Los incendios forestales en México aumentan en 2026

La Comisión Nacional Forestal pronostica que en los próximos dos meses habrá más riesgo y reporta que el Estado de México y Jalisco son los territorios más afectados en lo que va de año

Los bosques mexicanos están muriendo bajo el fuego. En lo que va de 2026, más de 132.500 hectáreas han sufrido 2.565 incendios forestales en todo el país, según informa la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y pronostica el incremento de estos episodios en los próximos meses. Tan solo en los primeros 10 días de abril se reportaron 121 siniestros que dañaron hasta 5.000 hectáreas. De las más de 132.000 hectáreas afectadas, el 98% corresponde a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo, y el 2%, a arbóreo. En todo 2025, la Conafor registró 7.016 incendios forestales que afectaron 1,2 millones de hectáreas.

El Estado de México y Jalisco son los Estados más afectados, seguidos de Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos y Chihuahua, según un reporte de la Conafor y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El informe añade que del total de incendios, 644 (el 25%) pertenecen a ecosistemas sensibles al fuego (unas 43.000 hectáreas), y más de 4.600 hectáreas dañadas corresponden a Áreas Naturales Protegidas.

La Conafor ha alertado de que las condiciones meteorológicas de los próximos días son críticas. “De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de México, durante el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de abril, se presentará un sistema de alta presión sobre el occidente y centro del país, el cuál provocará temperaturas inusualmente altas, fuertes rachas de viento y baja humedad en el ambiente. En conjunto, estos factores incrementan drásticamente el riesgo de incendios”, se lee. Además, hacen un llamado a la población de evitar “estrictamente” el uso del fuego en zonas boscosas, agrícolas o de pastizales durante este periodo.

Estas condiciones meteorológicas prevalecen año con año, sobre todo durante los meses de abril y mayo. “Ante este escenario, la Gerencia de Manejo del Fuego de la Conafor mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de peligro a través del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales, que integra información meteorológica, sequedad de combustibles y de puntos de calor disponible para todo público”, comunicaron durante la segunda semana de abril.

Si el uso de fuego es absolutamente necesario con fines agropecuarios, la Conafor pide que se avise previamente al municipio correspondiente, para que las autoridades locales puedan hacer labores que reduzcan la probabilidad de que dichas quemas se conviertan en incendios forestales.

Las tres Entidades más afectadas no se han quedado con los brazos cruzados. La Administración mexiquense cuenta con 86 brigadas de combate; 26 pertenecen al organismo público Protectora de Bosques (Probosque). El resto pertenecen a la Conafor, la Secretaría de la Defensa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, además de brigadas municipales, rurales y comunitarias.

Las lluvias registradas en Jalisco los últimos días han dado un respiro al territorio. Por primera vez en seis años, el Estado tequilero no encabeza la lista de incendios forestales, pero la cifra sigue siendo significativa.

A inicios de este mes, el Gobierno de la capital puso en marcha la campaña de combate contra incendios forestales, con un despliegue de 4.000 elementos para atender los siniestros. Con esto, la administración de Clara Brugada busca reducir las catástrofes un 10% este año.

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