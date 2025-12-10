‘Madrid on Ice’ llega al Estadio Metropolitano

Un punto de encuentro donde la magia de la Navidad cobra vida

Cartel promocional de 'Madrid on Ice'.

¿Alguna vez has imaginado patinar sobre hielo dentro de un estadio de fútbol? El próximo 22 de diciembre comenzará la temporada de patinaje sobre hielo en el Estadio Metropolitano hasta el 11 de enero. Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada cuádruple para patinar en la pista de hielo más grande de Europa cuando tú quieras. ¡No te lo pierdas!

Madrid On Ice es la oportunidad perfecta para congelar momentos inolvidables en familia y vivir experiencias únicas que solo esta época del año puede ofrecer. Con una gran novedad, esta nueva entrega tendrá como protagonista la música.

Las mañanas estarán llenas de ilusión con actuaciones infantiles para los más pequeños, que disfrutarán de la magia de la música mientras patinan al ritmo de sus grupos favoritos, Cantajuegos, Masha y el oso... Y cuando caiga la noche, el ritmo subirá de nivel con actuaciones musicales exclusivas pensadas para un público joven y adulto.

Además, llega a Madrid On Ice la primera BRESH sobre una pista de hielo. Y todo ello con la mejor gastronomía para disfrutar de una experiencia completa.