Todos los planes en Madrid para disfrutar de la Navidad: espectáculos, pistas de hielo, circo, mercadillos y mucho más

Tradicional mercado de Navidad, en la plaza Mayor, a 10 de diciembre.

El último mes del año tiene una amplia programación para vivir unas fiestas llenas de magia

En Madrid siempre hay algo que hacer, pero la temporada navideña tiene planes con una magia especial. La ciudad se llena de luces, mercadillos y un ambiente entrañable para disfrutar con amigos, familia o incluso en solitario. La oferta de actividades es amplia ―con infaltables como visitar los belenes, pasear por las calles iluminadas o patinar en las pistas de hielo― y se complementa con conciertos, cabalgatas, festivales y espectáculos que convierten Madrid en un espacio mágico para vivir las fiestas. Este es el listado con todos los planes en Madrid para disfrutar de la Navidad.

La tradición se mantiene y, como todos los años, las luces y los belenes son los protagonistas en las calles de Madrid. Este año, la ruta para disfrutar de la iluminación navideña está formada por más de 13 millones de bombillas led repartidas entre los 21 distritos de la capital. La Gran Vía estrena un diseño con luces con forma de copo de nieve e incluye un abeto de 22 metros frente al edificio Metrópolis. En Nuevos Ministerios se alza una vela de 12 metros con un juego de luces envolvente, mientras que dos ángeles de 10 metros custodian la plaza de Carlos V. Las imágenes religiosas también están presentes: el Puente de Ventas tiene la figura del niño Jesús, con un diámetro de siete metros. Y frente al Congreso de los Diputados yace un nacimiento monumental de 12 metros y más de 70.000 luces. El recorrido continúa en Goya, con 25 arcos y 227.700 luces que recrean la escena de un amanecer.

Este año también incluye figuras clásicas que han sido tendencia en navidades pasadas, como la bola luminosa entre Bailén y la plaza de España, el nacimiento luminoso en plaza Elíptica y la menina gigante en el paseo del Prado. Además, hay espectáculos de videomapping en la Real Casa de Correos y en el centro Conde Duque todas las noches. Otros rincones que brillan con luz propia durante las noches de la temporada decembrina son el Jardín de invierno de Bravo Murillo, las calles Arenal, Montera, Preciados y Princesa, la plaza de Canalejas, la plaza Mayor y el pasillo de regalos en el Puente de Toledo.

Las luces permanecen encendidas de domingo a jueves, de 18.00 hasta la medianoche, y los viernes y sábados, de 18.00 a 1.00. El 24 de diciembre y el 5 de enero, el horario es de 18.00 a 3.00, y en Nochevieja, de 18.00 a 6.00.

Respecto a los belenes, vale la pena hacer un recorrido por varios de ellos para apreciar los detalles de estas construcciones. Uno de los más populares es el belén del Ayuntamiento de Madrid, una obra de José Luis Mayo Lebrija, con 200 figuras y 20 construcciones. Se puede visitar en el Palacio de Cibeles. El recorrido continúa con el belén del Museo de San Isidro, disponible hasta el 18 de enero. Esta obra incluye la exposición de 12 belenes internacionales de la colección Basanta-Martín, celebrando el 25 aniversario del museo. La tercera parada es el belén del Museo de Historia de Madrid. Es un belén napolitano con 51 figuras de madera y barro cocido que representa la vida cotidiana de la época.

Navidad en los pueblos

Otro lugar para disfrutar de las luces y lograr fotos llenas de brillo ―aunque pagando― es el recinto ferial de Torrejón de Ardoz, con el evento Mágicas Navidades. Las actividades y experiencias incluyen patinaje en pista de hielo, una exposición con las figuras de héroes y villanos del cine talladas en hielo, senderos y bosques con luces, una zona de atracciones para todas las edades y espectáculos navideños para disfrutar en familia: el videomapping Casca y nueces, el musical El secreto del Grinch y el estallido de fuegos artificiales Rocking Christmas. El precio de la entrada general, dependiendo del día, es de entre 4,50 y nueve euros. La entrada VIP tiene un precio único de 55 euros.

El Parque de la Alhóndiga, en Getafe, acoge el Festival Brilla Zoo, con más de 100 esculturas iluminadas de animales de todo el planeta distribuidas en 14 escenarios inspirados en la naturaleza. El recorrido dura aproximadamente una hora y la entrada general tiene un precio de 8,90 euros.

