Así ha votado Aragón a lo largo de la democracia: 26 años el PSOE y 11 el PP, pero sin mayorías absolutas

Ningún partido ha gobernado en Aragón con mayoría absoluta desde 1983, año en que se celebraron las primeras elecciones autonómicas. El multipartidismo ha sido marca de la casa en la comunidad, con una fuerte tradición de formaciones regionalistas, ahora en decadencia. De hecho, las encuestas sitúan fuera de las Cortes por primera vez al Partido Aragonés (PAR), que llegó a presidir la región entre 1987 y 1993.

El PSOE ha gobernado la comunidad durante 26 años, siendo la etapa del presidente Marcelino Iglesias (1999-2011) la más larga; y el PP, durante casi 11, sin haber logrado nunca hasta ahora un segundo mandato consecutivo, algo que los socialistas consiguieron, además de con Iglesias, en una ocasión con Javier Lambán (2015-2023), quien falleció en 2025.

El peor resultado de los populares fue antes de la refundación, todavía con la marca de Alianza Popular, en 1987, con 13 escaños; y el segundo peor en 2019, cuando se quedó en 16. En 1991 fue tercera fuerza política en la comunidad, por detrás del PAR y empatadas ambas formaciones en diputados (17). Su mejor resultado corresponde a 2011 (30 escaños), la marca que podría igualar este domingo, según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. En porcentajes de voto, han oscilado del 15,7% de los comicios de 1987 hasta el 39% de las elecciones de 1999, aunque la buena marca no le sirvió en aquella ocasión para gobernar, porque el PAR, que en los comicios anteriores había pactado con el PP, decidió entonces formar un gobierno de coalición con el PSOE.

Los socialistas, según el último sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, se arriesgan este domingo a su peor marca electoral en la región, hasta ahora fijada en los 18 diputados de 2015, cuando la ventaja sobre la tercera fuerza política, Podemos, era de apenas un punto porcentual (21,4%). Los socialistas llegaron a tener 33 escaños en los primeros comicios y 30 en los de 1991 y 2007. En porcentajes de voto han oscilado del 47,18% de las papeletas en 1983 hasta el 21,4% de 2015. La estimación de la última encuesta realizada para EL PAÍS los sitúa en un 23,2%.

Vox, que concurrió por primera vez en los comicios autonómicos de 2019, afianzó su puesto como tercera fuerza en la comunidad en las elecciones de 2023, cuando subió de tres a siete escaños y, según el sondeo, este domingo podría prácticamente doblar ese resultado. En la escala de autoubicación ideológica de esa misma encuesta, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los aragoneses se sitúan, de media, en el 5,2, es decir, ligeramente escorados a la derecha, mientras que a nivel nacional esa media está en el 4,9%, más inclinados hacia la izquierda. Vox es, según la encuesta, el partido que más votantes saca de la abstención (9,8%). En los comicios de 2023 la participación fue del 66,5%. Veinte años antes, en 2003, era muy superior (70,3%).

Historial de pactos

Los resultados desde 1983 hasta hoy muestran una progresiva pérdida del apoyo a los partidos regionalistas, que fueron determinantes, durante años, en las negociaciones de investidura y que hoy, según las encuestas, no tendrán relevancia alguna a la hora de decidir quién ocupa la presidencia de Aragón.

El Partido Aragonés ha pactado cinco veces con la derecha —la última en 2023, junto a Vox— y cuatro con la izquierda. Llegó a ser segunda fuerza política (19 escaños) en la comunidad en 1987, y a obtener porcentajes de voto del 29%, pero según los sondeos, se quedará fuera de las Cortes aragonesas por primera vez. El PAR formó parte de gobiernos de coalición con el PP o AP, su marca anterior (1987-1991; 1991-1995; 1995-1999; 2011-2015) y con el PSOE (1999-2003; 2003-2007; 2007-2011 y 2019-2023).

También ha perdido apoyos, con el paso del tiempo, Chunta Aragonesista, que llegó a obtener nueve escaños en las elecciones de 2003 y cayó hasta dos en 2015, aunque según el sondeo de 40dB. se mantiene en los tres que logró en los comicios de 2023 y 2019. Entre 2015 y 2019 y 2018 y 2023 gobernó en coalición con el PSOE de Lambán, junto a consejeros del Par y de Podemos.

Aragón Existe, la formación de Tomás Guitarte, debutó en las Cortes regionales en 2023, con tres diputados, y según el último sondeo de 40dB. perdería uno este domingo.

La fragmentación de la izquierda

Podemos se estrenó en las Cortes aragonesas con 14 escaños y un 20,5% de los votos en 2015; en 2019, en coalición con Equo, obtuvo cinco representantes, y en 2023, con Alianza Verde, 1, que ahora se arriesga a perder concurriendo en solitario. Izquierda Unida, que se presenta este domingo con Movimiento Sumar, obtuvo un diputado en los comicios de 2019, 2015, 2007, 2003 y 1999. Su mejor resultado fue en 1995, cuando se hicieron con cinco representantes y en 2011 (cuatro).