El Gremio de Editores de Cataluña celebra unas elecciones inéditas

Desde 1977, el Gremi d’Editors de Catalunya representa los intereses del colectivo de profesionales de la edición, en cualquier formato e idioma de publicación. Durante los últimos once años, el presidente ha sido Patrici Tixis, director de comunicación del Grupo Planeta, que fue reelegido en 2021 y ahora finaliza su mandato. Aunque el estatuto del gremio no permite que un presidente ejerza el cargo durante más de dos legislaturas, la junta aceptó en una asamblea extraordinaria que, excepcionalmente, Tixis se pudiera volver a presentar. El presidente, sin embargo, decidió no ejercer ese derecho y el jueves 19 de febrero la asamblea general elegirá una nueva junta directiva en una votación inédita en su historia. Si hasta ahora el presidente salía de una candidatura de consenso, esta vez hay dos propuestas encabezadas por Román de Vicente, al frente de Ediciones Urano y hasta ahora vicepresidente primero, y Daniel Fernández, editor de Edhasa y presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

La candidatura que se podría considerar continuista la representa Daniel Fernández, que de hecho ya fue presidente del Gremio en 2014 y fue sustituido por el propio Tixis. En ella van los dos grandes grupos editoriales, Planeta y Penguin Random House; también casas tan consolidadas como Anagrama, y otras más pequeñas como Norma o Flamboyant: “en el sector editorial, como en tantos otros, ha habido concentración empresarial, pero la función del gremio es defender los intereses generales”, afirma Fernández, que también apunta que “siempre se acusa a la industria editorial de vivir de subvenciones, pero no es cierto, es una industria exportadora, es importante remarcar que es una industria y, como tal, parte de la economía del país”. A pesar de continuar la línea del hasta ahora presidente, Fernández considera que la candidatura también debe proponer renovación: “no podemos olvidar que vivimos un tiempo complicado, con las empresas tecnológicas atacando los principios básicos de la propiedad intelectual y los derechos de autor”. El candidato también remarca la importancia del defender el catalán en una industria cultural con dos lenguas.

Por otra parte, Román de Vicente representa la voluntad de cambio en el gremio. El editor lidera una candidatura que cuenta con el apoyo de empresas editoriales como Panini, Galaxia Gutenberg, PAMSA o Trotalibros. Según de Vicente, la novedad es que la mayoría de ellas (un 80%) no habían estado nunca involucradas en la gestión del gremio: “pretendemos aportar ideas y caras nuevas, abrir la participación a las necesidades reales de muchas editoriales y representar la pluralidad”. Sin embargo, el candidato advierte que no pretende que las dos candidaturas se entiendan de forma maniquea, los grandes contra los pequeños. Entre sus propuestas: ser sensibles a la bibliodiversidad, simplificar la burocracia de las ayudas, más participación del libro infantil, y llegar a ferias que vayan más allá del mundo editorial, como por ejemplo las tecnológicas.

El Gremio de Editores está integrado por cerca de 400 editoriales y hay 219 empresas con derecho a voto. Su producción equivale al 53% del conjunto de España y tiene representación en organizaciones estatales e internacionales. En el último Fórum Edita, donde el gremio expone su balance anual, Tixis informó que el sector editorial cerró el año 2025 con un crecimiento más moderado que el de los años anteriores (un 4%). Según el propio gremio, entre 2019 y 2025 el sector ha crecido un 29%.