Álava retirará el título de ‘padre de la provincia’ a Franco: “Es importante en un momento en el que se reivindica con normalidad el franquismo”

Las autoridades franquistas de Álava no eligieron cualquier día de 1944 para ratificar a Francisco Franco como “padre de la provincia” y concederle el título de diputado general honorario. Fue el 28 de abril, el día de San Prudencio, la festividad más importante de Álava. Un día en el que, según la prensa, la romería estaba animada con bailes sueltos “castos” y los alaveses hacían cuentas con las cartillas de racionamiento: 100 gramos de arroz o dos kilos de patatas por persona, por ejemplo, para la semana siguiente. Ese 28 de abril de 1944, la corporación de la Diputación de Álava y 77 alcaldes del territorio salieron de una de las misas dedicadas al patrón del territorio en la Catedral de Vitoria y se dirigieron al Palacio de la Provincia, donde se celebró el encuentro en el que ratificaron los títulos honoríficos a Francisco Franco (y también al fallecido Emilio Mola).

La decisión se tomó por aclamación en un acto rendido a la hipérbole. “España cuenta con extraordinarios héroes como ninguna nación tuvo: Colón, Elcano, Pizarro, Hernán Cortés y tantos; son nombres como el de Franco, ante los cuales palidecen, como ante las estrellas fijas palidecen los asteroides, los fantásticos héroes cantados por Homero y Virgilio”, dijo el alcalde de Vitoria. Y tras la lectura de la moción por parte del presidente de la Diputación, el gobernador civil gritó: “¡Alcaldes de la Provincia! ¿Proclamáis diputado general honorario de Álava al invicto caudillo Franco?”. Los presentes le contestaron con “su aprobación clara y unánime”, se lee en la crónica del periódico Pensamiento Alavés.

Siguieron gritos de “Franco, Franco, Franco” mientras sonaba el himno de España y el presidente de la Diputación dio por proclamado el título. Desde ese momento, el dictador se convirtió en diputado general honorario y fue confirmado como ‘padre de la provincia’ de Álava. Este próximo miércoles, 82 años después, esos títulos le serán despojados.

El miércoles, las Juntas Generales de Álava (el Parlamento foral del territorio) aprobarán una norma foral —equivalente a una ley— en la que se revocarán esas distinciones. La norma señala que esa ‘Junta’ que ratificó los nombramientos en 1944 “suplantaba la estructura institucional histórica del territorio”, otorgando el reconocimiento “bajo un régimen de excepción y en clara ruptura con el orden foral tradicional”. Los nombramientos se refrendaron esa jornada de 1944, pero el proceso se había iniciado en noviembre de 1936, en una reunión de la Diputación que acordó conceder el título de padre de la provincia a Francisco Franco y Emilio Mola. Apenas dos meses antes, los franquistas habían detenido y asesinado a Teodoro Olarte, de la formación Izquierda Republicana y presidente de la Diputación cuando los fascistas se levantaron en armas el 18 de julio y se hicieron con el control de las instituciones en Vitoria.

El texto legal que saldrá adelante en las Juntas alavesas añade que el “uso de estas distinciones forales por parte de los organismos de facto en 1936 y 1944 supuso un intento de apropiación simbólica de la tradición para legitimar un régimen que, en la práctica, era la antítesis de los valores forales de pacto y respeto institucional”.

La norma foral que retira los honores a Franco ha sido impulsada por PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba (Podemos e IU). El Partido Popular votará a favor de ella. La norma solo tiene la oposición de Vox, con tan solo uno de los 51 representantes del Parlamento foral, que ya expresó su rechazo en el debate previo en noviembre al considerar que se trata de “puro activismo ideológico” que pretende “reabrir heridas”.

En 2000, las Juntas Generales aprobaron diferentes mociones sobre la retirada de estos títulos, pero tras llevar a cabo análisis jurídicos, la Diputación concluyó que “no tenían efectos jurídicos bastantes”. Los honores a Franco y Mola seguían en vigor. La norma que se ha elaborado declara sin efectos esos nombramientos. Con este paso que dará el Parlamento foral alavés, se cumple además con lo establecido por las leyes estatal y autonómica de Memoria Democrática, que exigen la retirada de menciones conmemorativas u honores que enaltezcan la sublevación militar y la represión de la dictadura.

“El gesto es importante en un contexto político en el que se empieza a reivindicar con normalidad el franquismo”, explica a EL PAÍS Ramiro González (PNV), diputado general de Álava. “El contexto político, no solo en el Estado, también internacional, hace que las instituciones tengamos que movernos y dejar clara la defensa de principios democráticos”, añade. González recuerda que hubo una fuerte represión en la Diputación: “El presidente de la gestora de la Diputación, Teodoro Olarte, lo que sería la figura del diputado general y que representaba la legalidad en la Diputación, fue asesinado, y eso nos interpela de una manera especial”. Hubo además represalias contra los funcionarios de la casa no afines al régimen.

La Diputación de Álava ha encargado además a Virginia López de Maturana, historiadora de la universidad pública vasca EHU, un análisis exhaustivo de todos los méritos concedidos durante el franquismo: “Nos hemos comprometido a retirar los reconocimientos a aquellas personas que fueron reconocidas por ser franquistas, por ser afectos al régimen”. La medalla de Álava fue concedida, por ejemplo, a Camilo Alonso Vega, uno de los represores más destacados del régimen franquista, o al que fuera gobernador civil en Álava Luis Martín Ballesteros. José Luis Arrese, falangista y ministro de Franco, es hijo adoptivo de Álava. Y la Diputación también ha hallado una felicitación oficial al Batallón Flandes en 1937 por la ruptura del frente de Bizkaia. “Son casos muy claros en los que los reconocimientos de distinto tipo que hizo la Diputación se produjeron porque eran del régimen, y esos los retiraremos”, indica González.

En una moción en Juntas Generales, a iniciativa de Elkarrekin Araba y apoyada por el resto de partidos, salvo Vox, se acordó la creación de un registro de “medallas, galardones, distinciones y nombramientos honoríficos” otorgados por la Diputación alavesa desde el inicio del siglo XX y que incluya las razones por las que fueron concedidos esos honores.