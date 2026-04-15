Preocupación por la Colección Gelman, una de las más importantes del arte mexicano

Gabriela Warkentin conversa con una crítica e investigadora de arte sobre el destino de las obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, entre otros artistas nacionales

La colección Gelman, de propiedad privada, saltó a la conversación pública por su traslado temporal a Santander, España. Entre las piezas de la colección, que también pertenece al Banco Santander, se encuentran obras de los artistas mexicanos Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Francisco Toledo, entre otros. En este episodio de Al Habla… Gabriela Warkentin habla con la crítica e investigadora de arte María Minera y con Fermín Mier, director de contenidos de la Cadena Ser de Cantabria, para comprender el alcance de lo que sucede con la colección.

Las obras forman parte de un acervo único en México, que las autoridades han declarado parte del patrimonio nacional cultural. La investigadora María Minera señala que, si bien estas pinturas pertenecen a Marcelo Zambrano, simbólicamente las ha adquirido todo el país, por lo que su protección debe garantizar que sean accesible al público y no se mantengan en las colecciones privadas de las familias.

La experta explica qué sucede con estas obras, en una plática que se acompaña de un recorrido de Warkentin por el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde se encuentran exhibidas estas obras.