El Hospital Infanta Leonor sufre su tercera externalización en un mes: ahora, las resonancias magnéticas abiertas

Tras la Unidad del Dolor y las pruebas digestivas, la Comunidad de Madrid anuncia otra convocatoria de licitación y los vecinos salen este jueves a la calle para protestar

En el Hospital Infanta Leonor, que asiste a más de 300.000 vecinos de Puente y Villa de Vallecas, la prestación de servicios médicos mediante empresas privadas avanza con fuerza en 2026. Tras el anuncio a principios de año de un contrato para realizar pruebas digestivas, como colonoscopias y panendoscopias, valorado en 105.120 euros durante un año, se conoció la adjudicación de la Unidad del Dolor a la Fundación Hospitalarias, de carácter religioso, por más de 80.000 euros. Ahora le llega el turno a las resonancias magnéticas abiertas. El Servicio Madrileño de Salud ha publicado una nueva convocatoria de licitación para que una entidad se haga cargo de estas exploraciones diagnósticas, tanto para los pacientes del hospital como para los centros adscritos al mismo.

Por este motivo, los vecinos se concentrarán a las puertas del primer pleno del año de la Asamblea, este jueves a las 17.30, convocados por las Plataformas por la Sanidad Pública de Puente y Villa de Vallecas. “No a la privatización” es el lema de la protesta. El contrato para llevar a cabo resonancias magnéticas abiertas tendrá una duración de 12 meses y un presupuesto base de 36.300 euros, según los pliegos publicados en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

A diferencia de la prueba tradicional cerrada que se realiza dentro de un túnel, esta permite más espacio y visibilidad, por lo que puede ser aconsejable en niños o personas con sobrepeso, aunque en algunos casos la calidad de la imagen merma. “Vallecas solo cuenta con resonancias cerradas, es más seguro recurrir a las abiertas antes que sedar a un paciente claustrofóbico”, apuntan desde la Consejería de Sanidad tras matizar que es una solución temporal, hasta que se instale la infraestructura necesaria para hacer esta prueba en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, situado a unos 30 kilómetros en coche del Infanta Leonor.

“El mantra de la externalización que está agitando la oposición es radicalmente falso, así como el famoso desmantelamiento”, prosiguen. Defienden que la Comunidad de Madrid realiza este tipo de contratos de manera “puntual” y lo achacan a la falta de profesionales. “El Ministerio de Sanidad carece de un plan de recursos humanos y no realiza las homologaciones extracomunitarias”, reprochan. A su juicio, cumplen con las demandas de la ciudadanía, “obedeciendo a prestar el servicio y a reducir las listas de espera”.

El Hospital Infanta Leonor, inaugurado en 2008, pertenece a un esquema de colaboración público‑privada en infraestructuras sanitarias, creado por Esperanza Aguirre. Hospital de Vallecas SA es la empresa concesionaria vinculada al centro sanitario que ha estado ligada a la gestión de servicios no clínicos y a aspectos económicos. Aportó la financiación para construirlo y luego recibió pagos de la Administración. En 2025, la Comunidad de Madrid acordó pagarle 31,2 millones con la responsabilidad de llevar a cabo obras nuevas como la reforma del área de Psiquiatría o de los vestuarios. Pero no se contempló la infraestructura para hacer resonancias magnéticas abiertas, lo que enfada ahora a los vecinos.

Las Plataformas por la Sanidad Pública de Puente y Villa de Vallecas exigen a la Consejería de Sanidad la reversión inmediata de estas políticas sanitarias y un refuerzo urgente de los recursos públicos de ambos distritos. Censuran así “la externalización de un servicio esencial para pacientes con patologías crónicas que requieren seguimiento continuado”, como es la Unidad del Dolor, y advierten de que supone un deterioro en la continuidad asistencial al trasladar fuera del hospital un servicio que, a su juicio, debería estar plenamente integrado en la actividad clínica.

También denuncian que en el Hospital Infanta Leonor no se informa actualmente ninguna prueba de radiología simple, incluyendo las solicitadas de forma urgente, y no existe la posibilidad de que el médico de familia solicite un informe en caso de duda. Así lo recoge el último documento de la Mesa de Salud del Puente de Vallecas y la Red de Profesionales de Atención Primaria de este distrito, presentado este martes.

Preocupan especialmente las radiografías de tórax porque son pruebas de gran importancia clínica que entrañan una mayor dificultad para la interpretación, y en las que se acumulan patologías relevantes como neoplasias primarias, metástasis, neumonías, enfermedades pulmonares crónicas o patologías pleurales.

“También derivan a centros privados ecografías y mamografías que piden los médicos de Atención Primaria de los centros de salud del distrito”, denuncia María José García, representante de la Plataforma por la Sanidad Pública de Villa de Vallecas. “Lejos de reforzar los recursos públicos, la externalización de servicios hospitalarios esenciales profundiza el deterioro asistencial que sufre la sanidad pública madrileña, especialmente en los distritos del sur y del este, los territorios de la región que tienen una mayor demanda asistencial”, lamentan las entidades convocantes de la protesta.

Las solicitudes por vía normal de las ecografías tienen una demora que supera los seis meses en la mayoría de los casos, según el informe de la Mesa de Salud del Puente de Vallecas y la Red de Profesionales de Atención Primaria de este distrito, que asegura que mientras en algunas direcciones asistenciales, como la Sur o la Oeste, la mayoría se hacen a través del servicio de radiología del hospital de referencia, en otras como la Sureste son derivadas a centros privados o concertados.

María José García se siente abandonada: “Salimos a la calle porque no podemos más y no nos vamos a callar. No vamos a tolerar que se haga más negocio con nuestra salud“.