En Móstoles está Navipark, un plan con espectáculos y atracciones para toda la familia: la montaña de trineos, la pista de hielo, el tren Polar Express, la aldea Pitufilandia, la casita de papá Noel y el bosque del hada brillante. La entrada al parque es gratuita y el acceso a cada atracción se paga en el lugar.

En San Lorenzo del Escorial está el belén monumental, con más de 500 figuras a tamaño real de personajes y animales repartidas en una superficie de 6.000 metros cuadrados. También recreaciones de casas, puentes, huertos y el castillo de Herodes. Una representación para viajar en el tiempo con cada paso.

Pistas de hielo y circo

Patinar sobre hielo es otro plan imperdible para la temporada decembrina. Las pistas más populares están en la plaza de España, la plaza de Colón, Matadero y en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. El precio por el pase en estas pistas es de entre siete y 10 euros. La opción sin pago está en Vallecas. La pista se ubica en la salida de Renfe Asamblea de Madrid-Entrevías y, aunque no hay que pagar por el alquiler de los patines, es imprescindible llevar guantes. En el mismo recinto hay una caseta de lectura con más de 1.000 libros, ludoteca, animación infantil y cuentacuentos. El horario general es de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00, aunque los días lectivos hasta el 19 de diciembre estarán reservados para colegios y asociaciones entre las 10.00 y las 18.30.

Gente patinando en la pista de hielo en Matadero, el día 5. Jesús Hellín (Europa Press)

Para los fanáticos de las acrobacias y los malabares, el Teatro Circo Price acoge un montaje navideño que estará disponible hasta el 6 de enero en Lavapiés, con funciones de martes a domingos. El espectáculo dura una hora y 40 minutos y el precio de la entrada es de 14 euros.

Ruta de mercadillos

Como es tradición en cada Navidad, los mercadillos se toman las plazas madrileñas con decoraciones y detalles perfectos para esta época. El mercadillo de la plaza Mayor reúne comerciantes desde hace más de 100 años y es un imperdible para quienes pasan su primer diciembre en la capital.

Las zonas de Oporto, Aluche y Ópera también acogen mercadillos durante este mes. Más alejados del centro están el mercadillo de El Corte Inglés de Castellana, en Nuevos Ministerios, y el mercado de artesanía en el Paseo de Recoletos. El clásico de la plaza de España tiene como bonus una pista de hielo.

Artículos navideños a la venta en el tradicional mercadillo de la plaza Mayor. Mariscal (EFE)

También hay mercadillos temáticos que involucran un toque internacional, como el mercadillo suizo (Club Suizo de Madrid), el mercado navideño alemán (Adventsbasar), Saint George’s Church Christmas Market (inglés), o el mercado de motores en el Museo del Ferrocarril.

Espectáculos y conciertos

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam) ofrece dos conciertos en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial: el primero, el 23 de diciembre, con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven. El segundo, el día 27, con un programa especial con villancicos populares como El tamborilero o Campana sobre campana. La iglesia de San Antonio de Aranjuez acoge un recital navideño el día 14 con la Misa en re mayor op. 86 de Antonín Dvořák.

En la Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre, en Chamberí, la sorpresa musical va por cuenta de Clara Montes. El día 14, ofrece un recital de música y poesía titulado De tu casa a la mía. Una conversación entre Alberti y Aleixandre, con el que rinde homenaje a ambos autores. El repertorio de Montes para ese día incluye piezas de su disco Marinera en tierra, en el que musicaliza versos del poemario Marinero en tierra y de Canciones para Altair. También estrena dos composiciones creadas para esta ocasión a partir de textos de Aleixandre.

Durante la Navidad, Madrid también es escenario de música en los balcones, las iglesias y las plazas, con conciertos de acceso libre hasta completar el aforo:

Zambomba de Madrid. Asociación Cultural Arrabel y otros. Domingo 14 de diciembre a las 12.30. Casa de la Villa.

All4Gospel Choir. Jueves 18 de diciembre a las 17.00. Teatro Español - Balcón.

Jorge Jiménez & Tercia Realidad. Jueves 18 de diciembre a las 20.00. Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Blanca Paloma. Viernes 19 de septiembre a las 17.00. Teatro Español - Balcón.

