City está sometiendo al Madrid en los primeros minutos del encuentro.

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Otra parada de Courtois

Se metió en el área Rodri, sorprendiendo a toda la defensa y su dispara en el área pequeña al primer palo lo despejó a córner Courtois. Empieza a asediar el City.

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Primera parada de Courtois

Disparo de Cherki desde la frontal que despeja el meta belga. La primera del partido para el City también en este inicio frenético.

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¡La que acaba de tener Valverde!

Pase de Vinicius a la espalda de la defensa que deja solo a Valverde ante la salida de Donnarumma y el uruguayo define fatal a las manos del meta italiano.

¡Comienza el partido en el Etihad!

Pone el balón en juego el Manchester City.

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El central alemán, que secó al noruego en la ida, sigue liderando la defensa del Real Madrid tras mejorar la salud de su rodilla

Lee la noticia completa aquí.

El Real Madrid defiende en Champions un tesoro inesperado en la guarida de Guardiola

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El equipo blanco, al que nunca le han remontado en Europa un 3-0, llega a Mánchester con Mbappé para enfrentarse en la vuelta de octavos a un City que se sabe capaz de crear muchas ocasiones

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos equipos al partido

racha de partidos
  • E
  • G
  • P
  • E
  • P
  • P
  • G
  • G
Goles a favor
por partido1.6715
por partido2.4527
Goles en contra
por partido1.3312
por partido1.1813
Faltas cometidas
por partido10.3393
por partido11.64128
Tarjetas rojas
por partido0.111
por partido0.273
Tarjetas amarillas
por partido1.6715
por partido222
Remates
por partido11.44103
por partido12.64139
Remates recibidos
por partido8.7879
por partido14.36158
J. M. Benítez
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¡Sale también el once de Guardiola!

Cuatro cambios de Guardiola en el once. Entran los laterales Nunes y Ait-Nouri; en el centro del campo y arriba aparecen Reijnders y Cherki.

XI: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, Reijnders; Cherki, Doku, Haaland.

J. M. Benítez
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Y el Madrid se agarra a su última Champions

J. M. Benítez
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El City cree en la remontada

J. M. Benítez
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¡Ya sale el once de Arbeloa!

Mbappé es suplente, al igual que Bellingham, y Fran García sustituye al lesionado Mendy en el lateral derecho.

XI: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde, Güler; Brahim y Vinicius.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Manchester City - Real Madrid!

El Real Madrid visita esta noche el Etihad Stadium de Mánchester por quinta temporada consecutiva. Para estar en cuartos el equipo de Arbeloa tiene que hacer bueno el 3-0 de la ida donde brilló Fede Valverde con un triplete. Para ello, el Madrid sí que dispone esta noche de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ausentes por lesión en el encuentro del Santiago Bernabéu.

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