Sant Jordi empieza con una defensa vigorosa de las bibliotecas públicas

Todo indica que este Sant Jordi volverá a ser un día esplendoroso, con las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas llenas de puestos de libros y rosas, con las habituales multitudes paseando bajo un sol radiante, según todas las previsiones. Si el pregón de Sant Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona se considera la antesala de la fiesta, lo que marcó la pauta este año fue la defensa vigorosa de las bibliotecas públicas que hizo la escritora escocesa Ali Smith: “las bibliotecas son tan poderosas que enfurecen a los tiranos”, entonó en un Saló de Cent lleno de gente del sector cultural, en un acto organizado desde 2003 por Bibliotecas de Barcelona.

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La diada del libro llega con novedades, sobre todo en Barcelona respecto a la ubicación. Paseo de Gràcia y aledaños seguirán siendo el epicentro de la fiesta, pero este año se pierde, puntualmente por obras, la emblemática Rambla. Todos los puestos que suelen ponerse en este lugar, se trasladarán al centro más comercial: Portal de l’Àngel, Plaça Nova y la plaza de la Catedral hasta llegar a Via Laietana. De forma que la típica estampa de la Rambla invadida por una marea humana no podrá ser.

La gran isla peatonal que se forma en Barcelona aumentará, llegando a formar 3,7 kilómetros en línea de paradas de libros y rosas. Se montarán 425 en siete distritos de la ciudad, siendo el Eixample el más concurrido con 243 paradas, mientras que en Ciutat Vella habrá 110, en Gràcia 35, en Poblenou 15, en Sant Andreu 5 y en Sarrià 3. En la zona del paseo Sant Joan, dedicada al cómic y al libro infantil y juvenil, las paradas llegarán hasta la plaza Tetuán, así como en la avenida Lluís Companys, que alcanzarán el parque de la Ciutadella. El sector que más crece es Les Corts, donde, a petición del mismo distrito, tendrán más ambiente que nunca con 14 puestos.

Un cartel en defensa de las bibliotecas públicas durante el pregón de Ali Smith en el Saló de Cent. Massimiliano Minocri

De toda esta oferta, 364 estarán dedicadas a libros, en los cuales 257 habrá también firmas de autores. Además, hay que sumar al recorrido unas 130 paradas que se ubicarán justo delante de las librerías, que este día especial sacan el género a la calle. Para las flores se han reservado 61 paradas. Además, las licencias para poner un puesto en la calle, que aprovechan todo tipo de asociaciones, escuelas, partidos políticos o instituciones, serán 5.489.

Patrici Tixis, presidente del Gremio del Libro, cuenta que el objetivo “no es marcar un nuevo récord”, sino que “todo el mundo encuentre el libro que busca”. Este día, en que se venden 2 millones de libros, hay a disposición de la gente unos 75.000 títulos diferentes. La lista de los más vendidos, aunque tiene mucho eco y marca la tendencia de lo que se lee, supone solo el 5% de los libros vendidos este día, que cuentan con un descuento del 10%.

Para muchos, uno de los alicientes de Sant Jordi es acercarse a sus autores favoritos, que también llenan las calles de colas de todos aquellos que desean una dedicatoria estampada en sus libros preferidos. Son muchísimos los que firmarán hoy, pero algunos de los más buscados es previsible que sean escritores en castellano com David Uclés, que acaba de sacar con gran revuelo La ciudad de las luces muertas; o Eduardo Mendoza, a quien unas declaraciones han puesto en el punto de mira, y firmará La intriga del funeral inconveniente, entre otros de sus clásicos.

En catalán, también se esperan colas para saludar a Regina Rodríguez Sirvent, un fenómeno con su primera novela, Las bragas al sol, que acaba de sacar la segunda, Palomitas de madrugada, con unas técnicas de marketing que incluso han llenado las librerías de máquinas de palomitas de feria. Asimismo, Agnès Marqués, que se ha llevado el premio Ramon Llull con La segona vida de Ginebra Vern, también estará entre los más solicitados. Como los últimos años, las autoras de novela romántica, como Alice Kellen o Joana Marcus, también provocarán largas colas de jóvenes y adolescentes. Han Kang, premio Nobel de Literatura en 2024, o Ali Smith, también serán de las internacionales más buscadas, así como Amélie Nothomb o el superventas Joël Dicker.

Como es costumbre, la fiesta empezó ayer con el pregón, este año de Ali Smith, que defendió los libros y las bibliotecas públicas frente a ataques interesados de gobiernos déspotas, como los de Rusia y Estados Unidos, para mostrar “las bibliotecas como fuentes de poder colectivo”. En el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, conversó con su traductora al catalán, Dolors Udina. Mientras tanto, desde la plaza Sant Jaume llegaban las protestas del personal de bibliotecas de la ciudad, que está en huelga indefinida.