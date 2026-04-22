Doce horas de radio en la calle: la SER celebra Sant Jordi con sus grandes programas y sus oyentes en Barcelona 

Sant Jordi es, sin duda, la cita más importante de la primavera en Cataluña y, como ya es tradición, la Cadena SER sale a las calles de Barcelona con las voces que acompañan, cada día, a más de 450.000 oyentes catalanes.

Àngels Barceló dará la bienvenida a las 8h de la mañana desde escenario de la SER situado en la calle Casp, junto a la sede de Ràdio Barcelona. El programa líder de la radio española compartirá “El Abierto” con los oyentes que quieran ocupar, desde bien temprano, uno de los asientos habilitados para el público. A las diez, Antonio Martínez Asensio conversará con el escritor Manuel Vilas que presenta Islandia, la novela en la que narra su ruptura con la escritora Ana Merino.

Una vez cierre “la biblioteca de don Asensio”, a las once, Marina Fernàndez y el equipo del matinal Aquí Catalunya subirán al escenario junto a Andrea Genovart (ganadora del premio Llibres de Anagrama por Consum Preferent), el cantante Miqui Puig y el periodista deportivo Santi Giménez. Y no faltará la música: el Aquí Catalunya contará con las actuaciones musicales de Pep Sala, roquero y cofundador del conjunto catalán SAU, y del músico y compositor Litus.

Al mediodía, turno para el Què t’hi jugues! de Sique Rodríguez y Lluís Flaquer, con los colaboradores Lluís Carreras y Jofre Mateu, que comentaran el resultado del Barça Celta de Vigo de esta noche. Se sumará a la tertulia el cantautor Joan Dausà, que ofrecerá también una actuación musical. El programa incluirá también las presentaciones de dos libros: Mi próxima parada del entrenador y ex centrocampista blaugrana José Mari Bakero y Mi loca historia del básquet, de Andrés Jiménez, exjugador del FCB de baloncesto.

A las dos de la tarde, Joan Bofill nuevo editor del informativo Hora 14, se estrena también en el escenario de Casp para contar toda la actualidad de la Diada.

Y a las cuatro, como en los últimos años, Carles Francino abre su Ventana de Sant Jordi en la calle Casp. Junto a la periodista Emma Vallespinós y el poeta Benjamín Prado, y con la participación de Marta Jiménez Serrano, autora de Oxígeno, uno de los libros más populares del año, el escritor y librero Máximo Huerta, con Mamá esta dormida, y el periodista Marc Amorós para enumerar las mayores “fake news” del mundo literario.

También subiran al escenario Toni Martínez y el equipo de Todo por la Radio, Marc Giró, que acaba de estrenar programa en La Sexta y los Sopa de Cabra, que celebra 40 años de recorrido.

Cerrará la jornada Anna Puigboltas y el equipo de El Balcó de SER Catalunya con algunos de sus colaboradores estrella: el periodista Antoni Bassas, y los escritores Llucia Ramis, Pol Guasch o Regina Rodríguez Sirvent. Y también con María Belón, que presentará su libro Kokoro y el mar, junto al cineasta J. Bayona, a quien sirvió de testimonio para la película Lo Imposible.