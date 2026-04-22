Ali Smith, escritora: “¡Los libros son tan poderosos que enfurecen a los tiranos!”

Nadie dudaba de que Ali Smith entonaría un discurso vigoroso en defensa de las bibliotecas públicas, pero les ha dado un valor incalculable en el pregón de Sant Jordi este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona. “¡Los libros son tan poderosos que enfurecen a los tiranos!”, ha exclamado, para después reforzar aún más su idea. “Las bibliotecas son una de nuestras fuentes de poder colectivo”, ha añadido en un discurso de amor por los libros y la lectura, que ha terminado con un diálogo con su traductora al catalán, Dolors Udina. Mientras tanto, desde la plaza Sant Jaume llegaban las protestas del personal de bibliotecas de la ciudad, que está en huelga indefinida.

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La escritra escocesa Ali Smith (Inverness, 1962), conocida sobre todo por How to Be Both (2014) y la tetralogía que empezó con Otoño (2016), es incapaz de concebir la vida sin libros ni sin las instituciones que los proveen a raudales. “¿Sin bibliotecas? Nos marchitaremos”, ha subrayado en su discurso previo al día del libro y la rosa, que se celebra este jueves en toda Cataluña, dotando a los libros del mismo valor que tiene el agua para los seres humanos. “Sé que estoy compuesta en un 75% de agua. Sospecho que también estoy compuesta en un 75% de libros”, ha manifestado la autora sobre la necesidad de leer.

En el ceremonioso Saló de Cent, la escritora escocesa ha denunciado que “las bibliotecas vuelven a estar amenazadas” por países como Rusia y Estados Unidos que “saquean bibliotecas y censuran sus fondos”. “Los ataques a las bibliotecas siempre revelan que la tiranía está en acción, que alguien, en algún lugar, quiere controlar la narrativa”, ha remarcado en referencia a los conflictos bélicos, en un acto organizado, precisamente, por Bibliotecas de Barcelona, que se celebra antes de Sant Jordi desde 2003.

En 2015, Ali Smith les dedicó a estos templos de la sabiduría un libro entero, titulado Biblioteca Pública, que incluía relatos de diferentes personas sobre su experiencia en las bibliotecas, una idea que le sobrevino como respuesta a su cierre en Reino Unido. Después de la publicación y con el Brexit, la situación ha empeorado, ha dicho. “Todo empeora a todos los niveles porque no hay dinero para el sector cultural”, ha lamentado.

Protesta del personal de bibliotecas en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Massimiliano Minocri

Si en su país la situación es crítica, en el mundo lo ve todo peor. “Los tiranos y demagogos odian todas las artes porque las artes son más poderosas que ellos”, ha defendido. A su parecer, cuando los estados atacan o menosprecian los libros, las bibliotecas o a sus trabajadores, “lo que realmente está sucediendo es lo opuesto a la libertad”. Es más, ha añadido: “los ataques a las bibliotecas son ataques a la fuente de todos nosotros, a nuestro acceso a la verdad y a nuestras raíces”.

A la vez, Ali Smith ha tenido palabras de esperanza para los “pequeños reductos de bibliotecas inesperadas, como flores silvestres, que brotan en las líneas del frente de las ciudades arrasadas”. Una apreciación que le ha llevado a considerar las bibliotecas abiertas a todos una “fuente de poder colectivo”, llenas de imaginación, historia, pensamiento, conocimiento, comprensión, inventiva, misterio, posibilidad y filosofía, según ha enumerado. “El mundo es una biblioteca”, ha concluido.

Como ejemplos de lo que albergan estos espacios del conocimiento ha citado desde Simone de Beauvoir o Virginia Woolf hasta Javier Marías e Irene Solà. De esta última autora catalana ha afirmado que sabe lo poderosas que son las lenguas, que “hasta pueden mover montañas y hacerlas bailar”, en relación a su novela que se ha traducido a más de veinte lenguas, Canto jo i la muntanya balla (2019).

Durante el parlamento, dos empleadas de bibliotecas que estaban dentro de la sala han levantado carteles de protesta, críticos con la gestión de las bibliotecas públicas y pidiendo la dimisión del concejal de Cultura, Xavier Marcè, que también estaba en el acto. Solo cuatro trabajdoras han podido entrar en el pregón después de que una cincuentena de compañeros recibieran la cancelación de sus entradas reservadas el mismo día que salieron disponibles, según ha contado Blanca Brea, auxiliar de biblioteca, a este diario.

El acto ha continuado con una conversación entre Ali Smith y su traductora al catalán, Dolors Udina, que publica la editorial Raig Verd. “Soy muy feliz de estar al lado de la persona que escribe mis libros en catalán”, ha manifestado sobre esta veterana de la profesión que, precisamente, escribió sobre la experiencia de traducirla en el suplemento Quadern de Sant Jordi. A la salida del evento, Ali Smith se ha fotografiado con la cincuentena de empleados reunidos en la plaza, que piden la dimisión del gerente de Consorcio de Bibiotecas de Barcelona (CBB), Ferran Burguillos, y del concejal de Cultura. Según denuncian, cada año han hecho una demostración de fuerza respetuosa pero esta vez les han prohibido la entrada.