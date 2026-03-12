La sorpresa de Arbeloa a Pep: lluvia de pases de Courtois a Valverde para asaltar por la derecha

Con Vinicius como único atacante claro, el técnico dirigió todos los balones parados largos del portero hacia la banda del uruguayo, un plan que acabó en el primer gol al City

La víspera de golear al Manchester City en el Bernabéu, Álvaro Arbeloa andaba expectante por lo que pudiera estar maquinando Pep Guardiola: “Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, cuando hay un partido de este tipo sabes que algo diferente te tiene preparado”. Confesaba su estado de alerta mental mientras llevaba días preparando su propia sorpresa, que empezó a desenvolver de manera discreta en el minuto 7.

Courtois dispuso entonces del primer saque de puerta y lo ejecutó en largo, hacia la banda derecha, al campo del City, donde Valverde tocó la pelota de cabeza por encima de O’Reilly. No parecía nada, una elección más. Diez minutos más tarde tenía que sacar una falta desde su área. Miró a Vinicius en la izquierda, pero terminó apuntando a la misma zona de Valverde, que volvió a llevársela ante el lateral inglés. El siguiente saque de puerta lo tocó en corto Rüdiger y Courtois repitió el envío largo a Valverde más allá del medio del campo. Esta vez el uruguayo superó a O’Reilly con el control y se lanzó hacia el área. Regateó a Donnarumma y marcó el 1-0 que empezó a decantar el partido, y tal vez la eliminatoria.

La insistencia en los envíos no era casual. “Lo habíamos entrenado bastante, sobre todo cuando sacábamos de arco”, contó Valverde. “Ellos iban a presionar uno a uno, y sabíamos que atrás iba a haber espacios”. Y lo confirmó Courtois: “Habíamos entrenado un poco eso, buscar el espacio a la espalda, que ellos están muy altos [al defender], y nos salió muy bien”.

El portero del Madrid dispuso de 13 reinicios a balón parado, según los registros de Hudlstatsbomb. En nueve de ellos escogió salir en largo, y en los nueve apuntó hacia la misma zona, la banda del uruguayo. “Fede es muy rápido, muy fuerte, va bien de cabeza, tira bien, es un jugador muy completo”, explicó Courtois.

El plan de Arbeloa, madurado y trabajado durante días con sus asistentes en Valdebebas, resultó mayor sorpresa que cualquiera de los planteamientos de Guardiola. A toro pasado es más sencillo, claro, pero después de las dos últimas derrotas del Madrid en la Liga, contra Osasuna y contra el Getafe, el técnico ya pareció apuntar en esa línea. “Siempre tendemos a buscar este recurso entre comillas fácil que es Vinicius, que tiene muchísimo desborde, pero tenemos que ser capaces de tener desborde por los dos lados”, dijo después de caer ante Bordalás. Fue una continuación de lo que había explicado en Pamplona: “Volcamos mucho nuestro juego por la banda izquierda, que es normal, pero tenemos que ser capaces de hacerlo también por el otro lado. Si no, evidentemente somos fáciles de defender”.

De hecho, por ahí iban las preocupaciones previas de Guardiola, que después del partido explicó que había colocado a Khusanov por la derecha para vigilar al brasileño, aparentemente la única amenaza de calibre en pie por la ausencia de Mbappé, Bellingham y Rodrygo.

En ese páramo, emergió la figura de Valverde como extremo derecho que empezó su demolición del City lanzado por Courtois. Hay dos cambios del portero belga que permiten que funcionara el plan de salida de balón y asalto a la espalda del equipo de Guardiola. Y están muy relacionados.

Courtois juega esta temporada más adelantado que nunca. En la Liga, por ejemplo, donde hay más partidos, a partir del trabajo táctico comenzado con Xabi Alonso y con Luis Llopis, preparador de porteros, ha pasado de dar los pases a 10,6 metros de media de su portería a hacerlo a 13,4, un 26% más arriba.

Ha progresado también en la precisión con el pase largo. Esta temporada acierta el 51% de los que intenta en la Liga, su mejor cifra en el Madrid. Estos avances le han convertido en un arma muy útil cuando el equipo se ha encontrado con dificultades para sacar el balón, como en la semifinal de la última Supercopa de España. Contra el Atlético, el portero intentó 34 pases largos, su récord en el club.

Aquella noche buscó mucho a Gonzalo para bajar balones en el centro. Contra el City, quiso salir por la banda. Hasta el último minuto. En el 94 pateó una falta desde fuera del área, de nuevo buscando a Valverde en la derecha. El uruguayo ejecutó un último salto, pero esta vez, fundido, ya no pudo cabecear por encima de O’Reilly.