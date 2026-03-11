El Manchester City recupera la presión

“Tenemos que ser nosotros mismos”, dijo Guardiola, inflamado como Pavarotti en La Scala, pues este martes el entrenador del Manchester City se manifestó en la sala de conferencias del Bernabéu, uno de sus escenarios fetiche. “¿Y a qué se refiere con ser ‘como nosotros mismos’?”, le inquirió un reportero inglés. “¡Mire el último partido contra el Newcastle…!“, le replicó el técnico. ”Eso nos define: ser agresivos para recuperar la pelota, hundir al equipo contrario y atacarlo con consistencia, una y otra vez, y cuando perdemos la pelota recuperarla lo más rápido posible… ¡Cosas que definen a este equipo en los últimos diez años! Con altibajos. No puedes ser perfecto todo el tiempo".

Hace poco más de un año en el Bernabéu, en la vuelta del playoff de la Champions, Pep Guardiola confirmó que su sistema se fundamentaba en una paradoja. Para llevar el juego a las cotas máximas de control de balón con atrevimiento, dinamismo y asociación, antes que conservar la posesión del balón sus jugadores debían prepararse para activarse cuando no lo tenían. La agresividad mental era la clave, pues la circulación fluida deriva de una presión agresiva, y no al revés. Fue la conclusión en la que desembocó la temporada más difícil en la carrera del entrenador catalán. Un experimento forzoso que comenzó cuando el equipo perdió la viga maestra de Rodri Hernández en el verano de 2024 y verificó su derrumbe, como una torre Jenga, cuando Nathan Aké sustituyó a John Stones, lesionado a los ocho minutos del duelo decisivo con el Madrid.

De vuelta al lugar del hundimiento para disputar otra eliminatoria, Guardiola ha reconstruido la torre en dos pasos. El fichaje de Marc Guéhi puso un pilar en la línea de centrales y la recuperación de Rodri devolvió el equilibrio a toda la estructura.

Después de completar la curación de su rodilla en mayo de 2025, y ante las repetidas molestias físicas que sentía, Rodri dejó de competir durante tres meses. Entre septiembre y diciembre se dedicó a tonificar la musculatura de sus piernas. Regresó el 1 de enero, en la segunda parte contra el Sunderland en Premier, en sustitución de Nico González. Su impacto fue notable en los dos apartados que necesitaban afinamiento: la salida del balón bajo presión y la presión del City en campo contrario. Rodri ajustó las dos tuercas y el equipo empezó a fluir con la pelota. Tan repentinamente que Guardiola, que somatiza cada emoción, salió a la conferencia de prensa de Sunderland conmovido: “Rodri demostró en 45 minutos que en su posición es el mejor. El fútbol es de los jugadores. En el inicio de las jugadas, cuando él no está sufrimos, y cuando él está sufrimos menos. Rompe líneas, nos hace más fluidos, defendemos mejor... Durante un año y medio lo echamos mucho de menos”.

Guardiola adaptó la arquitectura del mediocampo del City a las necesidades de Rodri. Le ahorró esfuerzos exigiendo a Foden y a Cherki que se mantuvieran en distancia para apoyarlo en la salida y en las transiciones defensivas, y retrasó la posición de Bernardo Silva. Silva, el futbolista más polivalente del equipo, nombrado capitán por Guardiola, se transformó en el primer apoyo de Rodri. Piloto y copiloto establecieron las bases del despegue con la ayuda de un fichaje de 20 millones de euros: Marc Guéhi. El central inglés de 25 años que la temporada pasada había liderado al Crystal Palace a la conquista de la Copa de Inglaterra en la final ganada al City.

Mastín en las acciones directas, poco arte y mucha marca, en dos meses Guéhi ha demostrado que puede ser el pilar que necesita la zaga en ausencia de Dias o de Stones. La clase de red de seguridad que, con Donnarumma en la portería, cierra el círculo defensivo de un equipo que de otro modo queda muy expuesto a los contragolpes de los rivales.

“Siempre hay una primera vez en la vida”, dijo Guardiola ayer cuando le preguntaron por la inexperiencia de Guéhi en la Champions, ya que debutará en esta competición en el Bernabéu. “Cuanto antes empiecen a vivir estas situaciones, mejor para los jóvenes como Guéhi, y para el equipo”.

“El año pasado nos faltaba plantilla”

“El año pasado cuando vinimos al Bernabéu en los playoffs nos faltaba plantilla”, explicó el entrenador. “Teníamos demasiadas bajas... En una década hemos reconfigurado la plantilla dos o tres veces para empezar de nuevo, pero la identidad se ha conservado. Hace dos o tres meses se lo insistía a los jugadores. El 60% han llegado esta temporada. Tenemos que visualizar las cosas que tenemos que hacer para alcanzar las rondas finales. Demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer lo que nos proponemos, más allá del resultado. Si no jugamos al fútbol que nos define como equipo podemos tener suerte una vez, pero no nos vamos a merecer pasar a la siguiente ronda. Para merecernos la clasificación tenemos que ser nosotros mismos”.

Guéhi representa la pieza que faltaba. Con Dias, Rodri y Bernardo, comienzan a devolver al City su identidad de equipo asfixiante.