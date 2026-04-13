El exdiputado bolsonarista Alexandre Ramagem, detenido por el ICE en Estados Unidos

El congresista brasileño tiene una condena a 16 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por Bolsonaro

El exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, uno de los hombres más cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado este lunes por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El arresto se produjo en Orlando (Florida), donde vivía desde el año pasado, tras fugarse de Brasil para evitar entrar en prisión. Ramagem, que con Bolsonaro en el poder dirigió la agencia de inteligencia de Brasil, había sido condenado a 16 años de cárcel por formar parte del núcleo duro de la trama golpista que intentó mantener al líder ultraderechista en el poder, pese a la derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

La detención fue confirmada por el director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, que a la prensa local aseguró que es fruto “de la cooperación Brasil-Estados Unidos en el combate al crimen organizado”. Recordó que Ramagem es un “forajido de la Justicia brasileña” y que, según las autoridades de Estados Unidos, su situación migratoria es irregular.

Personas de su entorno del exdiputado, en cambio, restaron importancia al arresto diciendo que se trata de una cuestión meramente migratoria sin relación con la condena por golpismo, que Ramagem se encuentra en el país legalmente y que estaba pendiente de la confirmación de una petición de asilo.

El excongresista se instaló en Florida en septiembre del año pasado, después de una rocambolesca huida de Brasil. Mientras los magistrados del Tribunal Supremo Federal deliberaban sobre la conducta de Bolsonaro y su círculo más cercano en la intentona golpista, Ramagem desapareció súbitamente de los pasillos del Congreso Nacional. Cruzó la frontera terrestre hasta Guyana, y desde allí voló a Estados Unidos.

Desde Florida siguió votando en las sesiones como diputado remotamente durante semanas, usando la excusa de una baja médica. Su esposa, Rebeca Ramagem, llegó a decir en sus redes sociales que se instalaron en Florida por la “persecución política inhumana” que vivían en Brasil. Según la prensa local, en su nueva vida en Orlando disfrutaban de una casa de 300 metros cuadrados con vistas a un lago y valorada en casi un millón de dólares.

En noviembre del año pasado, una vez se agotaron los recursos y llegó la hora de entrar en prisión, las autoridades brasileñas le consideraron oficialmente prófugo e incluyeron su nombre en la lista de la Interpol. El Gobierno de Lula da Silva pidió su extradición y la Cámara de Diputados anuló su mandato y su pasaporte diplomático.

Ramagem, que durante dos décadas fue un discreto agente de la Policía Federal, llegó a la esfera pública de la mano de Bolsonaro. Se hizo famoso por hacerse cargo de su seguridad tras la puñalada que el ultraderechista sufrió en la campaña electoral de 2018. Al llegar al poder, Bolsonaro premió su fidelidad dándole la dirección de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Su gestión estuvo marcada por el escándalo de la Abin paralela. Según investigaciones, había usado la maquinaria del Estado para espiar ilegalmente a decenas de opositores, activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil considerados incómodos por el bolsonarismo.

Bolsonaro también intentó colocarlo al frente de la Policía Federal para blindar a su familia de diversas investigaciones, pero la Justicia bloqueó el nombramiento por entender que había demasiado vínculo entre ellos y que la imparcialidad de la corporación estaría en riesgo. Tras dejar la agencia de inteligencia, ya convertido en una cara conocida entre los simpatizantes de la extrema derecha, fue fácil convertirse en diputado. Poco después, intentó ser alcalde de Río de Janeiro, pero fue derrotado en la primera vuelta.