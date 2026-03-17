El Real Madrid defiende en Champions un tesoro inesperado en la guarida de Guardiola

El equipo blanco, al que nunca le han remontado en Europa un 3-0, llega a Mánchester con Mbappé para enfrentarse en la vuelta de octavos a un City que se sabe capaz de crear muchas ocasiones

El Madrid nunca ha perdido una eliminatoria europea después de ganar 3-0 en el Bernabéu. Antes de este cruce con el Manchester City, siete veces ha logrado esta renta en casa en cualquiera de los torneos continentales y siempre le ha alcanzado. Ni siquiera ha tenido que llegar a los penaltis o la prórroga. Los citizen, mientras, solo una vez cayeron por este resultado, contra el Liverpool en 2018 en Champions, y no pasaron. Los precedentes tranquilizan a los blancos, aunque Álvaro Arbeloa hizo un llamamiento este lunes a mantener “el esfuerzo, la humildad, ambición, solidaridad y compromiso” de la ida. “No tenemos otro objetivo que ganar, no podemos salir con otra mentalidad”, reclamó.

El tonelaje del rival y el pasado reciente sirven también como alerta para los blancos, porque en esta última etapa dorada no han demostrado mucha destreza para defender algunas rentas cómodas e, incluso, muy holgadas (Chelsea, Leipzig, Juventus, Schalke o Dortmund). Demasiadas veces han bordeado el siniestro total.

A Mánchester viajó Kylian Mbappé después de cinco encuentros fuera por un esguince en la rodilla izquierda, una zona en la que lleva arrastrando molestias, al menos, desde principios de diciembre. Después de dos semanas de parón y tratamiento conservador, una de ellas en París, el francés se subió al avión, aunque Arbeloa no quiso resolver la duda de hasta dónde puede llegar su participación. “Está disponible y mañana veréis”, respondió. El domingo también espera el Atlético en casa en un duelo innegociable para seguir aspirando a la Liga. Sin él, la solución anotadora ha sido el desatado Valverde y, en general, defensas y centrocampistas, que han metido 10 de los últimos 11 goles del Madrid.

Junto a seis canteranos (los defensas Diego Aguado y Mario Rivas, y los medios Thiago Pitarch, Manuel Ángel, César Palacios y Jorge Cestero), también viajó Jude Bellingham, aunque en ese caso el técnico aclaró que solo había ido para hacer grupo. Las otras bajas seguras son Militão, Asencio, Mendy, Ceballos y Rodrygo.

La trama tan inesperada de Chamartín ha abierto una nueva ventana de esperanza en la temporada blanca cuando todos los presagios apuntaban a que el cruce con el City lo conducía a la hoguera. Ahora, solo le cabe el pase a cuartos.

Pep Guardiola, este lunes en rueda de prensa. ADAM VAUGHAN (EFE)

En la otra costa, la voltereta en el Bernabéu ha dejado debates en Pep Guardiola más allá del resultado. La decisión de acumular cuatro atacantes en la ida en perjuicio del centro del campo ha sido uno de los puntos calientes de los últimos días cada vez que ha comparecido el técnico, que este lunes dio el día libre a los jugadores y este martes hará una sesión de activación. “En la élite, el entrenamiento no mejora mucho, no tienes tiempo para entrenar”, justificó.

El City encara un desafío enorme, pero, al menos, no existen dudas de su capacidad para amenazar a Courtois. “No tengo muchas preocupaciones por las ocasiones que crearemos. Generar goles en pocos minutos ya lo hemos hecho”, destacó el técnico. Su mayor inquietud es lo que pueda ocurrir a sus espaldas. “Lo que vamos a defender será una tarea ardua. Necesitamos un partido perfecto en todos los sentidos”, reclamó el catalán. “Si concedemos, está terminado”, remató Bernardo Silva, que pidió un tanto lo antes posible.

La búsqueda de equilibrio en el equipo, a nueve puntos del Arsenal (con un partido menos en Premier) y en el alero en Champions, ha sido uno de los asuntos abiertos para el entrenador del City desde hace meses, una cuestión que este martes se someterá a la gran prueba de estrés con la necesidad de remontar un 3-0. “Es una final, sabemos lo que tenemos que hacer, ya somos mayorcitos”, remató Guardiola.