Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Escritores

David Uclés anuncia una retirada temporal en agosto: “Me iré al extranjero, ahora no estoy viviendo”

El escritor señala que el retiro será “de un año y medio o dos” y el destino: Venecia y Praga

El escritor David Uclés en la calle del Nuncio, en Madrid, el 16 de octubre de 2025.Jaime Villanueva
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El escritor David Ucles (Úbeda, Jaén, 36 años) ha anunciado una retirada temporal de “un año y medio o dos“. Lo dijo primero en el programa En clave de Rhodes, un espacio de la Cadena Ser dirigido y presentado por el pianista británico afincado en España James Rhodes. Se trata de un espacio para la conversación distendida entre Rhodes y sus invitados. “En verano me voy a retirar; estaré un año y medio o dos sin hacer nada”, señaló el escritor en el programa, que se emitió desde la sala Luis Galve de Zaragoza. “Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando”, señaló el escritor, que encadena dos años de exposición mediática tras el éxito de La península de las casas vacías y La ciudad de las luces muertas.

Luego, en conversación telefónica con EL PAÍS quiso subrayar que su retiro será a partir de agosto: “Porque tengo una agenda muy apretada hasta el verano. De hecho, el martes estoy en Oviedo, el jueves en Gijón... También firmaré libros en Sant Jordi. Sigo de gira, como los últimos dos años. A mí me hubiese gustado anunciar esto unos meses después, pero como veo que ya ha salido en algunos medios me gustaría matizar que la retirada es dentro cinco meses”.

En la misma conversación expuso las razones: “Escribo muy bien fuera de mi entorno. Siempre lo hago. Voy a aprovechar que me han dado una beca en Venecia para estar allí y luego me iré a Praga”.

En una entrevista publicada en octubre de 2025 en EL PAÍS, antes de su conflicto con Arturo Pérez Reverte a cuento de unas jornadas sobre la Guerra Civil de las que él finalmente se borró y también antes de ganar en premio Nadal, ya reconoció sus intenciones. “[Uclés] Planea seguir en esta vorágine hasta 2027, luego cortar por lo sano, irse a Praga a vivir dos años, ponerse a escribir. ‘Esa es la vida que me gusta en realidad, ir a un país donde no conozco a nadie, ni el idioma, y empezar de cero’, dice”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_