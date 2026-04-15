Videoanálisis | Estados Unidos levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha abierto la puerta a transacciones financieras más fluidas entre el Banco Central y el financiero global

Estados Unidos ha autorizado a Venezuela a reconectarse al sistema financiero global, tras años de sanciones que convirtieron al país petrolero en un paria del sistema del dólar. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos nuevas licencias generales que flexibilizan algunas restricciones vigentes.

La Licencia General 56 compete al Banco Central de Venezuela (BCV) y a tres entidades estatales, lo que en principio permitirá la entrada directa a las cuentas colectoras del emisor de miles de millones de dólares en ingresos petroleros. El BCV es el rector del sistema de cambio oficial en Venezuela, por lo que un mayor suministro de divisas en la economía podría incluso contrarrestar las cotizaciones del dólar que impactan en todos los precios de la economía.

Por otro lado, la licencia general 57 autoriza la negociación de contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela, lo que implicaría abrir la puerta a los capitales extranjeros, sobre todo de Estados Unidos.

Aunque todavía quedan algunas sanciones y cabos legales que desatar, la decisión marca un avance hacia la normalización de los servicios financieros venezolanos, fundamentales para recibir remesas, abrir cuentas en moneda extranjera y canalizar dólares hacia a una economía en crisis.