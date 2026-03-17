UFW reconoce acusaciones de abuso “profundamente preocupantes” contra su histórico fundador César Chávez

El mayor sindicato de campesinos en EE UU cita denuncias “devastadoras” de “mujeres muy jóvenes o niñas” que podrían haber sido víctimas del líder latino y cancela celebraciones en su honor

El mayor sindicato de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, el histórico United Farm Workers (UFW), reconoció este martes tener conocimiento de acusaciones de abuso “profundamente preocupantes” contra uno de sus fundadores, el líder sindical chicano César Chávez, celebrado como uno de los símbolos históricos de la comunidad latina en Estados Unidos. La unión de campesinos no especificó detalles de las denuncias, pero aseguró que son “devastadoras” y que algunas vienen de “mujeres muy jóvenes o niñas” que podrían haber sido víctimas de Chávez. Por ello, la organización anunció que no participará en las celebraciones en su honor que ocurren cada año en marzo, especialmente el día 31, fecha de su nacimiento.

“La UFW ha tenido conocimiento de acusaciones profundamente preocupantes de que uno de los cofundadores del sindicato, César Chávez, se comportó de maneras incompatibles con los valores de nuestra organización”, reza el comunicado. “Algunos de los reportes se refieren a asuntos familiares, y no nos corresponde contarlos ni comentarlos. Mucho más inquietantes son las acusaciones que involucran abuso de mujeres jóvenes o menores. Las acusaciones de que mujeres muy jóvenes o niñas podrían haber sido víctimas son devastadoras”, añade.

La organización asegura que no ha recibido denuncias directas ni tiene conocimiento de primera mano de ellas. “Sin embargo, son lo suficientemente graves como para sentirnos obligados a tomar medidas urgentes para saber más y brindar un espacio para que las personas que puedan haber sido víctimas encuentren apoyo y compartan sus historias si así lo desean”, agrega la nota. “Estas acusaciones han sido profundamente impactantes. Necesitamos algo de tiempo para hacer esto bien, incluyendo garantizar que haya servicios sólidos y con enfoque informado en el trauma disponibles para quienes puedan necesitarlos”.

En vez de conmemorar a Chávez este mes, UFW ha hecho un llamado a sus “aliados y simpatizantes a participar en eventos por la justicia migratoria y en actos de servicio para apoyar a los trabajadores agrícolas o empoderar a personas vulnerables en sus propias comunidades”.

La Fundación César Chávez también ha emitido una nota de prensa en la que expresa su “conmoción y tristeza” por las denuncias. En las últimas semanas, varias celebraciones en honor a Chávez en California, Texas, y Arizona —el Estado natal del sindicalista— fueron canceladas a petición de la fundación, que también afirmó haber tenido conocimiento de acusaciones inquietantes sobre Chávez durante su mandato como presidente del sindicato. Desde que las dos organizaciones sacaron la tarde de este martes sus comunicados, otros eventos a lo largo del país han sido cancelados o modificados.

Chávez fue cofundador de United Farm Workers junto con Dolores Huerta en 1962. Nacido en Yuma, Arizona, de padres mexicoestadounidenses, el chicano dedicó casi toda su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles de la comunidad chicana y latina en California y el resto del país.

Fue presidente del sindicato durante 30 años, periodo durante el cual expuso las duras condiciones laborales en los campos estadounidenses, donde la mayoría de los trabajadores son migrantes. Siempre abogó por la protesta no violenta, inspirándose en figuras como el reverendo Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Chávez organizó paros, marchas, boicots y huelgas de hambre, y gracias a su labor, se firmaron los primeros contratos sindicales en la industria agrícola en EE UU.

El sindicalista falleció en 1993 a los 66 años. Ha sido celebrado como uno de los activistas por los derechos civiles más destacados del siglo pasado. Varias ciudades y Estados observan el Día de César Chávez cada 31 de marzo en su honor, y el sindicalista ha sido conmemorado por tres expresidentes de Estados Unidos, todos demócratas. En 1994, Bill Clinton concedió a Chávez, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción del país para civiles. Veinte años después, Barack Obama proclamó el 31 de marzo un festivo conmemorativo federal. Y en 2021, cuando asumió la presidencia, Joe Biden colocó un busto de bronce del líder en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Por ahora, se desconoce el origen de las acusaciones en su contra. Pero solo la existencia de ellas ha conmocionado a la comunidad latina de EE UU. “Somos conscientes de que esto resultará muy doloroso para muchos y animamos a nuestra comunidad a que busque ayuda psicológica si se sienten angustiados”, reconoce el sindicato de campesinos.