David Uclés anuncia una retirada temporal en agosto: “Me iré al extranjero, ahora no estoy viviendo”
El escritor señala que el retiro será “de un año y medio o dos” y el destino: Venecia y Praga
El escritor David Ucles (Úbeda, Jaén, 36 años) ha anunciado una retirada temporal de “un año y medio o dos“. Lo dijo primero en el programa En clave de Rhodes, un espacio de la Cadena Ser dirigido y presentado por el pianista británico afincado en España James Rhodes. Se trata de un espacio para la conversación distendida entre Rhodes y sus invitados. “En verano me voy a retirar; estaré un año y medio o dos sin hacer nada”, señaló el escritor en el programa, que se emitió desde la sala Luis Galve de Zaragoza. “Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando”, señaló el escritor, que encadena dos años de exposición mediática tras el éxito de La península de las casas vacías y La ciudad de las luces muertas.
Luego, en conversación telefónica con EL PAÍS quiso subrayar que su retiro será a partir de agosto: “Porque tengo una agenda muy apretada hasta el verano. De hecho, el martes estoy en Oviedo, el jueves en Gijón... También firmaré libros en Sant Jordi. Sigo de gira, como los últimos dos años. A mí me hubiese gustado anunciar esto unos meses después, pero como veo que ya ha salido en algunos medios me gustaría matizar que la retirada es dentro cinco meses”.
En la misma conversación expuso las razones: “Escribo muy bien fuera de mi entorno. Siempre lo hago. Voy a aprovechar que me han dado una beca en Venecia para estar allí y luego me iré a Praga”.
En una entrevista publicada en octubre de 2025 en EL PAÍS, antes de su conflicto con Arturo Pérez Reverte a cuento de unas jornadas sobre la Guerra Civil de las que él finalmente se borró y también antes de ganar en premio Nadal, ya reconoció sus intenciones. “[Uclés] Planea seguir en esta vorágine hasta 2027, luego cortar por lo sano, irse a Praga a vivir dos años, ponerse a escribir. ‘Esa es la vida que me gusta en realidad, ir a un país donde no conozco a nadie, ni el idioma, y empezar de cero’, dice”.
