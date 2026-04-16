Barcelona refuerza como centros de memoria histórica la Modelo y el castillo de Montjuïc

Interior de una de las galerías de la cárcel Modelo de Barcelona, en una imagen de archivo.

El Ayuntamiento presenta un plan que también contempla actualizar el nomenclátor con criterios de memoria democrática y perspectiva de género

Barcelona ha presentado el Plan estratégico de políticas de memoria del Ayuntamiento 2026-2030, una hoja de ruta que busca reforzar una memoria histórica plural, inclusiva y transformadora en la ciudad y en centros como la Modelo y el castillo de Monjuïc. El plan, presentado este jueves por la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, en la Modelo, subraya que ante el aumento de discursos de odio y la desinformación el texto apuesta por una memoria orientada a defender los derechos humanos y prevenir regresiones democráticas. “No se pueden defender los valores democráticos sin tener una mirada a la memoria”, ha señalado Gil.

Con este documento, Barcelona quiere llegar a ser un referente europeo en políticas públicas de memoria democrática mediante un modelo transversal y capaz de integrar patrimonio, educación, espacio público, cultura, tecnología y participación comunitaria. El plan, que cuenta con una inversión inicial de 6,7 millones de euros, se articula en torno a tres grandes ejes: la preservación del patrimonio y la reparación, la difusión del conocimiento histórico y la construcción de una memoria plural e inclusiva.

Entre las principales actuaciones destaca la creación del Centro Memorial de la Modelo, que convertirá la Galería 4 de la antigua prisión en un espacio de referencia sobre memoria histórica y derechos humanos. También se pondrá en marcha un Centro de Interpretación del Terrorismo en el Castillo de Montjuïc, un espacio memorial dedicado al reconocimiento a las víctimas del terrorismo y combinará una exposición permanente con programas de investigación, divulgación y actividades educativas. Asimismo, se actualizará el nomenclátor con criterios de memoria democrática, rigor histórico y perspectiva de género.

En el segundo eje del plan se apuesta por la educación, investigación y divulgación como herramientas principales de transmisión de la memoria democrática. Esto incluye exposiciones, programas educativos con metodologías participativas y visitas escolares a espacios como la Modelo para acercar la historia a toda la ciudadanía.

Como último ámbito, se construye una memoria democrática coral y inclusiva mediante la colaboración con otras administraciones y entidades.

El plan incorpora una perspectiva de género, antirracista y de derechos humanos en todos los proyectos, así como en la creación de una web interactiva llamada “Barcelona esclavista: cartografía de una memoria silenciada” o la difusión de memorias LGTBI, entre otros.

El texto se ha elaborado gracias a un proceso colectivo y participativo, con diferentes entidades memorialistas, centros de investigación, colectivos ciudadanos y equipamientos municipales que han aportado su experiencia, conocimiento y sensibilidad.