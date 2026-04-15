El Gobierno presenta al comité técnico que evaluará el uso del ‘fracking’ en el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado el primer paso para extraer gas natural a través del fracking en México. La mandataria ha presentado este miércoles al comité que evaluará la factibilidad de esta técnica en el país. Una docena de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como del Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros centros, se encargarán de analizar la hoja de ruta del Gobierno federal. Los integrantes de este comité están especializados en geología, manejo de residuos, tratamientos de aguas y mineralogía e hidrocarburos y otras ramas. “Es un ejercicio inédito. Científicos y académicos nos van a ayudar a evaluar en qué condiciones es factible explotar el fracking”, indicó la mandataria en su habitual conferencia en Palacio Nacional.

La encomienda es que los especialistas presenten su primer dictamen en los próximos dos meses. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), Leonardo Lomelí, explicó que se pondrá el mejor empeño para calcular los costos y beneficios para poder aprovechar el gas natural mediante el fracking. “En los costos hay que tomar en cuenta el costo social, el costo ambiental, tener presentes las tecnologías que nos permiten minimizar estos costos y las opciones para mitigar los costos. En línea con el Ejecutivo, el titular de la principal Universidad de México defendió la importancia de la soberanía energética y no depender en exceso del exterior, es decir, de las importaciones de gas natural de Estados Unidos.

En un viraje respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de Sheinbaum ha abierto la puerta a la extracción de gas natural mediante el fracking, un método muy señalado en el mundo por colectivos ambientalistas debido al uso de grandes volúmenes de agua y de aditivos tóxicos para la fractura hidráulica. Frente a estas críticas, Sheinbaum ha asegurado que este método se realizará en el país con criterios ambientales que garanticen la protección del entorno, por ello, se tomarán en cuenta las recomendaciones de este grupo de especialistas, que trabajarán durante dos meses en este ambicioso plan. En este primer grupo de trabajo no se incluyo a personal de la paraestatal Pemex, los integrantes de este cómite se han desempeñado, principalmente, en los pasillos de la academia y la investigación.

Cuestionada por las críticas de colectivos por los impactos medioambientales de esta técnica, la presidenta ha subrayado que ahora es posible considerar el fracking porque existen nuevas tecnologías, las cuales resultan menos lesivas para las comunidades. “Estamos involucrando a los mejores científicos de México para que nos digan si, en efecto, hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo y seguir trabajando con ellos para que nos sigan asesorando”, indicó. La mandataria reconoció que ella, durante muchos años, se opuso a esta tecnología, pero cambió de opinión al conocer que existen nuevas tecnologías.

Horas previas a la presentación de este grupo de expertos la Alianza Mexicana Contra el Fracking, cuestionó la independencia de este comité. A través de un comunicador, el colectivo alertó sobre el riesgo de que este grupo, lejos de presentar una evaluación independiente, se convierta en una simulación, constituida para legitimar una decisión ya tomada desde Palacio Nacional. Pese a estas críticas, el Gobierno defiende que el empleo de esta técnica es la mejor opción para aumentar la producción nacional de gas natural. México consume actualmente alrededor de 9.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales solo 2.300 millones son producidos por Pemex, mientras que el 75% restante proviene del extranjero, principalmente de EE UU.