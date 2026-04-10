Sheinbaum asegura que se desconocen las causas del nuevo incendio en Dos Bocas

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este viernes que, hasta el momento, se desconocen las causas del nuevo incendio registrado —y sofocado a las pocas horas— el jueves en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco (sureste). Sin embargo, la mandataria ha adelantado una causa probable: las altas temperaturas en la planta de coque, un residuo carbonoso del petróleo. “La refinería produce mucho”, ha agregado. En ese sentido, la empresa estatal Pemex ha añadido en un comunicado que la instalación opera con normalidad y que ningún trabajador ha resultado herido.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, se encuentra en Dos Bocas para investigar las causas del siniestro. De acuerdo con Sheinbaum, las llamas se registraron justamente en la zona donde se encuentra el coque. “Fue controlado en dos horas y media”, ha destacado en su conferencia de prensa matutina. “Es importante destacar que la refinería continúa en condiciones seguras y operativas”, ha informado la compañía estatal.

La instalación de la petrolera, una de las obras estrella del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), no ha dejado de provocar dolores de cabeza en el Ejecutivo desde el corte del listón, en 2022. Hace menos de un mes se registró otro incendio. En esa ocasión, cinco personas murieron. Entre ellas, cuatro trabajadores de una empresa externa que viajaban en un coche en una carretera cercana a las instalaciones.

Pero los problemas no solamente se reducen a los siniestros. El Ayuntamiento de Paraíso, el municipio en donde está enclavada la refinería, confirmó el jueves que el jardín de niños y la primaria que se encuentran próximos a la instalación serán reubicados. La decisión se tomó después de años de quejas de los padres, quienes han argumentado que el aire contaminado ha afectado la salud de los niños.

El caso de los colegios se suma a las críticas por los sobrecostes de la refinería, su inviabilidad, el impacto ambiental en la zona y la tala ilegal de manglar en el predio utilizado para construirla. En su comunicado de este viernes, Pemex ha asegurado que “no existe riesgo alguno para la comunidad aledaña, por lo que no hay motivo de alarma”.