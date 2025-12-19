5 planes gratis en Madrid del 19 al 26 de diciembre: un concierto de Blanca Paloma y una proyección de la película ‘Superklaus’

Blanca Paloma en la ‘Rainbow Party’ que celebró el restaurante La Borda del Mentidero el 3 de julio, en Madrid.

En los días centrales de las Navidades el público podrá asistir a un concierto de piano, una muestra sobre el exilio español durante el franquismo y un ciclo de narraciones orales

El calor de la Navidad se puede vivir de formas muy diferentes. Hay quien prioriza la comodidad de su casa y elige ver las clásicas películas de estas fechas como la emotiva Qué bello es vivir, leer un buen libro o desplumar a sus amigos y familiares en una partida larguísima de Monopoly. Sin embargo, otras personas prefieren salir a la calle para asistir a algún concierto o visitar una exposición sobre algún tema en particular que le interese. Por suerte para el público, la oferta cultural de Madrid se adapta a todos los gustos.

Esta semana los amantes de la música están de celebración, ya que este viernes a las 17.00 podrán asomarse al universo creativo de Blanca Paloma, que ofrecerá un concierto gratuito desde el balcón del Teatro Español, y el sábado podrán disfrutar de un concierto navideño del pianista Alberto Alonso. En los días centrales de las Navidades no podía faltar una película navideña para disfrutar en familia, por ese motivo la Casa de México proyectará el domingo la película hispano-canadiense Superklaus. Por otro lado, los madrileños también podrán visitar una exposición sobre el exilio español durante el franquismo en la Casa de América y un ciclo de narraciones orales en el centro cultural Matadero.

Un canto de tradición y vanguardia

La carrera musical de Blanca Paloma despegó directa al estrellato en 2023, cuando se proclamó vencedora del Benidorm Fest y posteriormente representó a España en Eurovisión aquel mismo año. Aunque la ilicitana quedó en la posición 17 de los 26 clasificados para la gran final del certamen, ese jarro de agua fría no impidió que cosechase un notable éxito en los escenarios. Con un estilo muy característico marcado por la fusión entre la raíz del flamenco y los ritmos electrónicos, Blanca Paloma se ha hecho poco a poco un hueco en la industria de la música española. Los madrileños podrán comprobar en primera persona la magia especial de la artista este viernes a las 17.00 frente al Teatro Español, en la plaza de Santa Ana.

Fecha: 19 de diciembre a las 17.00.

Lugar: plaza de Santa Ana.

Transporte: estaciones de Metro de Sol (líneas 1,2 y 3 y Cercanías) y Antón Martín (línea 1).

La Navidad más heroica

Cuando el frío se instala definitivamente en Madrid, el cine se convierte en una de las alternativas de ocio preferidas para los vecinos. La Casa de México ha querido rendir homenaje a esa tradición este año a través del proyecto Un mundo de festejos, un ciclo de cine enfocado en películas para toda la familia que arrancó el 7 de septiembre y que ahora se centra en la temática navideña. “Este ciclo de cine ofrece una selección de historias para todas las edades, donde la magia, la amistad y la esperanza son las verdaderas protagonistas”, se puede leer en el programa. La próxima proyección marca en el calendario es Superklaus, una comedia familiar de animación y aventuras que estuvo nominada a la mejor película de animación en los Premios Goya 2025, dirigida por la española Andrea Sebastiá y el director canadiense Steve Majaury.

Tras un fuerte golpe en la cabeza, Papá Noel se despierta creyendo que es SuperKlaus, el superhéroe de una popular saga de películas. Ese desafortunado accidente desata el caos en el Polo Norte y Fafnir, un avaricioso fabricante de juguetes, aprovecha la situación para tomar el control del taller de Papá Noel. Solo Billie, una niña astuta y valiente, su robot C.A.R.L. y el elfo Leo podrán desbaratar sus malvados planes y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

Fecha: 21 de diciembre de 12.00 a 14.00.

Lugar: Casa de México, calle de Alberto Aguilera, 20.

Transporte: estaciones de Metro de San Bernardo (líneas 2 y 4) y Ventura Rodríguez (línea 3).

Notas de talento e ilusión

El piano es uno de esos instrumentos que evocan la paz y la sensación de refugio tan característicos de la Navidad. La asociación Madrid a tempo invita a los melómanos de la capital a asistir al concierto del pianista Alberto Alonso, que tendrá lugar el 20 de diciembre en el centro cultural Casa de Vacas. Durante la sesión, el músico tocará diferentes piezas de los célebres Sergio Rachmaninov y Frédéric Chopin.

Alonso comenzó sus estudios de piano a los ocho años con la pianista y profesora rusa Elisabeth Galasov y posteriormente ingresó en el Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) donde estudió con la profesora y pianista cubana Ofelia Montalván. En 2019 terminó en ese centro los estudios de Enseñanzas Profesionales de Piano y obtuvo el premio extraordinario de fin de grado. Aquel año también consiguió una beca para estudiar el Grado Superior de Piano en el Royal Conservatoire of Scotland con un prestigioso pianista y profesor lituano. En julio de 2023 finalizó esos estudios y en junio de 2025 acabó el máster en la misma institución gracias a una beca del Gobierno escocés.

Fecha: 20 de diciembre de 19.00 a 20.00.

Lugar: Casa de Vacas, paseo de Colombia, Retiro.

Transporte: estaciones de Metro de Retiro (línea 2) e Ibiza (línea 9).

Redescubrir los cuentos invernales

“Antes de que existiera la escritura, ya imaginábamos y narrábamos seres que venían a asegurarnos que la luz siempre vencía a las tinieblas”. De esta forma, el centro cultural Matadero presenta su ciclo de narraciones orales, un espacio en el que distintos intérpretes repasarán algunos de los cuentos y leyendas tradicionales de tema navideño e invernal más reconocidos. El príncipe feliz, de Oscar Wilde, El muñeco de nieve, de Raymond Briggs o El traje nuevo del emperador, Hans Christian Andersen, son algunos de los relatos que cobrarán vida durante el ciclo del centro cultural de Matadero, que arranca el sábado.

Fecha: del 20 de diciembre al 4 de enero (diferentes horarios).

Lugar: centro cultural Matadero, plaza de Legazpi, 8.

Transporte: estación de Metro de Legazpi (líneas 3 y 6).

La memoria del exilio

La exposición El cuerpo errante. Exilio español 1939-1975 representa un viaje al corazón de la memoria de los republicanos españoles que fueron condenados al exilio durante la dictadura franquista. Una muestra que reúne objetos, imágenes, y documentos que “conservan en sus formas y desgastes el esfuerzo por mantener vivo un mundo afectivo e ideológico condenado al destierro”.

El recorrido es fruto de una investigación de Jorge Moreno Andrés y Julián López García, comisarios de la muestra, que se enmarca en la colaboración entre el proyecto Mapas de Memoria de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La exposición se articula en seis espacios con propuestas expositivas distintas. La primera sala juega con la idea del camuflaje: documentos que entraron o salieron de España ocultos bajo otro aspecto revelan, en su reverso, las claves que permitieron su circulación. A continuación, un pasillo formado por más de 1.500 cartas recrea la correspondencia entre una madre y su hijo exiliado, que con los años evoluciona hacia grabaciones en casete enviadas para mantener viva la conversación.

Fecha: del 17 de diciembre de 2025 al 14 de febrero de 2026 (abierta de lunes a viernes de 11.00 a 19.30; sábados de 11.00 a 15.00; y domingos y festivos, cerrado).

Lugar: galería Casa de América-Abanca, calle del Marqués del Duero, 2.

Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).