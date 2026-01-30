El PP se niega a retirar la Medalla de Oro que Alcantarilla concedió a Franco porque “no exalta la dictadura”

El municipio de Alcantarilla (Murcia, 43 876 habitantes) mantendrá la Medalla de Oro que la corporación municipal le concedió al dictador Francisco Franco en 1973. Una concejala no adscrita solicitó este jueves en el pleno municipal la retirada de esa distinción, tal y como contempla la ley de Memoria Democrática, pero el PP, que gobierna con mayoría absoluta en la localidad, de unos 44.000 habitantes, se negó a ello porque, según asegura su portavoz, la Medalla de Oro no supone una “exaltación o enaltecimiento” de la dictadura. Vox también votó en contra de quitar la distinción al dictador aunque, en este caso, su voto no era decisivo para el resultado.

La petición de retirar esta condecoración partió de la concejala no adscrita Lara Hernández, que apoyaba su solicitud en el artículo 40 de la ley 20/2022 de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones públicas a “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.

Por eso, para Hernández, la retirada de la Medalla de Oro a Franco no es una medida “ideológica, simbólica u opcional”, sino una cuestión de cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, el portavoz municipal del PP, Luis Salinas, no considera que mantener esa medalla, el máximo reconocimiento que concede el Ayuntamiento de Alcantarilla, suponga incumplir la ley de Memoria porque, según ha reiterado durante el pleno, la distinción no se le concedió al dictador para exaltar el régimen que capitaneaba.

Para argumentarlo, se ha referido al acuerdo adoptado en el pleno municipal del 28 de diciembre de 1973, en el que se aprobó conceder ese honor al dictador, y también a Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España. Según el acta del pleno de aquel día, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se le concedió a Franco esa medalla, “que por su vida consagrada al bien de la patria no es menester justificar tal acuerdo, ya que todos los españoles sentimos una entrañable devoción por el hombre que providencialmente lleva tantos años de plena dedicación a España, y que con auténtico espíritu de servicio ha logrado la paz, la unidad y la convivencia de todos, salvándonos de los peligros y logrando una era de bienestar jamás conocida”.

“La ley no ordena retirar todos los honores concedidos durante la dictadura de forma automática, sino si ese honor supone hoy una exaltación de la guerra o la dictadura. No basta tener en cuenta quién recibió el honor, sino por qué lo recibió”, ha subrayado el portavoz del PP. En su opinión, que el pleno de aquel ayuntamiento de la dictadura condecorase a Franco no significa que mantener hoy la distinción “suponga una exaltación de la sublevación, como exige la ley”.

Desde la bancada de Vox, el concejal Rubén Gálvez ha echado una mano al PP al señalar que la práctica totalidad de los vecinos del municipio desconocían la existencia de esta medalla, por lo que no se hace exaltación del franquismo por mantenerla. “Si fuera una calle o una estatua ahí expuesta… pero esto no es lo mismo”, ha argumentado. El portavoz del PP no ha desaprovechado la ocasión para recoger el guante: “Nadie sabía que [Franco] tenía esa medalla hasta que ustedes lo han dicho. La mejor medalla que tiene Franco es la izquierda de este país”, le ha dicho la concejala Hernández, que se ha mostrado dispuesta a eliminar de su moción varios puntos para simplificarla y facilitar su aprobación, limitando el acuerdo solo a la retirada de la distinción. Pero tampoco así ha tenido éxito. Desde Vox le han recriminado que la ley de Memoria Democrática es “más bien de memoria selectiva” porque solo “consigue despertar heridas y fantasmas”. El portavoz del PP, en la misma línea, ha insistido en que la norma “solo sirve para atrasarnos, dividirnos en buenos y malos, y eso no sirve para nada, con ese pensamiento arcaico no se puede avanzar”.

“No me imagino ningún Ayuntamiento alemán que conserve una Medalla de Oro a Hitler y diga que retirarla es reabrir heridas. No me lo imagino en Italia con Mussolini. Esto no pasa en ningún país democrático serio, porque la democracia no honra a los dictadores”, les ha recriminado la concejala no adscrita, que les ha advertido de que mantener este tipo de distinciones a Franco es “blanquear la dictadura”. Porque, ha recordado, da igual que en la calle los vecinos desconozcan su existencia, cuando el hecho es que la Medalla de Oro que el municipio concedió al dictador “está vigente”. “El pasado no se puede cambiar, pero los honores vigentes hoy sí se pueden cambiar. No es reabrir heridas, es no querer cerrarlas. Olvidar está muy bien, pero no se puede olvidar lo que no se ha reconocido, primero hay que asumir lo que pasó. Una democracia no se construye honrando dictaduras. Lo que nos tenemos que preguntar es si queremos mantener un honor a un dictador o retirárselo. Todo lo demás, son excusas”, ha lamentado. Por el momento, el municipio de Alcantarilla, con la mayoría absoluta del PP, ha decidido mantener los honores al dictador.