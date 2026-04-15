Preocupación por la Colección Gelman, una de las más importantes del arte mexicano
Gabriela Warkentin conversa con una crítica e investigadora de arte sobre el destino de las obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, entre otros artistas nacionales
La colección Gelman, de propiedad privada, saltó a la conversación pública por su traslado temporal a Santander, España. Entre las piezas de la colección, que también pertenece al Banco Santander, se encuentran obras de los artistas mexicanos Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Francisco Toledo, entre otros. En este episodio de Al Habla… Gabriela Warkentin habla con la crítica e investigadora de arte María Minera y con Fermín Mier, director de contenidos de la Cadena Ser de Cantabria, para comprender el alcance de lo que sucede con la colección.
Las obras forman parte de un acervo único en México, que las autoridades han declarado parte del patrimonio nacional cultural. La investigadora María Minera señala que, si bien estas pinturas pertenecen a Marcelo Zambrano, simbólicamente las ha adquirido todo el país, por lo que su protección debe garantizar que sean accesible al público y no se mantengan en las colecciones privadas de las familias.
La experta explica qué sucede con estas obras, en una plática que se acompaña de un recorrido de Warkentin por el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde se encuentran exhibidas estas obras.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.