Esperanza Fernández y Joni Jiménez. Viernes 19 de diciembre a las 20.00. Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

SP Big Band - Concierto de Navidad. Sábado 20 de diciembre a las 18.30 y domingo 21 a las 17.30. Matadero.

Coro Las Veredas. Sábado 20 de diciembre a las 13.00. Matadero.

Club del río. Sábado 20 de diciembre a las 19.00. Jardínes de Sabatini.

Concierto Navidad Castellana. Sábado 20 de diciembre a las 19.00. Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj.

Creativa Junior Big Band. Domingo 21 de diciembre a las 12.00. Jardínes de Sabatini.

Dr. Sapo. Domingo 21 de diciembre a las 12.30. Matadero.

Dany Noel Band. Domingo 21 de diciembre a las 19.00. Jardínes de Sabatini.

Swing Engine Street Sextet. 22 y 23 de diciembre a las 13.00. Matadero.

Spin Gospel. Lunes 22 de diciembre a las 18.30. Matadero.

Zambomba de la Familia de Parrilla de Jerez. Lunes 22 de diciembre a las 19.00. Jardínes de Sabatini.

Roni Di Capo. Martes 23 de diciembre a las 18.30. Matadero.

Sara Correia. Martes 23 de diciembre a las 20.00. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Music in action. Viernes 26 de diciembre a las 13.00. Matadero.

Luli Bono. Viernes 26 de diciembre a las 18.30. Matadero.

Arcángel. Viernes 26 de diciembre a las 20.00. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Naked Family. Sábado 27 de diciembre a las 13.00. Matadero.

Soulift. Sábado 27 de diciembre a las 18.30. Matadero.

Sugar Soul Shakers. Sábado 27 de diciembre a las 19.30. Plaza de los Carros.

El Cuerpo del Disco. Domingo 28 de diciembre a las 12.30 y 17.00. Matadero.

The Good Men Swinget. Domingo 28 de diciembre a las 13.00. Plaza de los Carros.

The Buttshakers. Domingo 28 de diciembre a las 19.30. Plaza de los Carros.

Dubbi Kids. 29 y 30 de diciembre a las 13.00. Matadero.

Trío Bravo. Lunes 29 de diciembre a las 18.30. Matadero.

Ara Martí Quartet. Lunes 29 de diciembre a las 19.00. Casa de La Villa - Balcón.

Los Chocolatinos. Martes 30 de diciembre a las 18.30. Matadero.

Juan Zelada. Martes 30 de diciembre a las 19.00. Casa de La Villa - Balcón.

Caracolino. Viernes 2 de enero a las 13.00. Matadero.

Chico Pérez. Viernes 2 de enero a las 18.30. Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo.

Del Toro Blues Band. Viernes 2 de enero a las 18.30. Matadero.

Gloria Fuentes por la Fantástica Banda. Sábado 3 de enero a las 13.00. Matadero.

Combo Batanga. Sábado 3 de enero a las 18.30. Matadero.

La Grande Chapelle. Sábado 3 de enero a las 18.30. Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo.

Isla Mandarina. Domingo 4 de enero a las 13.00. Matadero.

The Groove Family. Domingo 4 de enero a las 18.30. Matadero.

Mocedades con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Lunes 5 de enero a las 12.00. Teatro Real.

Las campanadas en Sol

Como cada 31 de diciembre, 15.000 personas podrán despedir el año desde la Puerta del Sol. Este año, la fachada de la Real Casa de Correos se viste de luz y sonido con el videomapping elaborado por el Dj y productor musical Michael Canitrot. El espectáculo promete una experiencia inolvidable para recibir el 2026 de la mejor manera. En vista de que el aforo es limitado, los accesos a la plaza se cortarán cuando se haya completado la capacidad.

Espectáculo de luz y sonido en la fachada principal de la Real Casa de Correos, a 28 de noviembre de 2025. Ricardo Rubio (Europa Press)

La cabalgata de Reyes

El gran evento que cierra las fiestas está programado para el lunes 5 de enero. El recorrido de la cabalgata de Reyes va desde la plaza de San Juan de la Cruz, en Nuevos Ministerios, hasta la plaza de Cibeles, pasando por el Paseo de la Castellana y el Paseo de Recoletos. Como es tradición, la caravana protagonizada por Melchor, Gaspar y Baltazar incluye carrozas, música, bailarines y reparto de caramelos.