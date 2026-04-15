Bukele cede a la IA de Google la gestión médica en El Salvador: “Estamos creando el mejor sistema del mundo”

El programa se sustenta en Gemini y podrá crear desde un expediente clínico hasta dar seguimiento al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. “En algún momento estaremos tratando el cáncer”, promete el mandatario

El presidente Nayib Bukele ha emprendido otro experimento tecnológico en El Salvador. Su apuesta es esta vez con la salud. En una cadena nacional de radio y televisión anunció este martes que cederá gran parte de la gestión del sistema público de sanidad a un sistema de Inteligencia Artificial de Google: los salvadoreños tendrán acceso a la aplicación móvil llamada Dr. SV, que creará un expediente clínico único, dará orientación inicial, asignará exámenes de laboratorios, programará consultas virtuales o presenciales con médicos en caso de que determine que sea necesario y dará seguimiento diario al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o colesterol alto, entre otras.

En una puesta en escena muy a su estilo, retransmitida en redes sociales, el controvertido mandatario apareció en una reunión en un salón de Casa Presidencial, en San Salvador, en la que conversó con Guy Nae, director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina y tres expertos en medicina e IA. Durante la reunión, Nae explicó a Bukele que el proyecto, anunciado en noviembre pasado, ha iniciado su segunda etapa, que consiste en implementar la IA de Google para estudiar y dar seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas. “En algún momento estaremos tratando cáncer, haciendo cirugías”, prometió Bukele.

El programa consiste, básicamente, en que cada salvadoreño podrá descargar la aplicación, creará un expediente y con ayuda de la IA ingresará sus síntomas. Esta le designará una llamada con un médico, quien le diagnosticará. Posteriormente, la IA le recomendará qué exámenes hacer y dará seguimiento a su tratamiento para consultas eventuales o para enfermedades crónicas. “Me emociona mucho, porque estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, dijo Bukele.

El mandatario se mostró emocionado durante la reunión y aseguró que uno de sus objetivos es posicionarse a nivel mundial en el tema de salud. “Solo hay un tema en el que hemos logrado posicionarnos a nivel mundial, que es el tema de la seguridad. Pero que en salud podamos decir que esto no lo tienen nadie en el mundo es otro gran tema”, dijo.

El anuncio se da en medio de fuertes críticas del sector médico en el país, luego de que el Gobierno despidiera a 7.700 empleados del sistema de salud el pasado año, entre médicos generales, especialistas, internistas, enfermeros y personal de atención básica. El especialista Edgardo Von Euw dijo que “el espíritu de este programa es que ningún salvadoreño que tenga una enfermedad crónica se quede sin saberlo y que nadie que lo sepa se quede sin tratamiento”. Y agregó: “La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho porque va a evaluar los factores de riesgo que están hoy en los expedientes”.

Stella Aslibekyan, PHD en epidemiología de la Universidad de Alabama, en Birmingham, aseguró durante la reunión que “actualmente estamos realizando un ensayo clínico y escogimos ese diseño de estudio porque genera la evidencia de mayor calidad para determinar si algo funciona o no. Nos permite verdaderamente determinar cuál es el efecto del soporte de la IA en la precisión diagnóstica de los doctores”. Y añadió que todo se está haciendo con supervisión del Comité de Ética de El Salvador. Aunque esa entidad es desconocida públicamente. Tampoco se conoce quiénes son los médicos a cargo de las consultas por la aplicación.

La aplicación Dr. SV es un experimento controlado por Google, con el que la empresa tendrá acceso a datos de salud de los salvadoreños. Expertos en el tema han señalado que la cesión de estos datos a sistemas inteligentes tiene riesgos como la pérdida de la privacidad y el indebido uso de la información personal.

La narrativa de Nayib Bukele ha transformado a El Salvador en un laboratorio a cielo abierto donde la política se ejerce a golpe de tuit y con todas las apuestas hechas para las empresas tecnológicas. Bukele se ha lanzado a las misteriosas aguas de un mesianismo tecnológico con el que pretende reconfigurar no solo la forma de ejercer el poder, sino cambiar su país, uno de los más pobres y atrasados del continente.

Bukele ya había adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal y ofreció a los inversores la promesa de una Bitcoin City que pretendía erigirse como la nueva Meca para los entusiastas de la descentralización. Sin embargo, el experimento fracasó y apenas un pequeño porcentaje de los salvadoreños usó la moneda, según un informe de la organización Cristosal, que advirtió que el Gobierno invirtió 329 millones de dólares en su implementación. Bukele decidió retirar la moneda el año pasado. El acuerdo con Google establece una relación de siete años para “apoyar al país en su camino para convertirse en un centro tecnológico en América Central” y destina al menos 500 millones de dólares para implementarlo, aunque la información relacionada con el proyecto está bajo reserva.